ITALIA, COSI’ FA MALE!/ Europei di calcio femminile: azzurre a un passo dalla storia, ma, in finale ci va l’Inghilterra. Decisivi gli ultimi istanti di tempi regolamentari e supplementari

di FABIO CAMILLACCI/ Italia, così fa male. La Nazionale di calcio femminile va a un passo dalla finalissima degli Europei, ma, viene eliminata ai tempi supplementari dalle campionesse in carica dell’Inghilterra. Azzurre in vantaggio al 33′ grazie a un gol della Bonansea, raggiunte al 96′ dalla Agyemang protagonista di una bella girata di destro. Ulteriore beffa agli overtime. A meno di un minuto dai tiri di rigore, penalty per le inglesi: Kelly dal dischetto sbaglia, però, sulla ribattuta riesce a bucare la Giuliani. Finisce 2-1 per le britanniche che adesso se la vedranno contro la vincente della sfida Spagna-Germania.

Il match andato in scena allo Stade de Genève di Ginevra. Avvio di gara con le inglesi a caccia di tanti uno contro uno sulle fasce: è soprattutto la James a rendersi pericolosa. L’Italia risponde con una buona occasione per la Russo, ma, la sua girata di destro esce di poco. Al 33’ azzurre in vantaggio: azione insistita sulla destra di Cantore, cross dentro l’area per Bonansea che controlla e insacca di sinistro sotto la traversa. La reazione dell’Inghilterra viene stoppata da Giuliani che si fa trovare pronta sulla conclusione di James. Poi la doppia delusione tra tempi regolamentari e supplementari.

L’amarezza del ct Andrea Soncin al termine della partita. Il commissario tecnico ha commentato la beffa dicendo: “Cosa sentiamo di più? Orgoglio. Le ragazze devono essere orgogliose di quello che hanno fatto. Uscire così fa male, ma avere tenuto testa alle campionesse in carica deve darci forza per il futuro. Non ci sono parole per descrivere il percorso in questo Europeo: le ragazze, per quello che hanno fatto, meritavano un finale diverso. Sono fiero di loro: giocarsi una partita così fino al 120esimo quando tutti ci davano battuti ancor prima di iniziare non era scontato. Merito al nostro movimento”. Tanta delusione ma l’Italia esce a testa alta.