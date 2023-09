ITALVOLLEY RULLO COMPRESSORE/ Europei di pallavolo maschile: trascinati dal pubblico di Roma gli azzurri asfaltano la Francia e volano in finale. Finisce 3-0 per i ragazzi di De Giorgi che ora affronteranno quella Polonia già battuta a Euro 2021 e ai Mondiali 2022

di FABIO CAMILLCCI/ Italvolley maschile: missione compiuta. A Roma, i ragazzi di coach Ferdinando De Giorgi non lasciano scampo alla Francia, imponendosi nettamente per 3-0 e conquistando l’accesso alla finalissima di sabato 16 settembre. Azzurri sempre padroni della sfida. Piccolo spavento solo nel terzo set quando la nostra Nazionale pregustando la vittoria, ha accusato un lieve calo di concentrazione che ha consentito il ritorno dei transalpini guidati da un commissario tecnico italiano: il 53enne Andrea Giani, che da giocatore fu grande protagonista in maglia azzurra. Alla fine però l’Italia ha chiuso il discorso sul 25-23 respingendo il tentativo di rimonta avversario. Praticamente senza storia, invece, i primi due set: 25-21 e 25-19.

Italvolley, dunque, ancora in finale dopo i trionfi all’Europeo 2021 e al Mondiale 2022. Sabato alle ore 21.15 gli Azzurri se la vedranno ancora una volta con la Polonia di Nik Grbic per difendere quel titolo continentale conquistato proprio in terra polacca 2 anni fa; ma anche per confermare il titolo iridato centrato sempre a Katowice contro i padroni di casa polacchi l’anno scorso. Stavolta peraltro l’Italia potrà contare sul sostegno del pubblico amico visto che si giocherà nuovamente al Palazzo dello Sport di Roma. Obiettivo: conquistare l’Europeo numero 8 della storia azzurra. Il tabellino dei singoli di casa nostra: 15 punti Romanò, 13 Lavia, 9 Michieletto, 6 Giannelli, 5 Galassi, 1 Sbertoli e Rinaldi.

L’altra semifinale. Vittoria in rimonta per la Polonia guidata da coach Nikola Grbic: battuta 3-1 la Slovenia al termine di un match ad altissima tensione. Grande protagonista Wilfredo Leon, autore di 25 punti. Decisivo per il successo polacco anche l’apporto della coppia Kaczmarek-Sliwka. Infortunio alla caviglia per Gregor Ropret, eterno invece Tine Urnaut. I parziali dei quattro set: il primo va alla Slovenia per 25-23, poi la Polonia si prende l’accesso alla finalissima vincendo 25-21, 25-20 e 25-21 gli altri tre set. Polacchi ora a caccia di rivincita contro l’Italvolley dopo le sconfitte rimediate in casa agli Europei 2021 e al Mondiale 2022.