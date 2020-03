“IO RESTO A CASA/ “Come eravamo, come stiano cambiando” instant book di Francesco Maria Provenzano e Elena Cartotto

Francesco Maria Provenzano

Elena Cartotto

IO RESTO A CASA

Come eravamo, come stiamo cambiando

Dedicato ai nostri veri eroi

che indossano

i camici e le mascherine

PREFAZIONE

Andrà tutto bene: è la frase che in questi giorni si sente ovunque, dai social alla televisione; sicuramente andrà tutto bene per la stragrande maggioranza dei cittadini, ma non per la totalità. Quanti dei più deboli di noi, dei più sfortunati, non ce la faranno? E a chi toccherà? Forse non molti in termini di valori assoluti, ma sarà comunque un’immane tragedia. Con le prime notizie dell’arrivo in Italia del virus e dei contagi a catena non si pensava che tutto questo avrebbe potuto seriamente modificare la nostra vita quotidiana, ma, con il dilagare dell’epidemia, la popolazione ha capito che era divenuto indispensabile adottare misure straordinarie ed ha accettato di buon grado di chiudersi in casa, auto isolandosi. Per noi medici ospedalieri la sensazione è stata inizialmente di un’inquietudine diffusa, come l’attesa di un qualcosa di sconosciuto e pericoloso, pronto ad attaccare di nascosto e a sfruttare ogni nostra normale azione quotidiana per colpirci alle spalle. La cosa peggiore è il fatto di non essere in grado di accorgersi subito che l’infezione è avvenuta.

Con l’arrivo delle notizie dal nord Italia, dai colleghi che si sono trovati in prima linea ad affrontare questa ondata improvvisa di polmoniti, quasi fosse uno tsunami, l’inquietudine è diventata ansia; ansia di conoscere meglio il virus e la polmonite che provoca, ansia di farsi trovare prepararti nel miglior modo possibile per non prestare il fianco al nemico commettendo errori strategici per quanto umani. Non potete immaginare le riunioni fatte per determinare le procedure di isolamento dei pazienti, per la sanificazione delle cose e degli ambienti, per la protezione individuale. Abbiamo dovuto imparare quali mascherine, guanti, camici, visiere, cappellini usare e in quali condizioni, come ricavare un adeguato numero di posti letto per accogliere l’ondata dei malati in arrivo, come organizzare le nostre limitate forze. In questo flusso di informazioni continuo, siamo arrivati a chiudere tutte le attività non urgenti fino a trasformare l’ospedale in una sorta di fortino in attesa della guerra: mi è sembrato di rivivere l’atmosfera descritta mirabilmente da Dino Buzzati nel libro “Il deserto dei Tartari”: una calma piatta, irreale, in attesa dell’attacco.

Poi l’attacco è arrivato sul serio. Per noi medici la cura dei pazienti viene prima di tutto: infatti la preoccupazione più grande non è stata quella di dover lavorare su turni infiniti con un numero elevato di pazienti critici, anche perché in parte, purtroppo, ci siamo già abituati; e nemmeno il timore di rimanere contagiati: pur pienamente consapevoli dell’elevato rischio di contagio fatichiamo a immaginarci a terra, colpiti, feriti, infettati, addormentati in un letto di rianimazione, intubati e collegati ad un ventilatore meccanico. Per noi la priorità è la dedizione al lavoro: non abbiamo il tempo di pensare a noi stessi, di fantasticare sulle malattie che curiamo. La principale preoccupazione è stata, invece, quella di proteggere i nostri cari a casa: come rendere compatibile il lavoro in ospedale e l’isolamento casalingo? Qui la maggiore apprensione: non portare negli ambienti privati il virus preso inconsapevolmente durante il turno di lavoro in ospedale.

Al ritorno in famiglia saluto i miei da lontano e vado dritto in bagno: mi lavo e mi cambio. Ma poi, posso fare una carezza ai ragazzi? Posso dare un bacio a mia moglie? Forse è meglio restare a distanza, non si sa mai.

Adesso devo andare a riposare; domani, domenica, avrò il turno di giorno, 12 ore di intenso lavoro, sempre concentrato sui miei movimenti con il pensiero fisso di non contagiarmi, con la paura di toccarmi inconsapevolmente la bocca o il naso, o ancora di non avere manovrato bene la mascherina nel toglierla. Ripenserò, forse, a quel paziente appena ricoverato e che ha tossito mentre gli ascoltavo i polmoni. Forse a breve verrò a sapere che era infetto dal virus. Nel frattempo, però, voglio pensare che andrà tutto bene.

Fabrizio D’Andrea

Medico ospedaliero a Roma ai tempi del coronavirus

PARTE I

Francesco Maria Provenzano

Dalla peste al coronavirus, le epidemie e

le pandemie più gravi nella storia e nella letteratura

“Mai come nella malattia, si vede quel che vale un uomo”

Vicenzo de’ Paoli

Il Coronavirus

Cosa dire, cosa fare e ed esattamente che cos’è questo virus chiamato “Coronavirus”? Facciamo chiarezza. I coronavirus sono una grande famiglia di virus e possono causare diverse infezioni, dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

I sintomi dipendono dal virus, ma i più comuni che colpiscono l’uomo includono problemi respiratori e febbre. Nei casi più gravi, l’infezione può portare a polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e insufficienza renale. Il coronavirus sta facendo tremare il mondo intero: classificato prima come epidemia, poi come pandemia, in futuro difficilmente dimenticheremo quando il Governo, nella giornata di lunedì 9 marzo 2020, ha emanato un Decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Tale Decreto ha dato disposizioni che sono state estese a tutto il territorio nazionale con divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. A questo Decreto, l’11 marzo, la Presidenza del Consiglio ne ha affiancato uno nuovo in cui ha imposto alla cittadinanza italiana delle restrizioni ancora più forti, a tutti note. Resta il fatto che le attività considerate essenziali, ossia quelle che garantiscono la possibilità di approvvigionamento di cibo e medicinali come supermercati, negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie non saranno chiuse. Rimarranno aperti anche i negozi che offrono servizi ritenuti indispensabili come quelli di ottica o gli elettricisti, ad esempio, oltre che interi reparti di aziende necessari a mantenere viva la catena produttiva che tiene in piedi il Paese nonostante il profondo stato di prostrazione. Occorre, infatti, far viaggiare il cibo, le introvabili mascherine, i dispositivi medici. Nei Decreti si invita la cittadinanza a rimanere a casa e per questo è stato coniato il motto “Io resto a Casa”, diventato virale negli hashtag dei social con la scritta, ormai celebre, #IoRestoACasa, per altro ripresa sia da comuni cittadini che da personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, tutti uniti nella stessa campagna informativa.

Le epidemie e le pandemie più gravi della storia

Di fronte al dilagare esponenziale del coronavirus il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus nella giornata dell’11 marzo non ha potuto che annunciare, in diretta dalla Svizzera, che da un’epidemia si era ormai passati ad una‘pandemia’, questo per l’elevato espandersi di casi di Covid-19 in 114 paesi, con migliaia di persone ammalate e che perdono quotidianamente la vita. Il direttore Generale dell’OMS ha detto esplicitamente: “Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”, “ma è una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o sofferenze e morti inutili. Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’Oms sulla minaccia rappresentata da questo coronavirus. Non cambia ciò che l’Oms sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare”.

Non è la prima volta che il mondo si trova di fronte ad un tale drammatico, esiziale, pericolo. Solo considerando il ventesimo secolo assistiamo al verificarsi di ben tre pandemie influenzali: nel 1918, nel 1957 e, infine, nel 1968; pandemie identificate comunemente in base alla presunta area di origine. Vediamole:

La Spagnola, si stima che un terzo della popolazione mondiale fu colpito dall’infezione nel biennio 1918/1919. La malattia ebbe un effetto tragico e letale con circa 50 milioni di decessi, alcuni ipotizzano addirittura 100 milioni.

L’Asiatica che comparve nel 1957. Destinata, secondo le ipotesi formulate allora, ad una breve permanenza tra gli esseri umani, ci vollero, in realtà, ben 11 anni per debellarla, e, naturalmente, fece anche lei migliaia di morti. Dopo ci furono altre epidemie piuttosto estese, ma con un tasso di mortalità decisamente più basso.

L’Ebola ha rappresentato un’epidemia molto cruenta e contagiosa che ha preoccupato il mondo intero. Migliaia di persone ne sono state affette e sono morte.

L’Aids (Acquired immune deficiency sindrome) identifica uno stadio clinico avanzato dell’infezione da Hiv. È una sindrome che può manifestarsi nelle persone con l’Hiv (Human immunodeficiency virus), ossia un virus che attacca e distrugge, in particolare, un tipo di globuli bianchi, i linfociti CD4, responsabili della risposta immunitaria dell’organismo. Il sistema immunitario viene in tal modo indebolito fino ad annullare la risposta contro altri virus, batteri, protozoi, funghi e tumori. Appena entra nel corpo rimane alcune ore localizzato tra i tessuti dove c’è stata l’infezione, poi comincia a moltiplicarsi rapidamente nel sangue e arriva ai linfonodi. Questo virus ha mietuto migliaia di vittime, tra le quali anche celebri artisti, basti per tutti il caso eclatante del grande Freddie Mercury, il frontman dei Queen.

La malaria è una malattia non ancora sconfitta, come la tubercolosi del resto, e che miete molte vittime nel mondo. Potenzialmente mortale, è causata da parassiti che vengono trasmessi all’uomo dalla puntura di zanzare femmine del genere Anopheles, a loro volta infettate dai parassiti. Queste zanzare sono attive dal tramonto all’alba. Il nome del malanno deriva da mal’aria, ossia dalla credenza che venisse contratto a causa dei miasmi malsani emanati dalle acque stagnanti delle paludi: in realtà l’aria non c’entra nulla. Nonostante dal 2010 al 2015 si sia registrata una diminuzione del tasso di incidenza della malattia, oltre che del tasso di mortalità che può esserle attribuito, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono stati ben 219 milioni di casi di malaria in tutto il mondo, con 435 mila morti. La maggior parte dei contagi e dei decessi – circa 3 su 4 – si verifica nell’Africa sub-sahariana. Anche il Sud Est asiatico, l’America latina e il Medio Oriente, tuttavia, sono zone a rischio. La malaria, sfortunatamente, e in controtendenza al coronavirus dei nostri giorni, colpisce in particolar modo i bambini.

La tubercolosi nonostante il grande impegno profuso a livello mondiale e l’effettiva riduzione di incidenza e mortalità (dal 1990 ad oggi la mortalità per tubercolosi è diminuita del 45%), continua a far paura. I dati epidemiologici rimangono preoccupanti. Nel 2012, nel mondo, sono stati diagnosticati circa 8,6 milioni di nuovi casi di TBC e 1,3 milioni di pazienti sono deceduti, soprattutto in Paesi a basso a medio reddito (95%). Inoltre, se le comunità povere e i gruppi a rischio sono i più colpiti, è anche vero che la trasmissione per via aerea della malattia espone tutta la popolazione al rischio di contagio.

La Sars è un coronavirus che causa una polmonite. Anch’essa ha origini cinesi. Identificata a fine 2002 a Foshan, città della provincia di Guandong, si dice che la sua origine sia animale e derivante dai piccoli mammiferi. Si trasmette sia per via aerea sia per contatto, ha un periodo di incubazione che va da due a dieci giorni e nei casi più gravi può essere letale. Secondo il calcolo dell’Oms, tra il 2002 e il 2003, la Sars ha causato 813 morti. Le persone contagiate sono state 8.437, sparse in una trentina di Paesi. Il numero maggiore di decessi si è avuto in Cina (348), seguita da Hong Kong (298), Taiwan (84), Canada (38) e Singapore (32).

La scabbia è una malattia della cute, molto contagiosa, dovuta a un artropode, l’acaro Sarcoptes Scabiei o acaro della scabbia. Tale acaro infesta sia gli esseri umani sia gli animali. Non è un’infezione, bensì una malattia parassitaria, un’infestazione è il termine più idoneo a descriverla. La scabbia è considerata una malattia dovuta alla scarsa igiene. Il rischio maggiore è legato al contatto diretto tra una persona sana e na persona infestata. Ha fatto molte vittime tra i bambini.

Il colera comparve tra il 1883 e il 1889 in tutta Italia. Tale pandemia si manifestò con particolare virulenza a Napoli. A seguito dell’accaduto i governi liberali di allora decisero di redigere un decreto dal nome “Spacca Napoli”perché prevedeva l’abbattimento di vecchi edifici per costruire un sistema fognario. Nell’attesa che le nuove misure fossero varate, la gente continuava ad ammalarsi e a morire. Commossa dalle notizie di tutte queste morti verificatesi tra persone di ogni età, la regina Margherita, moglie del re Umberto I, decise di visitare Napoli e si recò nei luoghi dove i pazienti venivano curati. Margherita si fermò a parlare con tanti malati nell’intento di confortarli promettendo loro un’assistenza migliore. E così fu. Si narra che un pizzaiolo napoletano, colpito dalla visita regale e dai suoi positivi effetti, decise di ricordare la Regina realizzando una nuova pizza con pomodoro, basilico e mozzarella, i tre colori della bandiera italiana. La pizza fu chiamata Margherita e, come è noto, divenne una delle più famose del pianeta.

La peste fu un’epidemia che si abbatté nel 1630 su Milano. Arrivò in Italia con le truppe alemanne. Inizialmente nessuno la prese sul serio. Allora come oggi si tentò di minimizzare, non creare panico, qualcuno derise, perfino, le preoccupazioni dei pochi che si accorsero che il problema stava per diventare dramma e infine tragedia. Vennero adottate misure, che però si rivelarono, tanto per cambiare, insufficienti e quando si decise di intervenire in maniera “draconiana” fu troppo tardi. Il contagio dilagò, dapprima in Lombardia e poi in tutta la penisola.

