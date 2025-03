ITALSPALLETTI RIBALTATA/ Nations League: a Milano la Germania vince 2-1 e vede la Final Four. Gli azzurri erano passati in vantaggio con Tonali. Adesso servirà un’impresa a Dortmund nel match di ritorno, ma, questa città tedesca rievoca bei ricordi alla nostra Nazionale

di FABIO CAMILLACCI/ Due colpi di testa dei calciatori tedeschi ribaltano l’Italia di Luciano Spalletti a San Siro nel match d’andata dei quarti di finale di Nations League. Finisce 2-1 per la Germania e adesso per accedere alla Final Four di giugno, gli azzurri dovranno vincere con due gol di scarto a Dortmund nella sfida di ritorno in programma domenica 23 marzo. Servirà un’autentica impresa. E dire che la partita di Milano era cominciata nel migliore dei modi: Italia in vantaggio dopo 9 minuti grazie a un Tonali in serata di grazia. Nella ripresa il ribaltone teutonico: al 49′ pareggia il neo entrato Kleindienst, al 76′ Goretzka raddoppia.

Il primo tempo di Italia-Germania 1-2. Pronti via tedeschi all’arrembaggio e in controllo del match, ma, ai nostri basta un’accelerazione per passare in vantaggio: cambio di gioco di Bastoni per Barella, il centrocampista dell’Inter trova in profondità Politano che crossa in mezzo e dopo una deviazione di Tah ecco la conclusione vincente di Tonali nello stadio che lo vide vincere lo scudetto con la maglia del Milan nel 2022. Gli ospiti non si scompongono e riprendono a macinare gioco sfiorando il pari in due occasioni con Goretzka. Poi, tra il 30′ e il 32′, due opportunità di raddoppiare per gli azzurri: Baumann bravo sui tiri di Tonali e Kean.

Nella ripresa cambia tutto. Il ct tedesco Nagelsmann inserisce Schlotterbeck dietro e Kleindienst in attacco. E proprio la punta del Borussia M’Gladbach pareggia: sul cross di Kimmich, Bastoni e Di Lorenzo non si intendono lasciando l’avversario completamente libero di colpire di testa, niente da fare per Donnarumma. L’Italia non si abbatte, anzi sfiora per due volte il nuovo vantaggio: ancora Tonali mette prima Kean, poi Raspadori in condizioni di battere a rete, però, i due attaccanti non riescono a concretizzare.

Germania spietata. Lo scampato doppio pericolo galvanizza i tedeschi che si prendono il successo con un altro colpo di teta con seconda dormita dei difensori italiani. Stavolta Bastoni si perde Goretzka che gira di testa realizzando il 2-1 definitivo. Rabbiosa reazione azzurra e bel destro al volo di Barella che esce di poco. Però, è un fuoco di paglia perchè non accade più niente, la Germania controlla il match senza problemi e torna a casa con una vittoria che rappresenta una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Four di Nations League. Ma, Dortmund rievoca bei ricordi a noi italiani: Mondiale 2006, Germania-Italia 0-2 in semifinale. Quindi, non è ancora finita.