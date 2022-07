JUVE, UN ALTRO COLPO GOBBO/ I bianconeri cedono De Ligt al Bayern Monaco per oltre 70 milioni e sfilano Bremer all’Inter versando 50 milioni al Torino di Cairo. Dunque, nerazzurri beffati nuovamente: dopo Dybala perdono anche il 25enne difensore brasiliano

di FABIO CAMILLACCI/ Juventus: tutto in un giorno. I bianconeri in un colpo solo cedono Matthijs De Ligt al Bayern Monaco, fanno cassa, e girano una bella fetta del ricavato al Torino per Gleison Bremer. Un difensore al posto di un altro. E così l’Inter dopo essersi fatta soffiare Paulo Dybala dalla Roma, si fa beffare anche dalla Vecchia Signora per il centrale brasiliano. La società nerazzurra ha un problema: se non vende non può comprare. Problemi societari, problemi legati alla proprietà cinese Suning. A questo punto, i nerazzurri saranno costretti a reintegrare in rosa Skriniar rinnovando il contratto allo slovacco inizialmente destinato al Paris Saint Germain. Alla fine però il PSG ha rispedito al mittente le esose richieste interiste.

De Ligt da Torino alla Baviera. Nella mattinata di martedi 19 luglio, il difensore olandese ha sostenuto le visite mediche per il Bayern Monaco, poi si è recato nella sede dei bavaresi a Säbener Strasse per firmare il faraonico contratto che lo lega ai tedeschi fino al 30 giugno 2027. Subito dopo sono arrivati i classici comunicati ufficiali di Bayern e Juventus. Ai bianconeri vanno 67 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi di bilancio) più 10 milioni di bonus. Ingaggio da top player invece per De Ligt: 12 milioni di euro all’anno.

E' l'ormai ex Torino Bremer il sostituto di De Ligt. Il 25enne brasiliano è arrivato a Torino alle 23.45 di martedi 19 luglio e nella giornata di mercoledi 20 luglio sosterrà le tradizionali visite mediche prima di firmare il nuovo contratto. La Juventus ha battuto la concorrenza dell'Inter e convinto il patron granata Urbano Cairo offrendo al Toro 41 milioni più 9 di bonus. Bremer potrebbe partire con la squadra per la tournée negli Stati Uniti. Intanto, è già arrivato anche il benvenuto social di Madama all'ex giocatore dell'Atletico Mineiro con il classico tweet di saluto.