Fabio Sbattella, responsabile dell’unità di ricerca in psicologia dell’emergenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sul Magazine della Fondazione Umberto Veronesi ci mette in guardia da certi pressapochismi linguistici che rischiano di trasformare delle categorie sociali in untori. Sbattella ha dichiarato: «Il nemico è invisibile e si incarna soltanto in chi vi entra a contatto. O, peggio ancora, in chi si ammala. È questa la ragione principale per cui un’epidemia di questo tipo porta le vittime a pagare un prezzo elevato, anche sul piano sociale». A farci perdere il senno è il timoredell’ignoto, che consideriamo poter prendere forma non nel nostro corpo, ma sempre in quello di qualcun altro. Ciò che fa la differenza è la propensione di alcuni a soffiare sul fuoco della paura, al punto da alimentare la crescita di stereotipi assolutamente dannosi. Su questo terreno prolifera la follia della categorizzazione sociale, quasi che individuando degli untori ben precisi il “morbo” si possa arrestare. Si pensi all’inizio di questa vicenda che ha visto presi di mira i cittadini cinesi boicottati economicamente nei loro negozi e ristoranti, per poi scoprire che il famoso paziente “zero” che ha infettato il nostro Paese probabilmente è tedesco. Prosegue Sbattella: «Creando diversi campioni nella nostra mente, tendiamo a minimizzare le differenze tra persone che riteniamo parte di uno stesso gruppo e ad accentuare quelle rispetto a chi consideriamo elemento di un’altra categoria». Così il nemico per la tubercolosi e la scabbia diventa il migrante nordafricano, per l’Ebola l’uomo dell’Africa subsahariana, per il Coronavirus il cittadino cinese o lombardo. Eccolo, il vero volto dello stigma sociale esasperato dal ricorso a metafore belliche. «C’è un nemico di origine ambientale, qual è un virus – aggiunge lo psicoterapeuta -. Ma non siamo in guerra né a un passo dall’apocalisse, per citare due termini da evitare quando si parla di quanto sta accadendo in Italia. Ogni forzatura analoga rischia di peggiorare la situazione ed è potenzialmente in grado di innescare violenza».

Coronavirus e pestilenze

tra scienza, religione, arte e letteratura

Nel pieno dell’emergenza di questo virus, ritengo giusto come cronista non solo dei fatti, ma anche delle emozioni e dei sentimenti, riportare ciò che hanno scritto e detto sulle pestilenze scienziati, scrittori, personalità del mondo della ricerca, della cultura e della spiritualità. Ciò che conta, infatti, non sono solo gli avvenimenti che ci coinvolgono e che, in casi come questo, subiamo con un pervasivo senso di impotenza che ci divora dall’interno. È fondamentale l’interpretazione che diamo agli eventi, anche per trovare una spinta al riscatto, quella che ha sempre permesso all’uomo di rialzarsi in piedi dopo le battaglie più cruente.

Il grido a Dio

Papa Francesco, uno dei capi religiosi più amati di sempre, non smette di dimostrare solidarietà e vicinanza a chi in questo momento sta lottando in prima linea per debellare la piaga covid19. Durante la Messa celebrata il 10 marzo a Santa Marta ecco la frase pronunciata da Francesco che ha dato adito a polemiche perché chiede ai sacerdoti di uscire in strada andando contro, anche se con buone intenzioni, il deliberato del decreto emanato dal Governo:

“Preghiamo il Signore anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della Parola di Dio e l’Eucarestia e accompagnare gli operatori sanitari, i volontari, in questo lavoro che stanno facendo”.

Poiché papa Francesco non parla a vanvera, eccolo lì, in strada veramente, lui in prima persona, immortalato il 15 marzo in una foto simbolo finita sui giornali e le televisioni di tutto il mondo, mentre si dirige verso due chiese in una Roma deserta. Così il direttore della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, racconta l’improvvisa uscita papale. «Questo pomeriggio, poco dopo le 16, Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani, la cui icona è lì custodita e venerata». Successivamente, «facendo un tratto di Via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso, dove si

trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città perché finisse la “Grande Peste” a Roma». Il Santo Padre ha voluto invocare la fine della pandemia che colpisce l’Italia e il mondo, ha implorato la guarigione dei malati, ricordato le vittime e chiesto che i loro familiari e amici trovino consolazione. È durata circa un’ora e mezza l’uscita con cui il Papa ha voluto testimoniare ancora la sua profonda vicinanza a chi sta soffrendo, a chi sta curando, a chi sta lavorando.

La preghiera davanti al crocifisso ligneo che protesse Roma dalla peste del Cinquecento è stata intensa, come ugualmente sentita è stata anche l’invocazione di una speciale protezione della Vergine che si venera nell’icona conservata nella basilica di Santa Maria Maggiore.

La devozione speciale di papa Bergoglio per la Salus populi Romani è conosciuta ai più: ci va sia in occasione delle feste mariane, che prima di partire per i viaggi internazionali, e vi ritorna subito dopo essere atterrato, per ringraziare. Nel 593 Papa Gregorio I l’aveva portata in processione per far cessare la peste e nel 1837 Gregorio XVI l’ha implorata nella speranza di veder terminare un’epidemia di colera.

Papa Giovanni XXIII nella sua enciclica ‘Pacem in Terris’ dell’11 aprile del 1963 scrisse:

“I terremoti, le inondazioni, le carestie, le pestilenze sono applicazioni di cieche leggi della natura: cieche, perché la natura materiale non ha intelligenza né libertà”.

L’esperto

Roberto Burioni, medico virologo pesarese, accademico e divulgatore scientifico italiano, diventato noto al grande pubblico grazie alla sua costante presenza mediatica specialmente sui social, attivo come ricercatore nel campo relativo allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani contro agenti infettivi, ha rilasciato sul coronavirus le seguenti dichiarazioni:

“La migliore arma per fermare l’epidemia è isolare chi ha contratto l’infezione. Capisco benissimo che è una banalità, ma in mancanza di farmaci e vaccini in grado di rallentare l’infezione l’unica arma per bloccare l’epidemia di coronavirus e sperare di vincere questo virus è l’isolamento (…). Il virus in quella regione circola, è molto contagioso, le persone che partono potrebbero essere infettate e trovarsi durante il periodo di incubazione, completamente senza sintomi. Il non mettere in atto una qualche forma di quarantena, è un incomprensibile azzardo (…).

Negli anni ’80 anche dell’AIDS si aveva paura e si moriva, oggi ci si può curare. Un’epidemia si può controllare”.

I letterati e gli artisti

Voltaire filosofo, drammaturgo, storico, scrittore, poeta, aforista ed enciclopedista scrisse:

“La carestia, la peste e la guerra sono i tre ingredienti più famosi di questo mondo”.

Albert Camus scrittore, filosofo e giornalista molto attivo nella politica francese lascia un’acuta analisi di quell’epidemia globale che non ha mai smesso di mietere vittime dagli albori della storia umana:

“C’è in giro epidemia di ignoranza e a questa epidemia non c’è e non ci sarà mai cura o vaccino. I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati”.

Tito Lucrezio Caro è stato un poeta e filosofo romano, seguace dell’epicureismo nasce a Pompei nel 94 a.C.

“Una tal causa di contagio/ un tale mortifero bollor/ già le campagne ne’ cecropi confin rese funeste, fe’ deserte le vie, di cittadini/ spopolò la città”.

Questo riposo forzato che ci costringe a casa 24 ore al giorno, mi ha dato molti stimoli. Sono riuscito a ritagliarmi il tempo necessario per la pittura, la cucina e perfino per giocare a scacchi. Però, l’attività prevalente per un giornalista curioso come me rimane sempre la lettura, anche dei classici. Ho cominciato con l’Eneide di Virgilio che è un poema epico in esametri di 12 libri in cui vengono narrate le peregrinazioni di Enea e gli scontri da lui sostenuti contro i latini per dare vita a un nuovo popolo che avrebbe, in seguito, fondato Roma; poi sono passato a l’Iliade altro poema epico in esametri dattilici, tradizionalmente attribuito a Omero. Infine ho chiuso questa trilogia con l’Odissea, poema dedicato alle vicende dell’eroe Odisseo, dopo la fine della Guerra di Troia. Ecco, queste sono quelle opere che rileggendole, anche se solo a spezzoni, a distanza di anni, ti fanno viaggiare nel tempo e ti permettono di vivere un’altra vita, perché, come disse il grande Umberto Eco: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito, perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

Ho iniziato a mettere negli scaffali della libreria i circa 2000 volumi che possiedo, con lo specifico intento di catalogarli tutti in ordine alfabetico per autore. Un lavoro mastodontico che rimandavo da anni perché non c’era mai tempo. I ricordi che mi legano a questi libri sono tanti e indimenticabili: dai compagni di liceo, ai professori, alle gite, alle canzoni stonate, agli amori in volo quando tutto sembrava possibile. Certo, rileggerli oggi senza l’assillo dell’interrogazione, è tutta un’altra storia: invito chiunque non l’abbia fatto a seguirmi in questa esperienza di immersione nel passato tra letture e ricordi. Nessun testo alla seconda o alla terza lettura, è mai come pensi di averlo inteso alla prima: finisci, inevitabilmente, per scoprire qualcosa d’altro, qualcosa di te. Rileggere vecchi libri è un po’ come rileggere se stessi alla luce di quel che siamo diventati nel tempo, raccontarsi di nuovo ad un qualche dio o demone, nel senso greco di daimon, che, forse, silenzioso ci ascolterà. I libri sono scritti una volta per sempre, ma non sono sempre gli stessi, cambiano con noi, con le mille sfumature della nostra anima, con le ferite aperte e rimarginate, con i sogni perduti, con le gioie e le attese, con gli eventi che ci travolgono come quello che stiamo vivendo tutti noi oggi.

È il caso de ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni . Un Manzoni che mai come in questo momento particolare ritorna di attualità in virtù, soprattutto, del racconto che fa della peste al capitolo XXXI del suo celebre romanzo e che tanta eco ha trovato nei media in queste settimane.

Scrittore dalla personalità molto complessa, resa irrequieta da una continua ricerca di un punto d’incontro fra ragione e fede è, a tratti, violentemente lucido. Di educazione illuminista era abituato ad osservare con molta attenzione la realtà e a rinnegare ogni forma di sopruso in nome dei principi di uguaglianza e libertà. Osservando la Storia maturò il concetto che l’espressione artistica fosse un mezzo di formazione civile, legato a fini morali e destinato al grande pubblico. Molto importante per lui fu sempre l’amor di patria che noi italiani stiamo riscoprendo adesso, paradossalmente costretti in solitudine, ognuno sul suo balcone, e che prima riservavamo soltanto alle partite della nazionale di calcio.

Le parole del Manzoni sulla peste che colpì Milano dimostrano come l’umanità, al di là dell’indubbio progresso medico, scientifico e tecnologico, sia sempre la stessa, quasi che gli istinti primordiali che tendono a preservare la specie si manifestino con una paradossale tendenza a negare il pericolo reale, forse perché ammettere fino in fondo la possibilità della malattia e della morte, potrebbe causare una paralisi totale dell’istinto di sopravvivenza. Leggete, sembra di vederci raccontati da uno specchio che riflette il buio dei nostri giorni e l’irrazionalità convulsiva che ha attraversato le nostre parole e i nostri gesti:

“La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, com’è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò buona parte d’Italia (…). Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso, la premura era ben lontana da uguagliare l’urgenza (…) Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno s’attaccava, qualcheduno ne moriva: e la radezza stessa de’ casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste (…) Il terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti gl’ingegni: non si denunziavan gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti; da sub alterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, s’ebbero, con danari, falsi attestati (…) Di quell’odio ne toccava una parte anche agli altri medici che, convinti come loro, della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I più discreti li tacciavano di credulità e d’ostinazione: per tutti gli altri, era manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento (…) Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni (…) I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po’ più orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale”[1].

Rileggere ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni che, forse, tutti abbiamo ripreso in mano in questo periodo di emergenza sanitaria, ha costituito, per me, un’emozione profondissima. Ah, gli italiani! E pensare che qualche cervellone voleva togliere lo studio de ‘I Promessi Sposi’ dalle scuole superiori perché ormai ritenuto antiquato, non a ritmo con i tempi moderni che invocano l’inglese e tecnologia. Giusto conoscere le lingue e saper gestire la lingua del futuro che passa attraverso la rete, ma noi italiani che siamo un popolo che ha contribuito al 60% della cultura di tutto il pianeta, perché vogliamo prenderci a martellate sui piedi? L’anno scorso abbiamo ricordato Leonardo Da Vinci, quest’anno, 2020, è dedicato a Raffaello in occasione dei cinquecento anni trascorsi dalla sua morte, l’anno prossimo sarà la volta del “Sommo”, Dante. Quale popolo, quale nazione può vantare una triade di tale eccellenza? Nessuno. Ricordiamocelo quando dovremo attingere anche alle nostre risorse culturali più profonde per la ricostruzione a cui inevitabilmente tutti saremo chiamati dopo questo flagello.

Oltre al Manzoni anche Dante nella Divina Commedia al canto XXIXdell’Inferno nella X Bolgia dell’VIII cerchio, parla della pestilenza.

Dante insieme a Virgilio arriva sul ponte. Dante sente provenire dal basso dei lamenti così pietosi da doversi tappare le orecchie con le mani. Se tra luglio e settembre dagli ospedali della Val di Chiana, di Maremma e della Sardegna si mettessero insieme tutti i malati, tale sarebbe lo spettacolo e il puzzo di membra in cancrena che fuoriesce dalla Bolgia. I due poeti Dante e Virgilio scendono sull’argine e da lì Dante può vedere il fondo, dove sono puniti i falsari di metalli, meglio noti come alchimisti. La pestilenza di Egina, quando l’intera popolazione fu sterminata e il paese venne ripopolato con le formiche, non fu più grave dell’orrendo spettacolo della fossa in cui i dannati languono preda di varie malattie. Essi giacciono sul ventre e sulle spalle l’uno dell’altro, alcuni sono sdraiati e altri avanzano carponi. I due poeti procedono e osservano in silenzio i dannati, che non si possono muovere.

Ecco i versi dedicati alla pestilenza di Egina nell’VIII cerchio dell’Inferno:

Non credo ch’a veder maggior tristizia

fosse in Egina il popol tutto infermo,

quando fu l’aere sì pien di malizia,

che li animali, infino al picciol vermo,

cascaron tutti, e poi le genti antiche,

secondo che i poeti hanno per fermo,

si ristorar di seme di formiche;

ch’era a veder per quella oscura valle

languir li spirti per diverse biche.

