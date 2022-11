ITALRUGBY DA SOGNO/ A Firenze la nostra Nazionale batte per la prima volta nella sua storia i campioni dell’Australia. Il secondo test match finisce 28-27 per gli azzurri. Nel 2016, sempre allo stadio “Artemio Franchi”, un’altra impresa contro il Sudafrica

di FABIO CAMILLACCI/ Storica vittoria per il rugby azzurro. L’Italia ha battuto l’Australia con il punteggio di 28-27 (17-8 il parziale nel primo tempo). Gara disputata allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze e valida per la seconda partita delle “Autumn Nations Series”. La nostra Nazionale reduce dalla vittoria su Samoa, ha così ottenuto il suo primo successo in assoluto contro i “Wallabies”; autentica superpotenza del rugby mondiale. Peraltro Firenze porta fortuna agli azzurri: sempre al “Franchi” infatti nel 2016 l’Italrugby superò per la prima volta il Sudafrica.

Dunque, l’Italia del rugby fa la storia e ancora una volta nel capoluogo toscano. Lo storico successo contro l’Australia in questo secondo test match autunnale è arrivato grazie alle mete di Bruno (19′) e Capuozzo (25′ e 64′) trasformate poi da Allan (2/3); e anche grazie ai calci di punizione dello stesso Allan (2) e Padovani (1). Decisivo nel finale l’errore australiano sulla meta non trasformata di Donaldson.

Gioia ed emozioni azzurre. Al termine, il capitano azzurro Michele Lamaro non sta nella pelle e dichiara: “L’obiettivo che ci eravamo prefissati era continuare nel nostro percorso, la sconfitta contro la Georgia è stato un passo falso da cui imparare. Abbiamo vinto la partita con la concretezza, l’ultima meta dell’Australia è stata un disattenzione, quelle che abbiamo fatto noi sono state bellissime, sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e li abbiamo fatti molto bene”.

La chiosa finale del capitano. Lamaro ha così concluso: “L’ultimo calcio per gli australiani? Volevo morire. Ogni tanto ci vuole anche un po’ di fortuna ma questo non cancella la nostra prestazione”. L’Italia, ora, è chiamata all’ultimo impegno autunnale, sabato prossimo a Genova contro i campioni del mondo del Sudafrica (nella foto Afp-Gazzetta.it: la gioia degli azzurri).