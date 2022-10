ITALIANA ARRESTATA IN IRAN/ Si tratta della 30enne romana Alessia Piperno: forse è stata fermata durante le manifestazioni contro il regime di Teheran. La Farnesina nel ricevere la famiglia promette: “Garantiamo assistenza consolare per arrivare presto a una soluzione”

di MARIO MEDORI/ L’Ambasciata d’Italia a Teheran, in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda dell’arresto della romana Alessia Piperno, avvenuto il 28 settembre per mano della polizia iraniana. I genitori della giovane sono stati ricevuti al ministero degli Esteri dal Direttore Generale Italiani all’Estero Luigi Maria Vignali. È stata assicurata ogni necessaria assistenza consolare, nell’auspicio che si giunga presto a una soluzione.

L’arresto. Alessia è stata fermata insieme ad alcuni amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno, che ricorre proprio il 28 settembre, giorno dell’arresto. Non è escluso al momento che la giovane romana sia tra i fermati di qualche giorno fa, quando dall’Iran arrivò la notizia degli arresti di alcuni manifestanti, tra cui anche alcuni stranieri.

Il mondo di Alessia Piperno. Travel blogger da sei anni, Alessia Piperno era arrivata in Iran due mesi e mezzo fa, insieme con un gruppo di turisti, tra cui un polacco, un francese e un altro italiano. Più volte nei suoi post ha sposato la causa della piazza, raccontando anche la paura di essere coinvolta nei tumulti. In un post intitolato “Bella Ciao” scriveva: “Questa terra mi ha accolto a braccia aperte. La decisione più saggia sarebbe quella di lasciare il Paese, ma non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai. E non lo faccio per sfidare la sorte, ma perché anche io ora sono parte di tutto questo”.