ITALIA, MISSIONE COMPIUTA/ Verso il Mondiale 2026: la Nazionale di Gattuso rifila un tris a Israele e si garantisce i playoff. Retegui sempre sugli scudi: doppietta. Vergognosi scontri pro Pal all’esterno dello stadio di Udine e deplorevoli fischi all’inno israeliano

14 Ottobre 2025

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo la fallimentare gestione di Luciano Spalletti, l’Italia di Gennaro Gattuso centra l’obiettivo minimo: garantirsi almeno i playoff per il Mondiale 2026. La certezza aritmetica del secondo posto nel girone arriva dal Bluenergy Stadium di Udine, dove gli azzurri battono per 3-0 Israele nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione al prossimo campionato del mondo. Ancora una volta, grande protagonista, l’ex Genoa e Atalanta Mateo Retegui. Sorvoliamo, anzi stendiamo un velo pietoso, sulla guerriglia pro Pal esplosa all’esterno dell’ex Stadio Friuli e sui fischi all’inno di Israele.

Un gol per tempo piega la debole resistenza della nazionale israeliana di Ben Shimon. L’attaccante attualmente in forza agli arabi dell’Al-Qadisiya, in chiusura di primo tempo si guadagna e trasforma il calcio di rigore che porta in vantaggio l’ItalGattuso. Al minuto 74 poi lo splendido raddoppio dell’italo-argentino: destro a giro all’incrocio dei pali e punto esclamativo sul match. Al 93′, il romanista Gianluca Mancini arrotonda il punteggio con un bel colpo di testa su perfetto cross dell’interista Dimarco.

I prossimi impegni dell’Italia. A novembre la nostra Nazionale chiuderà il girone con una trasferta e una gara casalinga. L’11 novembre l’impegno in casa della Moldovia, mentre il 16 dello stesso mese, al Meazza di Milano, la sfida alla Norvegia capolista. A meno di clamorosi passi falsi di Haaland e compagni contro l’Estonia, gli azzurri possono al massimo agganciare i norvegesi vincendo le prossime due partite; praticamente incolmabile, infatti, il distacco nella differenza reti. Pertanto, quasi sicuramente, per l’Italia le speranze di tornare al Mondiale dopo 12 anni di colpevole assenza, passeranno nuovamente dagli spareggi previsti a marzo.