Qual sovra ’l ventre, e qual sovra le spalle

l’un de l’altro giacea, e qual carpone

si trasmutava per lo tristo calle.[2]

(A Egina, quando l’aria fu talmente satura di peste che tutti gli animali furono uccisi sino al più piccolo verme, e le genti antiche, secondo la testimonianza dei poeti, si ripopolarono con le formiche, non credo che la visione di tutto il popolo ammalato fosse più triste di quella dell’oscura fossa, dove gli spiriti languivano ammassati in mucchi).

Riappropriarsi del tempo e della propria identità dinanzi ad una realtà spettrale e surreale è un’occasione che si deve afferrare al volo. Non ho mai visto come in questi giorni luoghi e città che sembrano quasi trasfigurati, come fossero una proiezione dei nostri fantasmi interiori.

Come risuonano vere nella mia anima le parole suggestive di Italo Calvino :

“È delle città come dei sogni: tutto l’inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra”[3].

In un editoriale il direttore Davide Bruno del sito Pangea News scrive:

“Le città spettrali vuote di umani, senza vita dove si vede un deserto urbano con gli ospedali pieni di malati (…). Le città non sono i luoghi dove compaiono i morti, ma invece è il luogo dove muoiono i vivi (…). Magari fosse ‘surreale’ la vita capovolta che ci capita di vivere, costretti alla reclusione, contagiati dal panico o da una sotterranea forma di quiete (…). Una vita che esprime o evoca il mondo dell’inconscio, quello interiore del sogno”.

La dimensione surreale ha dato vita al movimento pittorico del ‘surrealismo’ coinvolgendo artisti come André Breton, Marc Chagall, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Paul Klee, Renè Magritte, Joan Mirò e Pablo Picasso. Personalità carismatiche e geniali che riuscirono a rendere straordinariamente visibile e fruibile questa novità dell’inconscio attraverso il sogno.

Ecco, le nostre città vuote oggi sembrano schermi su cui proiettare i sogni o, alternativamente, gli incubi. Ci vorrebbe Fellini alla regia di questo nuovo mondo onirico urbano che ci ha colti tutti attori impreparati.

Stare a casa per respingere il coronavirus:

come stiamo cambiando tra interiorità e famiglia

È una tragedia, un problema che ha spiazzato l’intero sistema sanitario italiano, ma non solo. Ha testato il livello di maturità di politici e cittadini, mettendo a nudo i limiti degli uni e degli altri. Ora il coronavirus, con un effetto domino, sta devastando un’intera economia, non preparata per fronteggiare con le sue strategie questa nuova emergenza.

In un momento in cui si rende necessaria una piena consapevolezza della situazione gravissima portata da questo nuovo ospite, e l’importanza della collaborazione di tutti per gestire il suo espandersi così virulento, ancora oggi continua a persistere una diffusa incoscienza che porta a sottovalutare la portata dei suoi effetti.

Devo dire con rammarico che diversi italiani hanno dimostrato irresponsabilità e si sono lasciati prendere da emozioni totalmente irrazionali. Indimenticabili alcune scene che hanno caratterizzato questi giorni restrittivi: dall’assalto ai supermercati all’invasione delle stazioni per prendere i treni e gli autobus al fine di ritornare, prima del blocco generale, al Sud mettendo a rischio intere regioni notoriamente carenti di strutture ospedaliere. Per non parlare di quelli che sono andati a sciare e al mare.

Cosa ha comportato l’espandersi in modo così veloce e drammatico di questo virus?

Una serie di provvedimenti, tra cui quello di rimanere a casa, il più difficile da accettare per noi che viviamo in un Paese che è un museo a cielo aperto oltre che splendido da un punto di vista naturalistico.

Però ci è stato richiesto nonostante l’immediata incredulità sulla sua reale e possibile applicazione. Vediamola come un’opportunità, quella di poter finalmente uscire dal vortice dei mille impegni lavorativi e sociali giornalieri, di ritrovarci da soli con noi stessi, o con i familiari. Tutto il giorno.

Quante volte abbiamo desiderato di poter avere tempo per dialogare, leggere, documentarci, guardare buoni film? Oppure semplicemente restarcene in silenzio, stoppando la frenesia che ha caratterizzato la nostra vita calata in questa moderna società.

Come sto passando questi giorni, oltre le letture di cui ho già ampiamente raccontato?

Indubbiamente ho trovato il tempo per riposarmi, guardare qualche documentario, restare in buona compagnia senza essere disturbato dai mille e più impegni e scadenze lavorative.

Da questo punto di vista, la nuova emergenza ha rallentato i nostri tempi e ritmi di vita, riportandoli a come erano prima del boom economico, industriale e tecnologico.

Un cambiamento si è visto pure nell’aria. Uscendo in giardino la sera si respira e si possono osservare bene le stelle che ultimamente eravamo abituati a vedere solo dopo i temporali o comunque fuori dalle città, così coperte di fumi, nebbia e pulviscolo.

E questo era un qualcosa che quasi tutti noi, in modo più o meno consapevole, desideravamo dentro da tempo.

Ritrovare questa dimensione, ha rappresentato indubbiamente una grande opportunità che ci ha riservato questo nuovo ospite all’alba del 2020.

Un tema a parte è il lutto di chi è stato coinvolto con perdite di cari così impreviste e improvvise.

Il cielo ora sta respirando di più, la natura sta vedendo allentata la pressione della frenetica attività umana, e quindi si sta anche lei riavendo dallo sfruttamento incontrollato perpetrato si suoi danni dall’uomo.

Un momento di grande sbandamento e paura si sta profilando per chi non ha un lavoro dipendente retribuito con regolarità, per chi deve fare i conti giorno per giorno con entrate mai certe e investimenti in ballo.

Ma anche costoro possono approfittarne per elaborare nuove strategie atte a migliorare l’attività professionale che certamente, passata la buriana, riprenderà. Infondo come diceva Galileo Galilei “dietro ogni problema c’è un’opportunità”.

Non dobbiamo dimenticare che con o senza Covid-19, la vita è movimento continuo, anche quando ci sembra ferma. Anzi, questo stato di cose, paradossalmente, ci ha portato ben oltre l’accelerazione indotta dai mutamenti tecnologici, obbligandoci a cambiare le nostre abitudini di vita in meno di 24 ore. Nulla, fino ad oggi, era stato in grado si spingerci così in là, fino a testare i nostri limiti e a superarli. E se è stato possibile fare questo, adeguarci all’emergenza, modificare radicalmente la nostra vita, forse ciò significa che siamo in grado di fare altre cose che solo fino a ieri ci sembravano impossibili.

Con la polemica politica o sociale risolviamo poco. Abbiamo gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e mai come oggi stiamo dando prova di essere una grande nazione. Ci guardano per i numeri del contagio, ma anche perché, non dimentichiamolo, stiamo dando prova di grande rigore e resistenza. Credo che domani potremo addirittura diventare un esempio da seguire, recuperando così quella credibilità parzialmente persa in Europa; un’Europa che, a dire il vero, necessita non meno di noi di ritrovare un’identità profonda di appartenenza a radici culturali comuni oltre i diktat economici.

Il prof.essore Walter Ricciardi , membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute, nella giornata di domenica 15 marzo 2020 ha scritto in un tweet: “Agli economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il ‘dopo’, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono in molti; questo è un evento che cambierà il mondo”.

Per non delegare ad altri la gestione del nostro tempo, delle nostre opportunità, la chiave della nostra crescita, dello sviluppo e, perché no, della felicità, dobbiamo stare ben incardinati nel presente e sfruttarlo fino in fondo: “carpe diem” diceva Orazio, “nunc est bibendum”.

Dobbiamo restare a casa perché il virus si muove con noi, in noi. Pare una scelta da medioevo, ma non ve ne sono altre. Quante volte diciamo che i consigli “della nonna” per quanto antiquati, alla fine sono sempre i migliori? Qui è la stessa cosa: davanti ad un nemico ignoto che i medici possono tentare di curare, ma non ancora sconfiggere, possiamo solo prevenire ed evitare così non solo di ammalarci, ma anche di far collassare le strutture ospedaliere ormai allo stremo. Sia chiaro: nessuno si salva da solo, la salvezza di tutti dipende dai comportamenti altamente responsabili di ciascuno di noi. Difficile capire questo concetto per un popolo di anarchici come, in realtà, siamo, ma tant’è. Mi tocca citare perfino Mussolini quando disse che “governare l’Italia non è impossibile, è inutile”.

Il Governo ha decretato chiedendoci di rimanere a casa e di non uscire. Davvero è così terribile? Rimanere a casa significa riappropriarsi del tempo e scoprire quei valori della famiglia che oggi in questa società sono stati abbandonati, trascurati, violentati.

Oggi le famiglie si trovano ad affrontare un evento eccezionale, quello del Coronavirus. Tale emergenza non ha le caratteristiche e le forme naturali più conosciute nelle quali è coinvolta una parte umana e una parte materiale (es. terremoti, alluvioni ecc.), bensì presenta un nuovo scenario che coinvolge tutta la popolazione, compresi i bambini e soprattutto gli anziani; non solo, ma anche gli operatori che prestano soccorso (apparato sanitario, organi di polizia, volontari della protezione civile) che a loro volta, se infettati, non possono più operare. Ciò crea un’emergenza nell’emergenza.

L’incertezza sulla durata temporale di questa situazione abnorme produce dei sintomi di stress più o meno accentuati a tutta la popolazione, soprattutto in considerazione dell’elevato tasso di contagio e di vittime.

Il singolo individuo finisce così per mettere in atto dei comportamenti di risposta all’evento che influiscono sul proprio corpo sia nella parte fisiologica che in quella emotiva e psicologica, mediante la manifestazione di paura, terrore e rabbia.

La modalità con cui il singolo affronta l’evento dipende da una serie di antecedenti personali, cioè dall’insieme delle caratteristiche individuali che trae origine dal vissuto etico, morale ed emozionale.

Laddove nelle famiglie ci sono bambini in fase evolutiva, dai primi anni di vita e fino all’adolescenza, questi ultimi non avendo ancora maturato competenze ed autonomia apprendono la percezione del rischio, la psicologia della decisione e la modalità di affrontare questa situazione eccezionale e transitoria dalla coppia genitoriale.

L’attuale famiglia moderna attraversa un momento storico di difficoltà relazionale non dovuta all’istituto giuridico del matrimonio, bensì dalla mancanza di reciproco scambio di affetto e sentimento che invece l’emergenza sta riportando a scoprire, naturalmente negli spazi familiari dove questo è attuabile.

Gli anziani nel contesto dell’emergenza non sembrano essere sempre consapevoli della realtà in quanto, pregni del loro vissuto, hanno difficoltà a metabolizzare i cambiamenti. D’altro canto la maggior parte di loro si trova a vivere questa emergenza in solitudine o, chi è più fortunato, con il rispettivo coniuge o figli conviventi, e ciò a causa delle ordinanze restrittive che limitano gli spostamenti e le visite se non in caso di effettiva necessità.

Anch’io ho riscoperto una parte di me e della mia famiglia grazie al tempo che sto trascorrendo con mio fratello Antonio. Con lui, seduti su una poltrona davanti alla mia scacchiera di alabastro, ci siamo cimentati in lunghe partite muovendo alfieri, cavalli, pedoni, torrioni, regine e re al fine di dare “scacco matto” all’avversario. Il gioco si svolge su una scacchiera formata da 64 caselle di due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 pezzi, bianchi o neri: ‘il Bianco’e‘il Nero’, per traslato, designano i due sfidanti. Mi sembra quasi di vedermi al posto di Max Von Sydow deceduto proprio in questi giorni, il grande attore de “Il Settimo Sigillo” di Bergman, che giocò a scacchi una memorabile partita con la morte. Vivere al tempo del coronavirus mi fa un po’ questo effetto. E per tale ragione io resto a casa.

PARTE II

Elena Cartotto

Meditazioni sulla vita reclusa

tra psicologia, letteratura, filosofi e canzoni

“Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno”

Henry David Thoreau

A Maurizio, l’amico illuminato

A Veronica, l’amica geniale

La chiave della felicità non è il Pil

Quando ritorneremo alla normalità avremo, forse, i gesti incerti dei carcerati che dopo una lunga detenzione riscoprono il mondo, la luce, i profumi, l’afflato dionisiaco del poter essere e del poter fare. Tutti saremo architetti ad honorem chiamati a ricostruire spazi antichi, un tempo noti e abituali, con occhi e mani nuove, ancora tese verso l’Altro, non più nemico, diverso, estraneo, o potenziale infetto, ma fratello in un comune destino. Destino di fragilità, di creatura tutt’altro che onnipotente: ieri eravamo dei dell’Olimpo, oggi ecco celebrarsi qui sull’altare del nostro scontento “La caduta degli dei”, per citare il famoso film di Luchino Visconti. Ci scopriamo semplici frammenti sparsi di un’umanità disordinata, disperata, costretta a reinventarsi entro margini e confini imposti. Da altri.

Non a caso un pensatore geniale e lucido come Zygmunt Bauman ha definito l’attuale società postmoderna, “società liquida”, ossia priva di elementi capaci di strutturare, definire, organizzare, consolidare la vita umana. In questo flusso continuo di informazioni, emozioni fugaci, stimoli ad avere sempre di più, abbiamo giocato con la libertà assoluta, fautori, senza rimpianti, di quell’accelerazione prodotta dal progresso tecnologico che pare quasi aver annichilito quelle dimensioni che da sempre costituiscono i riferimenti principali dell’uomo, ossia lo spazio e il tempo; spazio e tempo, per altro, già declassati da assoluti a relativi dalla fisica del XX° secolo. Ora eccoci qui, miseramente costretti ad uno spazio limitato, ad un tempo troppo lungo, naufraghi fuori dall’onda, approdati, malvolentieri, ad un’isola, quella delle nostre case, delle nostre quarantene, delle attese a testa bassa e mani al cielo.

