ITALIA, MISSIONE COMPIUTA/ Verso il Mondiale 2026: la Nazionale di Gattuso rifila un tris a Israele e si garantisce i playoff. Retegui sempre sugli scudi: doppietta. Vergognosi scontri pro Pal all’esterno dello stadio di Udine e deplorevoli fischi all’inno israeliano

di FABIO CAMILLACCI/ Serie A, primo verdetto a tre giornate dal termine: Milan, Inter, Napoli e Juventus rappresenteranno l’Italia nella Champions League 2022-23. Alla luce dei risultati del 35° turno sono aritmeticamente irraggiungibili anche partenopei e bianconeri, oltre alle milanesi che si stanno contendendo lo scudetto. A proposito del “Derby […]