KORA, LA MAGNETOTERAPIA PER I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE

E’ nato Kora, il dispositivo medico per la magnetoterapia per gli animali domestici. Un nuovo, rivoluzionario tappetino (vedi foto) collegato ad un piccolo apparecchio che, sfruttando le proprietà dei campi elettromagnetici pulsanti, riduce il dolore a ossa, muscoli e articolazioni portando, tra l’altro, ad un profondo stato di rilassamento.

E’ la prima magnetoterapia pensata per i nostri amici a 4 zampe, costruita per essere sicura ed efficace come quella per uso umano. Kora permette di alleviare i dolori di ossa, muscoli e articolazioni dei nostri cani e gatti (ma anche conigli) così da permettere loro di tornare presto a correre e giocare, con lo sguardo felice di una volta.

La grande novità viene da Iacer, l’azienda veneziana (di Martellago) leader nella produzione di dispositivi medici e ai vertici mondiali per la magnetoterapia. Questa è un metodo fisioterapico che sfrutta le proprietà dei campi elettromagnetici pulsati per ridurre il dolore a ossa, muscoli e articolazioni. Inoltre non crea alcun fastidio all’animale domestico anzi lo porta ad un profondo stato di rilassamento.

Kora trova particolare utilizzo nelle patologie croniche dell’osso, dall’osteopenia all’osteporosi, all’artrite, nelle fratture, dolori articolari, dolori post-operatori, edemi, strappi e stiramenti. La magnetoterapia genera inoltre parecchi benefici come analgesico, vasodilatatorio, disintossicante, anti-edematoso, curativo e rigenerante. Kora viene commercializzato nelle cliniche per animali, tra i veterinari ma, soprattutto, si vuole arrivare nelle case dove ci sono animali a 4 zampe. Lo si può acquistare sul sito web.