La società liquida ci ha trasformati da produttori a consumatori e da consumatori, si potrebbe aggiungere, a consumati. Da diversi anni un cannibalismo virtuale ci induce a cibarci degli altri mediante immagini che veicolano emozioni forti, tragiche, drammatiche, erotiche, grazie alla triplice alleanza mediatica di televisione, giornali e web. Privi di punti fermi in senso professionale, affettivo, spirituale, disorientati perfino dalla scienza che ci ha messo di fronte ad un Universo sempre più in espansione, abbiamo reagito aumentando a dismisura la nostra hybris a discapito dell’umiltà necessaria di fronte al grande mistero della vita e della morte. Il termine hybris, lo sapevano bene gli antichi greci, indica quella tracotanza dell’ego che sempre travalica i limiti e conduce ad avversare l’ordine costituito umano e divino: ne segue una ferale punizione da parte degli dei.

Forse è per questo che la natura, stanca di essere nostra serva, si è ribellata e ha reso noi schiavi sia dei corpi malati, o potenzialmente tali, che delle paure.

Ci siamo schierati in trincea, pronti a difendere i nostri anziani e i mille volti della loro profonda saggezza, dal virus letale. Per proteggere sia noi stessi che loro, i più fragili, abbiamo obbedito e ci siamo segregati in casa. E allora, viene da chiedersi, come mai fino al giorno prima abbiamo serenamente discusso, in quella giusta distanza che riserviamo a ciò di cui, in realtà, non c’importa nulla, dell’aberrante idea del dolce suicidio proposto agli over 70 dalla progredita Olanda? La pillola del giorno prima, verrebbe da nominarla: sì, quella che consentirebbe a chi ha una certa età ed è semplicemente stanco di vivere, al netto di problemi di salute, di andarsene così, in punta di piedi, senza provare nemmeno a salvarlo[4]. Ciò accade perché nella società ricca e opulenta dell’Occidente dove guerre, carestie e pestilenze sono solo noiosi capitoli dei libri di storia che, per altro, quasi nessuno legge più, ciò che conta, come diceva Zygmunt Bauman è unicamente il PIL: “La presunta chiave per la felicità di tutti, e quindi il fine dichiarato della politica, è l’aumento del Pil (prodotto interno lordo). E il Pil si misura con la quantità di denaro speso da ciascuno”[5]. Così il teorico della società liquida dei nostri tempi, grande sociologo recentemente scomparso, definisce il modus vivendi attuale determinato, sembrerebbe, da un’unica categoria: il numero.

Siamo solo numeri?

E se tutti siamo solo numeri che farsene di quegli zeri che sono i vecchi, i non produttivi, i non abili, i lenti? Davvero poi il criterio della produttività da mercato deve essere quello a cui ci si deve adeguare per decidere chi ha diritto di vivere e chi no? Certo, nella società liquida, quella del consumo, c’è spazio solo per produttori e consumatori, possibilmente compulsivi. Siamo sul serio convinti che anziani e disabili non siano produttivi? Producono valori, esperienza, possibilità. Come evidenziato dallo psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli restare per sempre giovani sarebbe una sciagura. Dobbiamo, invece, guardare ai nonni come a un modello perché “i vecchi sono la tradizione, l’eterna fiaba della vita”[6]. Infondo è vero: gli anziani hanno imparato a vivere e stare soli, hanno affrontato guerre, fame, rinunce, sanno che le sofferenze “sono ospiti che vogliono un posto nella nostra ‘casa’, per farci diventare persone autentiche”[7]. Morelli lo dice chiaro: “Se siamo omologati, non siamo niente. Uscire dalle opinioni comuni porta a usare il cervello, a partorire sostanze uniche. Invecchiando impariamo anche questo, perché escludiamo le cose futili dalla vita”[8].

C’è anche, però, in parallelo, un discorso pratico: in una nazione come l’Italia con uno Stato che da molti anni fatica ad aiutare non solo le imprese, ma anche le famiglie, i giovani, in un Paese pieno di lavoratori atipici e disoccupati, in cui il settore del pubblico è stracolmo e difficilmente indice nuovi concorsi e le aziende private che vorrebbero offrire lavoro non hanno incentivi sufficienti per farlo, chi aiuta a tenere coeso il tessuto sociale? Gli anziani, naturalmente, che si rimettono a lavorare anche se non assunti, che fanno da babysitter e con la propria pensione supportano figli precari e disagiati con alle spalle separazioni e dolorosi strappi familiari. Gli anziani fanno ciò che lo Stato, per molti versi, non è più in grado di fare. L’Inps che paga gli ultraottantenni non sa che sta dando sostegno anche ad adulti licenziati dopo la crisi economica o a giovani che non riescono a trovare un’occupazione.

L’Occidente evoluto, però, invece di sostenere la vita, preferisce aiutare la morte. Per altri Paesi con uno Stato più presente a livello capillare del nostro e in grado di fornire aiuti economici ai giovani e alle famiglie, i vecchi sono solo dei mangia pensione a tradimento. Più facile e meno dispendioso aiutarli a morire che a vivere, anche perché l’età media si è fin troppo allungata. E così come Penelope che disfa la notte la tela che tesse di giorno, il mondo dopo essersi dedicato allo studio della longevità e alla cura delle malattie cercando di posticipare il più possibile il momento cruciale della dipartita, ora lo vuole anticipare. Un modo questo per consentire a coloro che sono produttivi, in salute e normodotati, di godere del prezioso “Lebensraum”, lo spazio vitale tanto caro a Hitler[9] e in nome del quale il Fuhrer dichiarò guerra al mondo. Perché, nel caso non fosse chiaro, queste pratiche che vogliono favorire scelte suicide che vanno ben oltre il concetto stesso di eutanasia riservata alle condizioni di totale e irrecuperabile sofferenza e criticità, e apparentemente tese a salvaguardare la libertà individuale, sono naziste e impongono la legge del più forte contro il più debole. Un paradosso aver sconfitto Hitler una volta nella Storia, ma assistere impotenti, ancora oggi, al suo trionfo ideale in certe visioni scientifiche eticamente discutibili, se non addirittura raccapriccianti.

È d’obbligo citare Saint Just quando dice che “l’idea che ciascuno si fa della propria libertà, secondo il proprio tornaconto, conduce alla schiavitù di tutti”.Invocare Saint Just, l’anima nera della Rivoluzione Francese, per lanciare un appello alla responsabilità collettiva può sembrare fuorviante, ma forse, con i suoi giorni maledetti e le sue ambizioni sfrenate, lui è più vicino di quanto non sembri alle miserie umane e ai nostri sporadici slanci di redenzione.

A nessuno, in teoria, piace essere trattato come un numero, ma tant’è: pare che all’atto pratico sia preferibile la cosiddetta prossimità virtuale, che ci rende una massa numerica di utenti tutti connessi ma in realtà perfettamente soli, che la vicinanza reale. Ci voleva il coronavirus per capire che questo modo di vivere è inumano, terrificante. In quelle vicinanze vere da ritrovare col prossimo, dopo la quarantena, conteremo, forse, i passi che ci separano gli uni dagli altri non sapendo se farne uno in più o uno in meno, perché quel metro di distanza, diventato un mantra nei giorni dell’oscurità, ce lo porteremo dentro come un monito, come un “memento mori”, per sempre: la campana di Hemingway[10]non ha smesso di scandire i suoi lunghi rintocchi e di ricordarci che suona per noi, non per chi abbiamo di fronte. Quel suono, forse, lo trasmetteremo ai nostri figli, e ai figli dei figli, come una modificazione genetica che diventerà paura ancestrale. Che strana sarà quell’ intimità da riscoprire con chi amiamo, ma anche con gli sconosciuti al bar: forse avremo finalmente il tempo per prendere quel caffè con gli amici, sempre rinviato perché non c’era mai tempo. Ora, in quarantena, stiamo riscoprendo il Tempo. Piano piano, o forse vorticosamente, ci stiamo rendendo conto che il tempo vissuto è diverso dal tempo che si conta numericamente, a ritmo, quasi battendo il piede, come mera successione di istanti da sfruttare in modo pragmatico con fini pratici. Il tempo è durata il che significa che nel suo fluire si porta dietro il passato anticipando il futuro, come aveva ben delineato il filosofo e premio Nobel per la Letteratura Henry Bergson.

La società com’era prima a molti di noi non piaceva più, da un pezzo. Esteriorizzata, piena di apparenze vacue, popolata di semidei e falsi miti, indecentemente veloce. Si poteva solo attendere alla finestra quella bellezza che, prima o poi, secondo Dostoevskij, avrebbe dovuto salvare il mondo. La bellezza, mi sono chiesta, può avere la forma di un virus con la corona che, ci immunizzerà, dopo l’inevitabile sofferenza, dalla macumba numerica evidenziata da Bauman? Le relazioni di qualità diminuiscono, mentre le connessioni aumentano in quantità esponenziale attraverso le piattaforme social raggiungibili da p.c. e smartphone. La differenza tra relazione e connessione pare sempre più sfumata e c’è da credere che un giorno scomparirà del tutto. O forse no, se il coronavirus ci avrà immunizzati dal rimbambimento cosmico della rete.

Quando non volevamo essere famosi

ma volevamo essere eroi

Gli architetti progettano spazi urbani e case sempre più sicure, recintate, anti infestazione, anti aggressione, perfino anti vicinato e, c’è da giurarlo, in futuro saranno anche antivirus. Eppure su internet, luogo pubblico virtuale spopola la privacy, la diretta 24 h della propria intimità, e questo da ben prima che il coronavirus ci privasse della libertà di uscire dalle mura domestiche.

Tra i programmi Tv di culto per le giovani generazioni di oggi spiccano i reality show che fanno scuola insegnando che si è semplicemente dei numeri, che il gioco di squadra vale al solo fine di fare fuori più pedine possibili: ciò che conta è vincere. Da soli naturalmente. Poco importa se si è giocato sporco o pulito: a chi vince, spesso unicamente per meriti di immagine, si perdona tutto, anche il fatto di scomparire senza lasciare traccia di sé dopo qualche comparsata televisiva. Una bella differenza rispetto alla generazione degli anni’70 cresciuta a merendine e supereroi, ipnotizzata da cartoni animati con effetti speciali dove era sempre chiaro chi era il buono e chi il cattivo, dove il gioco di squadra premiava tutti e il bene comune era un valore che generava alleanze, amicizia, capacità di sacrificio. Curioso e quasi commovente che su youtube, sotto una delle sigle più amate dei mitici Ufo Robot protagonisti di allora, campeggi laconico il commento di un utente: … “bei tempi, quando non volevamo essere famosi, ma volevamo essere eroi”. Ora, costretti dalla quarantena a stare reclusi, a non vedere amici e parenti, a lavorare da casa o a rinunciare parzialmente al lavoro, col terrore di ammalarci e di essere dimenticati dalla vita, con figli urlanti a carico o genitori anziani da seguire tra consigli, pretese ed affanni, con compagni di vita che fino a ieri ci passavano accanto come ombre e con cui oggi scopriamo davvero di convivere, siamo tornati tutti a sentirci un po’eroi. E, soprattutto, ci siamo resi conto che è determinante fare gioco di squadra e che da soli non si vince. Forse esageriamo, come sempre perché siamo italiani, ma questo eroismo del quotidiano è solo un altro modo di sentirci vivi. Un modo molto più sano rispetto a quella ricerca spasmodica di like, di visibilità, di consensi che ci ha reso nel tempo una massa omologata ai diktat mediatici.

Basti pensare che fino ad una settimana prima dell’arrivo del virus, i circoli virtuali, perfino i più intellettuali, si scambiavano opinioni sul Sanremo 2020: un Sanremo stonato, di look improbabili, di eccessi, di banalità ad oltranza, di monologhi fittizi su temi importanti come il femminicidio: perché dobbiamo assistere a queste finzioni metalliche per sentirci colpiti allo stomaco? Non ci bastano gli orrori veri del Tg che raccontano ogni giorno di donne brutalmente uccise? Ormai le emozioni dello showbiz, soprattutto quelle a gettone dei reality, hanno un tale effetto catartico da estinguere il bisogno di sentimenti personali e privati. Non ci sentiamo defraudati della possibilità di emozionarci davvero per le cose che toccano realmente la nostra vita? Non proviamo un moto di disgusto e ribellione davanti a questo “carrozzone”, per usare un termine caro a Renato Zero, del nulla che costruisce il proprio successo, mediatico ed economico, sulle nostre frustrazioni? Dobbiamo uscire dalla massa se vogliamo ritrovare il gusto della vita e ritornare ad essere, finalmente, “un popolo di individui” per citare una splendida espressione del premio Nobel messicano per la Letteratura Octavio Paz. Forse questo nostro essere finalmente fuori dal gregge, dai consumi compulsivi, dall’automatismo di certi comportamenti, costretti come siamo ad un semi isolamento, servirà a resuscitare la nostra appartenenza a comuni valori, anche, e soprattutto, etici.

Torniamo ad essere creativi

All’inizio l’arte era un estro, un guizzo improvviso, manifestazione quasi irriverente di sfacciato talento, proclama di geniale diversità del singolo individuo contro qualsiasi omologazione di massa, punto di vista totalmente fuori dagli schemi, un tempo nuovo che non era più presente ma non era ancora futuro. Si elogiava, come forse è giusto, chi pensava il “mai pensato”, chi creava, come un ipotetico dio, il “mai creato”. Oggi l’arte è esattamente il contrario: la ripetizione seriale del “già visto”, ossia uno schema codificato da ragioni di business, mitizzato da immagini patinate e glamour, come quelle trasmesse dai talent show televisivi, programmi studiati a tavolino, il cui successo è determinato numericamente dallo share. I programmi resistono, al contrario dei loro protagonisti che, spesso fotocopie l’uno dell’altro e privi di una vera personalità artistica, vengono divorati dalla macchina televisiva dell’audience che li spreme, li usa, li cancella o li vende al miglior offerente. Insomma tutti sono necessari, nessuno è indispensabile.

