Ispirata a “Romeo e Giulietta” la nuova collezione donna di Peserico esposta a Verona. Ma ora c’è anche quella dedicata all’uomo

Il negozio Peserico di via Mazzini, a Verona, si presenterà alla clientela con un campionario della collezione donna di oltre 500 capi quest’anno tutti ispirati alla più grande storia d’amore di tutti i tempi, quella tra Romeo e Giulietta. Quale negozio può meglio rappresentare questa storia e questa collezione se non il Peserico di Verona? In assoluta sicurezza il personale di Peserico cerca di mettere il più possibile a proprio agio le clienti pur mantenendo regole igienico-sanitarie e di sanificazione.

Ma, proprie in queste ore, Peserico annuncia di aver anticipato i tempi previsti e di immettere sul mercato la sua prima collezione dedicata all’uomo, un centinaio di capi a formare un total look, dal pantalone al capospalla, dalla maglia alla giacca, fino ad arrivare alle calzature di gusto britannico, cravatte, zaini e tutto ciò che prende la parola di accessorio.

La data clou di questo progetto sarà novembre, quando “l’uomo” verrà consegnato nei negozi e taglierà il nastro dell’ e-store del brand, con un canale distributivo del tutto innovativo. Peserico ha anche pensato di aprire un primo ,monomarca per l’uomo, a Milano, in zona Brera, dove già esiste il suo store al femminile e di commercializzarlo in almeno altri 12 negozi, i sette italiani e alcuni negli Stati Uniti dove Peserico è apprezzatissimo. Il tutto oltre a fare il proprio ingresso nelle vetrine di circa 200 clienti wholesale. L’azienda vicentina ha anche in cantiere l’apertura, tra la fine del 2020 e l’inizio del prossimo anno, di altri 10 monomarca, in particolare negli Usa, in Germania e in Spagna.