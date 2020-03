“LA BELLEZZA NON SI ARRENDE” il mantra di Peserico riaprendo i suoi stores monomarca in Cina e inaugurando un grande spazio a Mosca dopo quelli di Rostov e San Pietroburgo

Peserico ha riaperto i suoi stores monomarca in Cina e, dimostrando grande volontà di voler combattere il coronavirus, ha inaugurato a Mosca un grande spazio in pieno centro storico, ribadendo che, entro il 2020, aprirà altri 4 stores negli Stati Uniti, dove è già presente con altri sei negozi propri nelle località più importanti di quell’area.

Shangai e a Heilongjiang sono molto distanti dall’area in cui incombeva il coronavirus e, visto che in Cina la battaglia contro il male oscuro sembra essere vinta, Peserico, d’accordo con le autorità cinesi che non aspettano altro che tornare alla normalità, ha deciso, ormai da qualche giorno, di rituffarsi verso la Cina, che, in futuro, sarà uno dei mercati prioritari per l’azienda di abbigliamento donna di altissimo target di Vicenza.

«I capi di abbigliamento di ottime materie prime e di design che ha tutta la filiera Made in Italy, dai materiali al confezionamento, sono molto graditi e ricercati – dice Riccardo Peruffo, a capo di Confezioni Peserico con la moglie Paola Gonella – così come in Russia, dove una settimana fa abbiamo aperto un altro monomarca, che à andato ad aggiungersi agli altri due stores di Rostov e San Pietroburgo. E’ un negozio ampio e curato in ogni particolare, che sta avendo già un grosso successo».

Intanto a Confezioni Peserico, in attesa che la situazione italiana volga al meglio, si condivide l’ “io resto a casa”, ma lo si rafforza con quello che in questo momento è divenuto il mantra dell’azienda vicentina: “La bellezza non si arrende. Ce la faremo”.