È l’era dell’“homo consumens” di Bauman, ma in realtà già nel 1978 il premio Nobel per la Letteratura Solgenitsin indicava che il vero pericolo per la società occidentale fosse nel costante e incontrollato desiderio di avere sempre più beni e una vita migliore in termini materiali, tendenza che dominando il pensiero umano, avrebbe finito per tarpare le ali al libero sviluppo intellettuale e spirituale dai quali dipende anche il processo di creazione artistica. Solgenitsin affermò che: “Contrasti e conflitti spesso mortali hanno prodotto personalità più forti, più profonde e più interessanti, di quelle generate dagli standard del benessere occidentale”[11]. Forse l’arte nasce sempre da un conflitto, forse è davvero la risposta alla disarmonia dei propri tempi e della propria psiche, forse per questo Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Nella società liquida che teme il conflitto, la paura, il dolore fisico, la bruttezza, il sacrificio, la diversità in tutte le sue forme e che in nome della ripetizione distrugge l’improvvisazione, che posto avrà mai l’arte se non quello di ancella del numerico share? Chissà che questi tempi in ombra di restrizioni, fatiche, ansie non generino quel lampo di genio necessario alla creazione, di qualunque tipo essa sia: nuovi modi di passare il tempo, di usare gli oggetti, di rendere più piacevole la permanenza in casa ai familiari. C’è chi proverà a scrivere quel libro che da tempo aveva in testa, chi dipingerà, altri riempiranno di musica, oltre ai balconi, anche case forse troppo silenziose, perché non c’è unicamente chi si ritrova costretto a convivenze troppo stringenti, ma anche chi, abituato ad una vita sociale estremamente varia e da single, sarà obbligato a stare da solo.

La solitudine per costoro potrà, però, rivelarsi una grande opportunità. Diceva il saggio Seneca che la solitudine è per lo spirito ciò che il cibo è per il corpo. Un’opinione questa che nel corso della storia ha sempre trovato seguaci, tanto che anche lo scrittore Thomas Mann, autore del celebre romanzo “La morte a Venezia” scrisse che “La solitudine fa maturare la creatività, l’arte, la poesia”[12]. Psicologi e sociologi sono abbastanza concordi: sviluppare le proprie intuizioni, i propri insight, come si usa dire oggi, risolvere problemi, aumentare la capacità di concentrazione e apprendimento implica il saper stare da soli per poter indirizzare le proprie energie verso un punto preciso. La presenza degli altri arricchisce le nostre abilità relazionali e aiuta a far maturare, quando i rapporti sono sani, l’affettività. Però, contemporaneamente, deconcentra perché crea un bisogno, difficilmente controllabile, di essere accettato dall’altro, di non deludere le sue aspettative, di rispecchiare i suoi sentimenti. Quante volte nel fare qualcosa, anche di poco impegnativo, ci sentiamo comunque disturbati dalla presenza altrui come se sentissimo su di noi uno sguardo che ci interroga e, al contempo, ci devia dal nostro percorso prestabilito obbligandoci a soste e curve? Non a caso si legge da soli.

Perfino la capacità di leadership sembra connessa alla solitudine e uno studio dello psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, noto per le sue ricerche sulla felicità e la creatività, colui che introdusse il concetto, ormai noto e altamente utilizzato di flusso, evidenziò che gli adolescenti che non sopportavano la solitudine non erano in grado di sviluppare talenti creativi.

Pensiamoci: la modalità predominante di comunicazione, a causa del dominio assoluto dell’immagine, è diventata oggi la fotografia. I pochi veri fotografi devono muoversi su un terreno minato circondati come sono da immagini di ogni tipo scattate da chiunque: esistere equivale a farsi vedere. Un dato di ricerca testimonia l’aumento indiscriminato, nell’ultimo decennio, delle personalità narcisistiche con tutte le loro derive: l’individuo non vuole più esprimere se stesso secondo i propri talenti, vuole, molto più banalmente, esprimersi attraverso un’immagine, essere guardato. La complessa ricerca della propria personalità, documentata in passato da psicologi, filosofi, letterati, oggetto di racconti spietati nei diari privati degli adolescenti di un tempo, pare ridursi oggi ad un fermo immagine pubblico, il selfie, che talvolta sfiora il gusto dell’orrido senza alcuna pietà estetica. Farsi un selfie è più comodo e forse più “cool” che misurarsi con le sfide intellettuali di una società che, per altro, pare premiare questo atteggiamento solipsistico rimandando continue immagini di vip allo specchio. Accettare l’angoscia esistenziale di un giudizio su quello che siamo e possiamo realmente fare e che potrà dare solo il tempo, non è come aspettare un immediato televoto: la personalità narcisistica non regge l’attesa e si spezzerà davanti alla prima negazione di immagine percependola come una negazione di valore. Destinato ad affogare nelle torbide acque della società liquida il narcisista non accetta il fallimento perché non gli è stato insegnato. Nei casi più gravi diventerà incapace di pensare ad un mondo senza di sé e lo annienterà se non avrà già annientato se stesso. Le sue sicurezze non derivano dal suo rendersi indipendente e capace di gestire opportunità e problemi, ma dall’omologazione ad un mondo dove la ripetizione seriale di immagini è il passepartout per l’accettazione “social”. Esperimenti psicologici sul rapporto tra giovani e nuove tecnologie effettuati nelle scuole hanno evidenziato come solo tre adolescenti su dieci sappiano resistere una settimana senza collegarsi ai social o a WhatsApp. Il livello sta raggiungendo ormai quello di un’incontrollabile compulsione a condividere qualsiasi cosa lasciandosi consumare dagli sguardi altrui, elemento evidente nei fenomeni del bullismo via web con conseguenti tragedie.

L’amore ai tempi del coronavirus

tra narcisismo e ghosting

Il narcisismo che impedisce alla libido di rifluire sull’altro determina l’impossibilità di relazioni affettive autentiche: da qui al grande successo del marketing sentimentale online il passo è breve. La quantità degli incontri si susseguono senza impegni definitivi, senza batticuori, senza decisioni estreme, senza improvvisazione. Ecco l’epoca degli amori modesti per dirla sempre con Bauman, in cui non si fanno giuramenti e dichiarazioni, non ci si lega le mani, si chiede di meno, ci si accontenta di meno e quindi l’ipoteca da pagare è minore, perché, per l’appunto, è sempre una questione di numeri e cifre. Perfino il tradimento, fa notare Bauman, è programmato e mediato nella società di oggi, paradossalmente privato di quell’emozione che proprio attraverso di esso si vorrebbe provare: i locali di scambismo, molto in voga in Francia, non fanno altro che controllare e razionalizzare la richiesta di trasgressione che diventa molto più tranquilla e protetta quando tutti sono complici e garantiscono rapporti sessualmente sicuri.

La giornalista Louise France fa notare come la generazione svezzata dalla rete, quella dei millennial, approcci all’altro sesso sempre di più attraverso la mediazione di siti per appuntamenti considerati, dai giovani utenti iscritti, “sicuri” in quanto in grado di garantire un rientro indolore sul mercato per lo shopping sentimentale se i primi incontri vanno male.

Occorre riportare alle mente le parole di Ivano Fossati, cantautore di lungo corso: “L’amore trasparente non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore”. Così cantava nella suggestiva canzone “L’amore trasparente” che raccontava gli irrisolti sentimentali della sua generazione. In realtà anche se abbiamo mutuato espressioni americane che ci fanno sembrare più gestibili situazioni che non lo sono affatto, e tentato di codificare emozioni e stati d’animo in emoticon che possano stemperare i nostri umori ballerini, i refrain di certe canzoni valgono anche oggi. I meccanismi relazionali, infondo, sono sempre gli stessi, solo che li esprimiamo in modo nuovo, uniformandoci al modello della cultura dominante in cui viviamo. Impropriamente cultura perché, forse, nei tempi postmoderni bisognerebbe parlare di una sottocultura intesa come prodotto della società liquida teorizzata da Bauman, una società in cui, per riprendere l’illuminante canzone di Fossati “… abbiamo assolto tutti i sentimenti, dimenticato tutti i fuochi spenti”.

La tecnologia non aiuta a migliorare le cose: sebbene sembri sancire un progresso quasi inarrestabile per l’umanità, l’uomo inteso come individuo sembra degradato alla versione 0.0 di se stesso, incardinato in una molteplicità di connessioni, ma con sempre meno rapporti umani autentici. Sarà per questo che l’incubo sentimentale dei millennials, la generazione nata tra l’inizio degli anni ’80 del secolo scorso e la metà degli anni ’90, si chiama “ghosting” che significa sparire all’improvviso, diventare fantasmi, rompere una relazione, talvolta anche professionale o d’amicizia, ma nella maggior parte dei casi amorosa, smettendo di rispondere a messaggi, mail, bloccando l’altra persona su tutti i social e sul cellulare. Pare un fenomeno più diffuso nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni, ma con parecchie eccezioni per cui possono essere vittime di ghosting o perpetrarlo ai danni altrui anche ultraquarantenni, sebbene il non essere cresciuti dentro la rivoluzione tecnologica renda meno probabile un abuso degli strumenti digitali.

Il ghosting evita il confronto e di conseguenza il conflitto; inoltre consente, elemento tutt’altro che irrilevante, di non prendere una posizione precisa rispetto alla relazione: ciò lascia aperta la possibilità, seppur remota, di tornare sui propri passi giustificandosi poi nei modi più improbabili. Quando il ghosting si apre al ritorno dell’elemento scomparso nella coppia diventa un’altra cosa, ossia “zombieing”, perché gli zombie sono notoriamente collocati a metà tra il mondo dei vivi e quello dei morti e hanno questa peculiarità di apparire e scomparire di continuo.

Non stupisce che tali termini, identificativi di modalità di relazione disagiate, attingano alla sfera simbolica horror, perché, come sottolineano gli psicologi che si occupano con sempre maggior frequenza di casi simili, chi subisce ghosting prova un senso di lacerazione e sofferenza acuta, un vero e proprio trauma, non solo rispetto alla persona amata e da cui è stata “eliminata” tramite click e operazioni di blocco telematiche, ma anche verso l’ambiente sociale, identificato sempre di più con quello “social” per cui la sensazione è quella di essere dei reietti, dei rifiuti della società, specialmente se l’autostima è già bassa, anche se di fatto si è semplicemente subito un blocco che impedisce di comunicare tramite i mezzi moderni. Basti, molto banalmente, pensare al panico generale che suscita il malfunzionamento delle app di messaggistica quando si ha l’impressione che i nostri messaggi e file non arrivino a destinazione: figurarsi se si comincia a subodorare che non verranno mai consegnati perché qualcuno, volontariamente, lo impedisce e che questo qualcuno è chi si ama.

Chi fa ghosting pratica, a parere degli psicoterapeuti, un vero e proprio abuso emotivo nei confronti dell’altro, un abuso che si potrebbe ricondurre ad una forma di distacco passivo-aggressiva.

Il ghosting è sempre esistito in realtà, perché ci sono sempre stati i vigliacchi, ossia soggetti che per non affrontare le conseguenze, dolorose, delle proprie azioni, hanno preferito sottrarsi con la fuga alla relazione che avevano in corso, fosse d’amore o d’amicizia. Un tempo il controllo della vita degli altri era meno serrato perché non vi erano mezzi sufficienti per attuarlo: tante le coppie che si sono scritte a distanza per lungo tempo con carta e penna perché di città diverse e poi magari uno dei due smetteva di rispondere. Per non parlare di alcuni mariti che emigravano in cerca di un futuro migliore da dare alla propria famiglia e poi venivano risucchiati nel nulla, inghiottiti dal sogno americano. Erano, però, casi sporadici, ideali per suscitare suggestioni narrative, anche perché l’impegno in amore era spesso sancito da molti rituali che prevedevano l’accoglienza in famiglia, lo scambio di promesse, e permessi da ottenere faticosamente per guadagnarsi la frequentazione dell’amata: impossibile sottrarsi con un click, senza rischiare la pubblica condanna e anche le ritorsioni della famiglia offesa.

Quel che spaventa oggi gli esperti della psiche è che la sparizione non è più l’ultima spiaggia di fronte a situazioni difficilissime da gestire, come potrebbe essere quello della donna in fuga da un uomo che la maltratta, ma è un modus operandi ritenuto quasi normale anche se nella coppia non vi sono stati particolari conflitti.

Questo modello comportamentale in crescita esponenziale potrebbe dipendere da stili di attaccamento disfunzionali nell’infanzia verso i propri genitori che non hanno saputo trasmettere al figlio un adeguato senso di sicurezza: ciò può generare nella prole modalità di relazione disorganizzate o evitanti che tendono a mantenere il controllo assoluto su emozioni e sentimenti favorendo, paradossalmente, il distacco perché, infondo, si pensa che l’altro se ne andrà comunque, quindi meglio scomparire per primi. Però, l’attitudine al ghosting è fomentata anche dal narcisismo a cui questa società, nemmeno troppo velatamente, spinge di continuo: gli psicologi evidenziano anche un possibile legame tra personalità narcisistica e ghosting, naturalmente per l’assenza di empatia che caratterizza il narcisista al quale ben poco interessa del dolore che può causare negli altri.

Riscopriamo il fascino discreto

dell’essere diversi

Il narcisismo primario teorizzato dalla psicoanalisi di Freud, sano perché destinato a segnare una tappa fondamentale e inevitabile dello sviluppo infantile sembra orami un lontano ricordo. Perfino il mito greco del giovane Narciso che rifiutando la ninfa Eco si auto condannò ad innamorarsi della propria immagine riflessa in uno specchio d’acqua, pare quasi romantico paragonato al culto odierno del selfie. Niente a cui aggrapparsi, nemmeno l’acqua con tutti i suoi profondi riferimenti simbolici a fare da scenografia: solo l’anonimo universo virtuale, dai p.c. agli smarthpone, pronto ad inchiodare al culto di se stessi. Il narcisismo digitale è un’altra creatura del progresso che, così come espande la cura, diffonde anche la malattia che invece di scomparire nel mondo evoluto, trova nuovi strumenti per auto mantenersi invariata. Forse i narcisisti in potenza degli anni’80 sarebbero rimasti tali senza lo sviluppo del web con l’ossessione compulsiva di twittare o farsi una diretta su facebook.

