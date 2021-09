ITALVOLLEY ROSA IN FINALE/ Europei di Belgrado: le azzurre piegano anche l’Olanda e si qualificano per la finalissima. La sfida per l’oro contro la Serbia per vendicare le Olimpiadi di Tokyo 2020

di MARIO MEDORI/ Italvolley femminile, sempre meglio. Le azzurre di Davide Mazzanti in semifinale battono 3-1 l’Olanda e volano alla finalissima degli Europei dove le attende la Serbia, la grande rivale degli ultimi anni e che le ha eliminate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quale occasione migliore per una splendida rivincita in casa delle serbe? Appuntamento a Belgrado sabato 4 settembre alle ore 20.

La sfida contro le “Orange”. Un solo passaggio a vuoto, il terzo set perso 16-25. Per la Nazionale di pallavolo rosa è la quinta finale continentale della sua storia: nel 2001 e nel 2005 le azzurre conquistarono l’argento, nel 2007 e nel 2009 arrivò l’oro. Coach Mazzanti conferma la formazione che ha schiantato la Russia nei quarti di finale. La Orro sempre più padrona del gioco, la Egonu come opposto, la coppia Sylla-Pietrini con l’incarico di schiacciare, le centrali Chirichella e Danesi. Il libero è l’esperta De Gennaro.

L’avvio di gara. Primo set che l’Italia inizia con qualche errore di troppo prima di trovare lo sprint giusto a metà parziale per staccare le olandesi. Pietrini in attacco è una valida alternativa a Egonu, un aspetto che facilita le scelte di Orro in regia. Chirichella e Danesi toccano tanto a muro (2 vincenti per Anna) e dal 10-10 le azzurre si trovano sul 16-11 proprio grazie a un muro della numero 11 di Monza. Il finale di set è tutto della Egonu che piazza due colpi dei suoi.

Italia padrona del campo anche nel 2° set. La bomber azzurra viaggia sui suoi consueti standard (50% in attacco) e il muro e la difesa funzionano alla perfezione. Dopo i 3 “block” del 1° set ne arrivano altri 6 nel secondo mentre quando non ci arriva il muro ci arriva la difesa con l’insuperabile De Gennaro. Nel 3° parziale l’Olanda si gioca la carta Plak come opposto al posto di Dambrink e la squadra di Selinger trova maggior fluidità. Mazzanti sul 14-9 per le avversarie cambia assetto: dentro Malinov per Orro, Gennari per Sylla e qualche punto dopo Nwakalor per Egonu.

L’Italia non riesce a rientrare, ma il riposo concesso alle titolari è fondamentale per l’avvio del 4° set. La Nazionale dopo aver perso il terzo set, ritrova smalto. Egonu riprende a macinare punti mentre al centro Danesi e Chirichella sono le solite piovre a muro. Unica novità la conferma di Gennari in campo per Sylla. Il 3° set è dimenticato e il divario torna a essere importante: 10-4 e time out chiesto da Selinger. La Nazionale mantiene il vantaggio e chiude 25-19. Intanto, nella fase a girone di questi Europei parte bene anche l’Italvolley maschile: 3-0 alla Bielorussia.