I diversi approcci psicologici che l’hanno studiato riconoscono al narcisista alcuni tratti fondamentali: personalità fragile incapace di sopportare la negazione e la critica, autocompiacimento esagerato per ogni cosa si dica o si faccia, scarsa empatia, desiderio spasmodico di ammirazione, credersi migliori di chiunque, ritenersi creature diverse e destinate a compiti eccezionalmente elevati, mancanza di senso di colpa, tendenze manipolatorie in quanto gli altri vengono percepiti solo in funzione dei propri desideri. Una vera maledizione per chi li incontra, specialmente se si instaura con loro una relazione amorosa, o si crede di averla instaurata, perché di fatto il narcisista è tendenzialmente anaffettivo.

L’ossessione narcisista per eccellenza del nostro tempo è il corpo, basta guardarsi intorno: dalle palestre alle diete, agli alimenti sì e no, ai programmi tutti uguali e miracolosi delle beauty trainer che infestano i social con i loro numeri promettendo fenomenali perdite di peso; per non parlare degli investimenti economici nella chirurgia estetica che superano di gran lunga quelli in cultura. Il corpo esibito e perfetto, per avere la certezza di essere ancora più uguali, cancella la discrezione del fascino. Il fascino, come l’amore e l’arte, è un nemico dichiarato della società postmoderna perché ha molto più a che fare con il mistero del singolo individuo, ossia con l’invisibile, che con ciò che si vede, con la diversità, che con l’omologazione, con l’irripetibile non seriale.

Scrive Coelho: “È grave essere diversi?”, “È grave sforzarsi di essere uguali: provoca nevrosi, psicosi, paranoie. È grave voler essere uguali, perché questo significa forzare la natura, significa andare contro le leggi di Dio che, in tutti i boschi e le foreste del mondo, non ha creato una sola foglia identica a un’altra”[13].

Il principio di omologazione per cui non è bello ciò che è bello, ma è più bello ciò che uguale, sembra aver sedotto anche coloro che un tempo erano i diversi per eccellenza: gli artisti piegati alla logica commerciale dei talent show, ma anche il movimento LGBT che in questo periodo storico, mentre la famiglia eterosessuale perde i propri confini e si dissolve, rivendica per sé un ruolo “normalizzatore” chiedendo di poter ricostituire una famiglia formalmente uguale a quella tradizionale.

Forse ha ragione lo scrittore Roberto Gervaso quando dice che la bellezza si vede e il fascino si sente. Di certo c’è che la prima, almeno secondo l’estetica filosofica che a lungo l’ha studiata, sembra rispondere a criteri oggettivi di armonia, proporzione e forma del tutto indipendenti dall’opinione personale. Insomma il bello si riconosce anche se poi non è detto che piaccia sempre, specialmente a livello emozionale.

Quel “quid” misterioso che è il fascino motore del successo di tanti amori inspiegabili e perfino dell’eccezionale carriera di parecchie brutte, o presunte tali, del mondo patinato del cinema, non è identificabile con un unico elemento corporeo o psicologico, né con una perfetta armonia tra essi: non si vede, ma si percepisce diretto, nella pancia, come una qualità che intriga, ma è totalmente inafferrabile. A volte è un qualcosa in più, un eccesso che invade, cattura, appassiona. Altre è qualcosa in meno, che sfugge, da rincorrere e possedere ad ogni costo. Altre ancora è semplicemente un’anomalia di voce, di gesti, di possibilità, tra realtà e immaginazione. Spesso è una forza oscura che proviene da qualcosa di esterno, ma ci manovra dall’interno tra sensi e percezione mentale. Di sicuro il fascino è personale, unico, non cedibile e non raggiungibile attraverso programmi serrati di alimentazione, palestra e bon ton. Non dipende dai soldi, dallo status sociale, dalle qualità intellettuali, dall’imponenza fisica: infondo, a pensarci bene, è molto più democratico della bellezza che già nell’antica Grecia si accompagnava al Buono e al Vero. Il fascino, invece, può essere prerogativa dei buoni e dei cattivi, dei ricchi e dei poveri, di onesti e bugiardi, di uomini e donne, di eterosessuali e omosessuali.

Il fascino è una seria minaccia alla società liquida di Bauman fondata sul governo dei numeri: dal Pil allo share, pare non si possa più fare a meno di contare e misurare tutto, corpi compresi. La bellezza non è più un dono, ma uno standard mediaticamente imposto e a cui adeguarsi attraverso diete miracolose, esercizi fisici devastanti, vestiti ossessivamente alla moda, ritocchi chirurgici, se non vere e proprie operazioni. Il risultato è che si è tutti più “uguali”, sostanzialmente omologati in una società che premia chi si adegua e non chi si distingue. Forse per questo ci si lamenta spesso che un po’ in ogni campo mancano le forti personalità: infondo come in nome della sicurezza si è preferito rinunciare alla passione, così per seguire la bellezza standard e rassicurante si è arrivati a tagliare fuori il fascino dalla vita postmoderna.

Approfittiamo della chiusura di palestre, parrucchieri, piscine e centri estetici per riscoprire il fascino discreto della diversità. Il fascino è pericoloso, eversivo, perché ciò che non può essere contato e misurato, sfugge ad ogni controllo e può scatenare la rivoluzione. È la famosa “beauté du diable” così cara ai francesi. In sostanza è l’essenza della nostra libertà in quanto creature uniche e irripetibili.

I veri luoghi sono le persone

“Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell’Oceano, le orbite degli astri, ma dimenticano se stessi”[14] scriveva Agostino, filosofo e santo, nelle sue celebri “Confessioni”. Siamo passati dai viaggi intercontinentali al non poterci muovere, quasi come fossimo in prigione. Forse percepiamo per la prima volta il vero senso dell’abitare e ci rendiamo conto che l’abitare non è semplicemente lo stare dentro qualcosa, nello specifico una città o una casa, ma è un modo d’essere. L’abitare implica un atto sacro, ossia il creare un legame spirituale e affettivo tra noi e la terra, tra noi e gli altri, tra noi e il nostro sé.

Bauman fa notare come l’uomo espropriato delle proprie sicurezze tenda a chiudersi nell’orticello di casa sua, rispondendo alla guerra globale con una difesa locale. L’uomo si aggrappa a ciò che vede, all’esistente nel suo aspetto formale e non sostanziale, perché la sostanza è ormai liquefatta. Non avendo più valori, propone continue regole, non avendo più un’etica condivisa, pone divieti. Il nemico viene identificato con il “diverso”, in qualunque modo la diversità venga immaginata. L’uomo vuole preservarsi “incontaminato” e per farlo commercializza continuamente nuovi prodotti per l’igiene, discute in maniera ossessiva di alimentazione corretta quasi che il nemico possa invaderlo dall’interno tramite l’assimilazione del cibo. Anche prima della pandemia odierna relativa al propagarsi del coronavirus, le discussioni più sentite erano quelle sulla salute come, per altro, hanno dimostrato le ampie polemiche sui vaccini.

I “diversi” sono i popoli migranti, il mare in cammino dei perseguitati dalle guerre e dalla sventura, massificati e resi anonimi dai nostri sguardi che temono ogni difformità dai percorsi prestabiliti. I diversi che vogliamo sempre rinchiudere da qualche parte, o nei centri di accoglienza o nei loro territori respingendoli verso la patria natìa: l’importante è che non intacchino i nostri spazi puri, che non incrocino le nostre strade dritte, che non si espandano nel nostro Lebensraum. La casa intesa come abitazione si trova quindi al centro di importantissime dinamiche conflittuali: basti pensare, come fa notare sempre Bauman, alle case di oggi sempre più simili a prigioni atte a difendere non solo da ladri e malfattori, ma anche dai vicini, malfattori in potenza, perché diversi e sconosciuti. E in effetti l’atteggiamento diffidente, quasi per il principio della profezia che si auto avvera, aumenta le discussioni nel vicinato che esplodono per banalità e che talvolta originano vere e proprie tragedie. Viene chiesta sempre più sicurezza associata non ad un aumento della propria libertà, ma alla restrizione della libertà altrui. Però, come dimostrano moltissimi casi di cronaca nera, nelle carceri ci finisce spesso la micro delinquenza, mentre gli assassini più spietati vengono salvati da quelle stesse regole con cui si vorrebbero condannare e, fattore ancora più paradossale ed inquietante, gli assassini, in molti casi, non sono affatto dei “diversi”, bensì, come dimostrano i femminicidi in aumento esponenziale, sono i familiari, i mariti, gli amanti.

Ora, in questo particolarissimo momento storico, i diversi siamo noi: contaminati realmente o in potenza da un nemico invisibile che non possiamo rinchiudere da nessuna parte, respinti alle frontiere, reclusi nei nostri spazi non più puri, ma continuamente da pulire e disinfettare, perché, ci hanno detto, il nemico può annidarsi ovunque.

Ognuno di noi potrà trarre profondi insegnamenti da questi arresti domiciliari dovuti all’emergenza sanitaria che sembra portare a galla esperienze e valori che credevamo perduti per sempre. Molte esistenze ormai non erano altro che spinte centrifughe proiettate all’esterno, vite bruciate da una foga esistenziale che sembrava non dare mai tregua tra adrenalina da carriera, riunioni, palestra, feste, locali, viaggi, amori a tempo o in triplice copia in una miriade disordinata di connessioni sentimentali e sessuali: ora la giostra si è improvvisamente fermata e si deve scendere. Le case non sono più alberghi ad ore, casseforti di ricchezze da mostrare o teatri dove allestire sporadicamente spettacoli di vita sociale; sono, finalmente, luoghi da abitare, da investire di aspettative quasi religiose. La casa è diventata il contenitore delle nostre ansie, quel guscio protettivo che ci difende dall’ombra che attraverso la malattia e la morte ha interrotto l’automatismo dei doveri e dei piaceri, e reso noi, piccoli dei spodestati dal trono delle nostre illusioni e meschine menzogne, esseri umani. Sembra di sentire in lontananza, come un’onda che si infrange sullo scoglio, la voce di Quasimodo: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera”. Io resto a casa, perché non posso fare altro, perché bisogna fare la resistenza per liberare la terra dall’invasore. Non è facile, ma possiamo provare a cambiare la prospettiva con cui abbiamo sempre guardato noi stessi e gli altri. Ci disturba il non poterci spostare; riflettiamo però, sul fatto che la comunicazione interplanetaria del nuovo millennio ha accorciato le distanze anche se, paradossalmente, ha moltiplicato i luoghi tra realtà e virtualità. Il viaggio, forse, aveva in parte perso quell’incantamento di un tempo, quando le strade erano lunghe, anche se i chilometri pochi, i mezzi per muoversi scarsi e solo l’idea di andare dalla provincia alla città creava emozione. Ora camminare vicino a casa nei surreali silenzi di una primavera che, a tratti, esplode senza fanfare, ci sembra un privilegio. Domani sarà un privilegio riscoprirci pionieri che si avventurano oltre i confini delle quotidiane paure.

Ogni meta sembra lontana e ogni luogo precluso. E se, invece, provassimo a pensare che i veri luoghi da scoprire e raggiungere sono le persone, non saremmo forse, oggi, nella posizione migliore per poter fare qual grande viaggio che, come insegna Sant’Agostino, forse è l’unico che conta davvero nella vita? Il viaggio alla scoperta di se stessi, perché, infondo, siamo tutti storie in cammino e cerchiamo qualcuno che ci racconti. Abitiamo la nostra casa e nel farlo impariamo ad abitare in noi stessi dopo tanto tempo passato a proiettarci fuori, all’esterno, attraverso il corpo e la mente cercando di piacere, compiacere, rispondere ad aspettative, ai ritmi dettati dalla produttività che ha i suoi vincitori, ma anche i suoi vinti, spesso ignorati nel villaggio globale dell’indifferenza. Infondo come spiega Baricco nel suo libro “City”: “Sarebbe tutto più semplice se non ti avessero inculcato questa storia del finire da qualche parte, se solo ti avessero insegnato, piuttosto, a essere felice rimanendo immobile. Tutte quelle storie sulla tua strada. Trovare la tua strada. Andare per la tua strada. Magari invece siamo fatti per vivere in una piazza, o in un giardino pubblico, fermi lì, a far passare la vita, magari siamo un crocicchio, il mondo ha bisogno che stiamo fermi, sarebbe un disastro se solo ce ne andassimo, a un certo punto, per la nostra strada. Quale strada? Sono gli altri le strade, io sono una piazza, non porto in nessun posto, io sono un posto”[15]. E quindi io resto a casa.

Dalle maschere sociali

alle mascherine sui social

Questo virus è tragico, a tratti ironico: sembra prendersi gioco di noi, del profondo della nostra essenza, non solo corporea, ma anche spirituale. Il termine “persona” deriva dal latino che a sua volta si rifà all’etrusco ‘phersu’, ossia maschera dell’attore. Il nostro essere persone sembra presupporre, almeno etimologicamente, il vivere mascherati. Lo sapeva bene Pirandello con la sua suggestiva poetica della maschera. Pare di sentirlo ancora, come fosse qui, vivo, urlante, quando scrive in “Uno, nessuno e centomila”: “C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno”[16]. Relazioni interpersonali diventate giochi di maschere grazie anche all’abuso della virtualità. Prosegue Pirandello: “Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di illusione continua, quasi fluido, malleabile; mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che m’avevano data; cioè vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io non essendo io propriamente nessuno per me: tanti Moscarda quanti essi erano”[17]. Siamo tutti fluidi nella società liquida, come potrebbe essere altrimenti?

Tutti in fuga da qualcosa, da qualcuno, da un sogno irraggiungibile, da un obiettivo mancato, da un fallimento, da un’ingiustizia, da un amore che ci ha illusi, delusi, rifiutati, rinnegati. In fuga da noi stessi, incapaci di abitare in noi stessi. Obbligati a mostrarci vincenti ad ogni costo, belli ad ogni costo, omologati ad una perfezione che nemmeno in natura esiste, perché la perfezione, spesso, è un gioco di riflessi e sbavature che trovano uno strano e affascinante equilibrio.

Aumentano i narcisisti sedotti dalla logica dello sguardo: “Mi guardano, quindi esisto”, a prescindere. E aumentano anche i manipolatori. Il rapper Frankie hi-nrg nel lontano 1997 li sbeffeggiava, applaudito, in una canzone rimasta nel mood musicale postmoderno: “Quelli Che Ben pensano”: “Sono tanti, arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere”. L’idea è quella dell’abuso del potere, del nascondimento, della menzogna.

Forse, senza accorgercene, siamo diventati un po’ tutti manipolatori. Quante volte abbiamo prestato il fianco o aizzato discussioni borderline? Eccoci qui, dal vivo o sui social, coinvolgere, confondere, accusare, scusare, ritrattare, promettere, non mantenere, fare complimenti, alludere, spettegolare, mostrarci bisognosi, mentire, dare vita a circhi mediatici. Siamo carnefici e vittime di codici comunicativi paradossali che riescono ad intorbidire le acque. Sembra vi sia l’ansia diffusa di compiacere, di apparire agli occhi degli altri appassionati ed empatici o in alternanza fragili o ancora benefattori dell’umanità, talvolta bastian contrari per il solo gusto di offendere e sancire una qualche presunta superiorità. Maschere. Tutte maschere. Ci voleva la minaccia di un virus per ridurci a mascherine, a caricature di noi stessi nel nostro aspetto più impotente. Eppure è da qui che stiamo ripartendo, dai nostri selfie in mascherina che riempiono le piazze virtuali. Mascherine che nascondono trucchi femminili, barbe ben fatte, sorrisi talvolta veri, talvolta falsi, nasi troppo adunco, rughe. Quel che rimane visibile sono solo i nostri occhi, il luogo da sempre specchio dell’anima. Sarà un caso?

Dall’ipersessualità della società liquida

all’intimità della quarantena:

la riscoperta del corpo e il trionfo dell’Eros

La società liquida è ipersessuale. Siamo invasi da immagini di corpi, spesso senza veli, nelle pubblicità, nei film, in rete, sui social: si tratti di vendere il caffè, una macchina o un profumo, ovunque regna sovrana la mercificazione del corpo. E la chiamiamo libertà solo perché di questo corpo possiamo disporne come vogliamo. Abbiamo un corpo e lo usiamo, quasi fosse altro da noi. Chissà come a molti sembra antiquato, oggi, il richiamo evangelico al corpo Tempio dello Spirito. Ci sembra un vergognoso sopruso che donne, spesso povere e straniere, siano costrette a vendere i propri corpi per strada sotto minaccia, ma poi riteniamo normale che la legge consenta di pagare donne, anch’esse di frequente straniere e in difficoltà, affinché mettano a disposizione il proprio corpo per fare figli da dare a coppie che non li possono avere, ma se li possono comprare. Ci sono cose che non dovrebbero avere un prezzo per il semplice fatto che metterle in vendita non dovrebbe nemmeno costituire un principio di discussione, ma tant’è. Cito Andrea Camilleri che, a sua volta, cita Julien Benda: “Che le vostre risposte siano sì/no. E soprattutto non cercate di spiegare il sì e il no, perché ogni spiegazione è già un compromesso”.

Vale, forse, la pena di ricordare quanto il corpo non sia qualcosa di altro da noi, un mero vestito che l’anima, all’interno di alcune visioni spirituali, indossa. Il nostro Io psichico e il nostro Io fisico costituiscono, insieme, quel “sinolo” di aristotelica memoria che trova il suo compimento nella sintesi di materia, ossia ciò che è mera potenza, e forma, ciò che porta all’atto la potenzialità della materia[18].

Il corpo che paradossalmente l’esaltazione dell’anima, soprattutto nella spiritualità moderna, ha espropriato dei suoi significati più profondi, è in realtà ricco di riferimenti simbolici. Il sacrificio di Cristo è anche corporeo e nessuna illuminazione di cui si parli nelle religioni orientali può verificarsi senza un duro training che renda il corpo docile, educato, sottomesso, e ciò affinché lo spirito possa emergere dalle tenebre.

Lo spiega bene lo psicoanalista junghiano Aldo Carotenuto: il corpo esprime la mortalità, la malattia, l’identità sessuale che oggi, nella società liquida, certe teorie pansessuali o gender fluid, vorrebbero negare. Si può nascere in un corpo sbagliato e non riconoscere i propri impulsi più intensi nelle fattezze che ci rappresentano, ma il corpo è. Punto. A prescindere dalla nostra volontà. “Impronta schiacciata al suolo, l’ombra è la condizione che impegna l’uomo a desiderare, amare, procreare. Se la carne non fosse mortale non ci sarebbe ragione di unirsi per rinnovare la vita”[19]. La coscienza dell’ombra, proiezione del proprio corpo, è quindi coscienza della propria finitudine e, al contempo, possibilità del proprio riscatto attraverso quel desiderio che ci porta a voler vincere l’ombra attraverso l’amore.

Quanto il corpo ha da insegnare all’anima!

La postmodernità ha alternativamente abusato del corpo, negato il corpo, dimenticato il corpo. Ora in questo momento storico, pandemico, abnorme, anomalo, il corpo torna prepotentemente alla ribalta con tutti quei simboli profondi, legati atavicamente al nostro inconscio collettivo, che abbiamo cercato di cancellare. Il corpo malato negli ospedali strapieni, il corpo morto da seppellire che non trova spazio nelle camere mortuarie, il corpo da difendere dal nemico invisibile, il corpo bloccato nelle case, nei recinti protettivi: il corpo chiede udienza e la chiede fuori dalle palestre, dalle sale di chirurgia estetica, dai centri benessere. Il corpo chiede di essere riconosciuto per quello è, ossia parte di noi, parte fragile, soggetta allo scorrere del tempo, agli accidenti, cedevole sotto il peso delle nostre ansie, con un suo cervello nella pancia, e portatore di quelle ragioni, che la ragione, talvolta ottusa, a tratti dogmatica, non conosce. Ci ricordiamo che il corpo non è un oggetto solo quando soffre e in quel momento vorremmo subito metterlo a tacere, spegnerlo, negargli udienza. Il nostro corpo, ora, ha cominciato ad urlare e non smetterà di farlo finché non diventeremo consapevoli di tutti quei corpi straziati, abusati, percossi nel mondo tra guerre, fame, povertà e malattie che gridano vendetta. E finché non la smetteremo di manipolare il nostro di corpo, secondo le mode del momento, come fosse altro da noi.

L’ipersessualità odierna difficilmente ha qualcosa a che fare con la vera intimità. Anzi, l’ipersessualità che la società liquida propone come modello, attraverso il costante martellamento mediatico di corpi e vicende private in vetrina, spesso richiede distanza dai sentimenti, controllo delle relazioni, gestione accurata delle emozioni, esplicito riconoscimento del corpo come mero strumento di piacere. L’intimità affettiva è stata, fino ad oggi, la grande sconfitta nella nostra esistenza apparentemente evoluta. La pandemia in corso costringe tutti ad una virata improvvisa: l’ipersessualità esce di scena e l’intimità ritorna protagonista, sia nelle coppie che si erano trascurate, che nelle famiglie soggiogate dal lavoro e dagli impegni. Intimità come vicinanza, presa in carico, cura, gesto affettuoso, e riscoperta, per gli amanti e i coniugi, di una sessualità domestica, ma non per questo addomesticata e che anzi potrà forse trovare nella compressione esterna, una rivitalizzazione interna come accade agli inizi di una relazione quando si è in quello che il sociologo Alberoni ha definito “stato nascente”, ossia “uno speciale stato della mente, che si dilata, respinge o riformula il passato e si slancia con uno straordinario impeto vitale verso il nuovo, in cui intravvede un nuovo mondo, una nuova vita. Lo stato nascente è aprire gli occhi e il cuore al futuro, al meraviglioso, è risveglio dei sentimenti, del desiderio, della volontà, è apparizione luminosa, esplosione della speranza”[20].

Quando al di fuori di noi tutto è fermo, congelato, spento, quando all’esterno domina la paura con i suoi mille spettri di morte e sofferenza, la rinascita può partire solo da dentro: dal ripiegamento in sé, nella propria casa, nel proprio territorio, nella propria intimità personale e relazionale. Il sesso, grazie alla ritrovata intimità, potrà ritornare ad essere davvero una forza eversiva come quella della primavera: “Aprile è il più crudele di tutti i mesi” ci ricorda T. S. Eliot, perché “genera lillà dalla terra morta, mescola memoria e desiderio, desta radici sopite con pioggia di primavera. L’inverno ci tenne al caldo, coprendo la terra di neve immemore…”.

L’uscita dalla pandemia potrà sancire il ritorno e il trionfo di Eros, potenza celeste che, per citare il Sigmund Freud de il “Il disagio della civiltà”, “farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario altrettanto immortale (Thanatos ndr). Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l’esito?”[21].

Dio padre e madre natura

Sono cristiana, studiosa dei simboli della natura, dell’antico linguaggio dell’Universo, lontana dai pregiudizi, di mente aperta: le differenze, se non si cerca ossessivamente di appiattirle in un’omologazione sfrontata e indigesta, costituiscono una ricchezza straordinaria. Ciò che è diverso stimola la nostra curiosità, la capacità di apprendere, l’apertura emozionale. Siamo tessere di uno stesso, immenso, puzzle: basta che ne manchi una e la meraviglia del disegno che andiamo a costruire, pezzo dopo pezzo, con tanta fatica, decade. Il nostro destino di singoli esseri umani è un po’ come quello delle note che si susseguono e s’incastrano nella divina sinfonia: tutte sono necessarie e ognuna è indispensabile. Questa che stiamo vivendo è una pausa di silenzio, e in certe partiture musicali le pause sono essenziali quanto la musica.

Voglio concludere con un invito, in tempi straordinari che ci consentono di farlo, a recuperare in modo sentito e altrettanto straordinario, dimensioni dimenticate e sacrificate della nostra vita.

Che bella la natura che abbiamo sfruttato, vilipeso, asservito a quel misero dio che ci portiamo dentro. L’uomo è dio a se stesso: mai menzogna fu più grande. Ce ne siamo accorti ora che questa è una menzogna, ora che il sacrificio comune ci ha fatto capire che ci si salva insieme, non da soli, e che la torta è più grande e più buona se condivisa.

Chi ci autorizza ad oltraggiare la terra e le sue creature per scopi produttivi, economici, espansionistici? Che bello aver potuto trascorrere la quarantena, l’attesa della redenzione dal virus, con i nostri animali, gli unici esseri vivi che potevamo avvicinare, toccare, accarezzare, sentire, in quella distanza anomala e struggente che ci ha separato dai nostri simili. Sì, quegli stessi animali che abbandoniamo per le vacanze, che flagelliamo per noia, che alleviamo in modo infame, senza neanche la minima cura che si deve ad un essere vivente, per poi ucciderli e farne cibo. E che belli quei boschi disboscati, quelle foreste che bruciano, quei deserti che avanzano, quei mari di plastica e di sigarette che pagano il pegno della nostra ignoranza.

Molti di noi ricorderanno la straordinaria opera cinematografica “L’attimo fuggente” che alla fine degli anni’80 del secolo scorso commosse un’intera generazione di adolescenti e che ancora oggi riesce a toccare il cuore tecnologico dei Millennials. Molti i riferimenti del film allo scrittore e poeta Henry David Thoreau. Sua è la celebre poesia: “Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e profondità e succhiare tutto il midollo della vita, sbaragliare tutto ciò che non era vita e non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto”.

Il bosco pare quasi una metafora naturale dell’esistenza. E’ di recente scoperta che il cosiddetto forest bathing, ossia il bagno nella foresta inteso quale immersione totale nella natura, determini conseguenze molto positive per la salute evidenziabili con chiari parametri medici: riduzione della pressione arteriosa, del battito cardiaco, dei livelli di cortisolo nel sangue, della glicemia che incide sul diabete di tipo 2, aumento dell’attività dei linfociti NK (Natural Killer) che combattono l’azione delle cellule tumorali, senza considerare, infine, i benefici che si ottengono per la mente che diventa capace di controllare tutta quella tipologia di disturbi collegati all’iperattività e alla mancanza di attenzione.

Per noi la boscoterapia è un concetto nuovo che comincia ad avere solo oggi dei percorsi studiati, degli alfieri e delle guide qualificate che, oltre al solito trekking, propongono tragitti ed esperienze sensoriali diversificate, come il barefooting ad esempio, ossia la camminata a piedi nudi in sentieri appositi. Per i giapponesi, invece, si tratta di qualcosa di molto antico, chiamato shinrin-yoku che non implica il semplice passeggiare nel bosco, ma il porsi in una sorta di contemplazione attiva: restare calmi e connessi a tutto ciò che ci circonda mediante i sensi allo scopo di ottenere una completa rigenerazione psico-fisica. Durante lo shinrin – yoku o boscoterapia si possono accarezzare gli alberi, abbracciarli, prendere le foglie secche e farle croccare, ascoltare i suoni del bosco, assaporare colori, profumi. Nella boscoterapia è compresa anche l’aromaterapia dato che molte foglie di piante presenti lungo i percorsi rilasciano i terpeni, ossia biomolecole che non solo ritroviamo in molti prodotti erboristici, ma che già fin da subito in base alla loro fragranza e struttura hanno effetti benefici e stimolanti sull’organismo che le inala.

Secondo il Professor Jose Antonio Correia dell’Università Autonoma di Madrid la società moderna non si è evoluta insieme alla natura, ma addirittura contro di essa, attraverso la creazione di spazi urbani e abitazioni sempre più pensate per difendersi dal pericolo naturale. Molti disturbi psicofisici, invece, fa notare Correia, derivano da veri e propri deficit di natura: dall’obesità alla carenza di vitamina D, per non parlare di tutti gli effetti dell’inquinamento ambientale il cui impatto devastante è stato verificato su molte sindromi respiratorie, ma che probabilmente influisce anche su altre malattie tipiche del mondo contemporaneo.

Di biofilia, che si può tradurre con amore per la vita, parlò per primo lo psicoanalista Erich Fromm, fu poi il biologo Edward O. Wilson a riprendere il concetto e a considerare la biofilia un sentimento comune a tutti gli esseri umani. Fu, però, lo scienziato Roger Ulrich ad effettuare uno studio durato 9 anni e che dimostrò in pieno l’effetto “biofilia” su quei pazienti ricoverati che dalla loro stanza di ospedale potevano vedere degli alberi o un parco: costoro rispondevano meglio alle cure e guarivano prima di coloro che davanti alla propria finestra avevano il cemento di altre case. Addirittura si arrivò a constatare che perfino vedere l’immagine di un albero o di ambienti naturali in fotografia andava a modificare positivamente lo stato psichico di coloro che soffrivano di leggeri disturbi dell’umore.

Non è un caso quindi che il forest bathing venga ad oggi prescritto anche dai medici come pratica per diminuire l’ansia e che determinati spazi ambientali, specialmente i frutteti e i parchi con prati e arbusti radi, siano utilizzati in alcuni ambiti psicoterapeutici al fine di gestire lo stress, in particolare quello generato dalla sindrome del burnout[22].

Ricordiamocelo oggi che ci è concesso solo di camminare vicino a casa e che quelle piante, quei fiori, quegli arbusti, quei parchi sono i nostri unici compagni di viaggio; e ricordiamocelo anche domani quando torneremo, illusoriamente, a sentirci padroni del mondo.

E poi c’è la luce del sole. Credenze e scienza trovano anche qui un richiamo comune. La luce nelle religioni monoteiste e nelle più svariate tradizioni spirituali antiche e moderne è sempre stata il fulcro intorno a cui costruire il proprio destino e non solo per quel che concerne il vero bene terreno da ricercare oltre i fittizi beni materiali, ma soprattutto relativamente a quel che attende l’essere umano dopo la morte. Che sia Ra dio del sole egizio, o la vera Luce che venne nel mondo, ma che il mondo non riconobbe, come testimonia il Vangelo di Giovanni a proposito di Gesù, che sia l’illuminazione del Buddha o la luce infondo al tunnel di cui parlano coloro che sono stati in punto di morte, pare proprio essere la luce, comunque la si intenda, ciò che dal profondo dell’Universo guida l’uomo verso il raggiungimento della sua vera essenza. Un’essenza anch’essa luminosa una volta che l’uomo sarà finalmente liberato dalla prigione della materia. Luce che in quanto manifestazione divina è, al contempo, amore che cura e principio creatore.

Luce e calore sono quindi espressioni del bene supremo fin dalla notte dei tempi ed inevitabilmente il Sole, nel suo essere lontano, ma ben visibile all’occhio umano, si è sempre prestato a rappresentare quel bene. Da qui a considerare curativo il potere della luce solare, il passo è stato breve.

I greci facevano ginnastica a corpo nudo sotto il sole e con la sua luce curavano le piaghe della pelle, mentre i romani avevano progettato delle terrazze appositamente costruite per prendere il sole al fine di guarire i corpi malati e fortificare quelli sani. Fu nel Rinascimento che l’elioterapia cominciò ad essere vagliata scientificamente e, secolo dopo secolo, se ne compresero molte funzioni fondamentali per la salute umana. Ne vennero evidenziate le proprietà battericide, la capacità di modulare e abbassare la pressione sanguigna, di stimolare il metabolismo, di attivare la diuresi, di rilassare i muscoli e consentire una maggiore mobilità alle articolazioni, di facilitare l’eliminazione delle tossine attraverso la traspirazione cutanea. Oggi è noto che la luce solare consente di trasformare la vitamina D nella sua componente attiva, processo che aiuta a prevenire l’osteoporosi e il rachitismo. Molto efficace per l’acne, in alcune forme di dermatite e problematiche cutanee come la psoriasi, l’elioterapia venne abbondantemente utilizzata nei sanatori per fronteggiare perfino la tubercolosi ed altre malattie polmonari.

La luce del sole influisce sui ritmi circadiani che regolano il rapporto sono – veglia ed esercita, come confermano studi molto avanzati in questo campo, addirittura un influsso altamente benefico sulle malattie neurodegenerative. Alla luce è ampiamente riconosciuta la capacità di risvegliare la vigilanza degli individui e di ripristinare il giusto ritmo circadiano ormai molto sfasato anche in coloro che non hanno problemi psichiatrici o neurodegenerativi specifici. Ciò per la tendenza a non rispettare più, concause la tecnologia e i ritmi frenetici di vita, i cicli di luce – buio naturali.

La fototerapia con luce intensa viene spesso usata per trattare l’ansia e molti disturbi dell’umore, compreso quello affettivo stagionale e la depressione vera e propria. I raggi solari, infatti, attivano alcuni neurotrasmettitori, come la serotonina, a livello cerebrale e in questo modo modificano positivamente l’umore.

Il medico svizzero Auguste Rollier, passato alla storia come il medico del Sole, nella prima metà del secolo scorso curava i pazienti principalmente con bagni di sole e una dieta mirata. Si era convinto del grande potere curativo del sole in seguito alla guarigione da tubercolosi di un’infermiera di cui si era innamorato e che aveva sottoposto sulle Alpi svizzere, dove c’era un clima da lui ritenuto ideale, ad elioterapia.

Approfittiamo delle brevi uscite concesse in quarantena al fine di svolgere attività motoria per esporci alla luce: nella frenesia dei giorni normali quante volte abbiamo l’opportunità di farlo? E nell’alzare lo sguardo riappropriamoci dell’altra metà del cielo, quella più grande, quella che ci portiamo dentro come una speranza, come una promessa d’eternità. Scriveva Martin Luther King:“Alle volte, nella nostra vita, i venti di coda della gioia, del trionfo, dell’appagamento ci favoriscono, e a volte, i venti di testa della delusione, del dolore, della tragedia, battono inesorabilmente contro di noi. Permetteremo noi che i venti avversi ci sopraffacciano, mente viaggiamo attraverso il grande oceano della vita, o i nostri interiori motori spirituali ci sosterranno ad onta dei venti? Il nostro rifiuto di lasciarci fermare, il nostro ‘coraggio di essere’, la nostra decisione di andare avanti ‘a dispetto di’, tutto ciò rivela l’immagine divina che è dentro di noi. L’uomo che ha fatto questa scoperta sa che nessun peso può sopraffarlo e nessun vento avverso può portar via la sua speranza”.

RINGRAZIAMENTI

E POST SCRIPTUM

Gli autori ringraziano sentitamente il dottor D’Andrea, medico in prima linea nell’emergenza coronavirus, per la prefazione che resterà testimonianza diretta di un momento unico nella nostra storia.

Ringraziano l’editore Luigi Pellegrini immediatamente disponibile a condividere e pubblicare questo testo che vuole essere un richiamo alla cronaca dei giorni e dei sentimenti al tempo del coronavirus, ma soprattutto un invito a riflettere sulla condizione umana mai così precaria come oggi.

Un ultimo ringraziamento, per spunti, suggestioni e stimoli, va a Paolo Borsato, Claudio Oliboni e Alessia Susani.

Gli autori rinunciano ai proventi derivanti dalla vendita del libro che verranno devoluti ad uno dei tanti ospedali italiani coinvolti nella gestione della pandemia.

BIBLIOGRAFIA

Agostino, “Confessioni”, Bompiani, 2012

Alberoni Francesco, Alberoni Magazine.it “Cos’è lo stato nascente?”

Alighieri Dante, La Divina Commedia, Inferno, Mondadori, 2016

Aristotele, “Metafisica”, Bompiani, 2000

Avvenire.it 17/08/2019

Baricco Alessandro, “City”, Feltrinelli, 2013

Bauman Zygmunt, “Amore liquido” Laterza, 2006

Bauman Zygmunt, “Consumo, dunque sono” Laterza, 2007

Bauman Zygmunt – Mauro Ezio, “Babel” Laterza, 2015

Brescia Oggi.it, 24/09/2015

Calvino Italo, “Le città invisibili”, Mondadori, 1993

Carotenuto Aldo, “L’eclissi dello sguardo”, Bompiani, 1997

Cartotto Elena, “Spiritualità e psicoanalisi”, Studio Brianza, 2010

Coelho Paolo, “Veronika decide di morire”, Bompiani, 1999

Freud Sigmund, “Il disagio della civiltà” in “Il disagio della civiltà e altri saggi”, Bollati Boringhieri, 1997

Hemingway Ernest, “Per chi suona la campana”, romanzo, 1940

Il Fatto Quotidiano.it 13/10/2016

Il Foglio, 27/08/2018

Manzoni Alessandro, “I promessi sposi”, Sei Edizioni, 2013

Pirandello Luigi, “Uno, nessuno e centomila”, Rusconi Libri, 2017

Psicoadvisor. com “Perché le menti più brillanti necessitano di solitudine” 27/01/2017

SITOGRAFIA

www.salute.gov.it;

www.wikipedia.it;

https://www.fondazioneveronesi.it;

www.pangea.news;

www.vatican.va>documents;

https://www.agensir.it;

INDICE

PREFAZIONE

Dr. Fabrizio D’Andrea pag.

PARTE I – Francesco Maria Provenzano

Dalla peste al coronavirus, le epidemie e le pandemie più gravi della storia

Il coronavirus …

Le epidemie e le pandemie più gravi della storia …

Coronavirus e pestilenze tra scienza, religione, arte e letteratura …

Stare a casa per respingere il coronavirus: come stiamo cambiando tra interiorità e famiglia …

PARTE II – Elena Cartotto

Meditazioni sulla vita reclusa tra psicologia, letteratura, filosofi e canzoni

La chiave della felicità non è il Pil …

Siamo solo numeri? …

Quando non volevamo essere famosi, ma volevamo essere eroi …

Torniamo ad essere creativi …

L’amore ai tempi del coronavirus tra narcisismo e ghosting …

Riscopriamo il fascino discreto dell’essere diversi …

I veri luoghi sono le persone …

Dalle maschere sociali alle mascherine sui social …

Dall’ipersessualità della società liquida all’intimità della quarantena: la riscoperta del corpo e il trionfo dell’Eros …

Dio padre e madre natura …

RINGRAZIAMENTI E POST SCRIPTUM …

BIBLIOGRAFI …

SITOGRAFIA …

GLI AUTORI

FRANCESCO MARIA PROVENZANO

Nato a Casole Bruzio (CS) vive a Cerveteri (Roma). Giornalista professionista, laureato in Architettura e insignito della Laurea H.C. in Scienze delle Comunicazioni dalla Università ‘Pro Deo ‘ di New York. E’ stato Sindaco socialista di Casole Bruzio (CS) negli anni ’70. E’ stato Capo Ufficio Stampa del Ministro dei Lavori Pubblici nel 1987 nel Governo Goria. Dal 1988 ad ottobre 2003 è stato Capo Ufficio Stampa della S.I.T.A.F. (Società Italiana del Traforo del Frejus) di Torino. Ha lavorato per varie testate nazionali. E’ stato Direttore Responsabile dell’Agenzia di Stampa ITAL. Attualmente cura la Rubrica ‘7 Giorni in Senato’ per il quotidiano online ‘l’altroquotiano.it’.

Le sue pubblicazioni:

Dall’interno della Lega (Press Libri Italia Italia Ed. Riuniti, 2010);

Federalismo, Devolution, Secessione. La storia continua…ritorno al futuro

( Pellegrini Editore, 2011);

Game Over. Il default della politica ( Pellegrini Editore,2012 );

Francesco il Papa della Povertà e del Cambiamento ( Pellegrini Editore, 2013);

Il lato nascosto degli italiani ( Pellegrini Editore, 2015 );

Un Viaggiatore tra Borghi e Città. Dal Centro al Sud alle Isole d’Italia, alla Scoperta di Cultura, Storia e Tradizioni ( Pellegrini Editore, 2016 );

Italia Disunita, tra populismo e sovranismo ( Pellegrini Editore 2018 );

f Fran Provenzan

twitter @profran47

istangram fran_provenzan

linkedin https://www.linkedin.com/in/francesco.provenzano@gmail.com

ELENA CARTOTTO

Autrice radiotelevisiva (Rai, Mediaset) e webwriter, scrive per gliamantideilibri.it e astrologiainlinea.it occupandosi di libri, psicologia e linguaggi simbolici, in particolare di astrologia. Coordinatrice editoriale di una piccola casa editrice, LBE, è laureata in filosofia e ha collaborato alla cattedra di Storia della Filosofia Medioevale dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2006 è co-autrice con Umberto Eco e altri studiosi della pubblicazione “La metafora nel Medioevo” che vince il premio Editoria Italia Medioevale. Del 2010 è la sua opera “Spiritualità e psicoanalisi” edita da Studio Brianza. Insegna, organizza corsi di formazione e seminari. La sua pagina Facebook è Astrotrend d’Autore.

Contatti: elena.cartotto@gmail.co

[1] Alessandro Manzoni “I promessi sposi”, Edizioni Sei, 2016

[2] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, Mondadori, 2016

[3] Italo Calvino, “Le città invisibili”, Mondadori, 1993

[4] Il Fatto Quotidiano.it 13/10/2016 – Avvenire.it 17/08/2019

[5] Zygmunt Bauman “Amore liquido” Laterza, 2006

[6] Brescia Oggi.it, 24/09/2015

[7] Ibidem

[8] Ibidem

[9] sm. tedesco. Termine (in italiano spazio vitale) usato da Hitler nel suo Mein Kampf per indicare i vasti territori dell’Europa orientale verso cui riteneva dovesse espandersi la “razza eletta” formata dai Tedeschi (Fonte, Enciclopedia, Sapere.it)

[10] Ernest Hemingway “Per chi suona la campana”, romanzo, 1940

[11] Il Foglio, 27/08/2018

[12] Psicoadvisor. com “Perché le menti più brillanti necessitano di solitudine” 27/01/2017

[13] Paulo Coelho “Veronika decide di morire”, Bompiani, 1999

[14] Agostino “Confessioni”, Bompiani, 2012

[15] Alessandro Baricco “City”, Feltrinelli, 2013

[16] Luigi Pirandello “Uno, nessuno e centomila”, Rusconi Libri, 2017

[17] Ibidem

[18] Aristotele “Metafisica”, Bompiani, 2000

[19] Aldo Carotenuto “L’eclissi dello sguardo”, Bompiani, 1997

[20] Francesco Alberoni Alberoni Magazine.it “Cos’è lo stato nascente?” ,

[21] Sigmund Freud “Il disagio della civiltà” in “Il disagio della civiltà e altri saggi”, Bollati Boringhieri, 1997

[22] Il burnout è generalmente definito come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con implicazioni relazionali molto accentuate (possiamo considerarlo come un tipo di stress lavorativo).

FINE