INTER ESAGERATA/ Risultato tennistico per i nerazzurri contro un Brescia rassegnato, ritrova il gol anche Sanchez. Un Milan involuto si salva solo all’ultimo respiro in casa Spal. Lotta salvezza: colpo Samp a Lecce, il Sassuolo inguaia la Fiorentina

di FABIO CAMILLACCI/ Mercoledi con altre 6 gare valide per la 29° giornata di Serie A. Spicca il 6-0 con cui l’Inter travolge a San Siro un Brescia sempre più vicino al ritorno in Serie B. Con questa vittoria i nerazzurri tengono il passo di Juventus e Lazio provando a restare agganciati al treno scudetto, anche se la Vecchia Signora capolista rimane lontana 8 punti e i biancocelesti 4. Contro le “Rondinelle” lombarde, nonostante il punteggio tennistico, la “LuLa” resta a secco, ma, Conte in attacco ritrova Sanchez. A segno anche Eriksen.

La sponda rossonera del Naviglio invece a Ferrara evita la sconfitta solo all’ultimo respiro e grazie all’autorete di Vicari. Dal 2-0 Spal al 2-2 finale: Milan favorito anche dall’espulsione di D’Alessandro. Un punto che però non serve a nessuno: i ferraresi non fanno grossi passi avanti in chiave lotta salvezza anche se staccano di una lunghezza il Brescia fanalino di coda, mentre la squadra di Pioli dopo due vittorie consecutive non fa progressi nella corsa all’Europa League. Finestra sull’Europa per il Verona che al Bentegodi s’impone 3-2 sul Parma al termine di una partita ricca di emozioni. Ottavo posto per l’Hellas a un punto dal Milan.

Lotta salvezza: è pesantissimo il colpo della Sampdoria a Lecce, 2-1 per i blucerchiati. Crollo interno della Fiorentina contro il Sassuolo: 3-1 per gli emiliani con Defrel autore di una doppietta. Crisi viola: 1 solo punto in tre partite per la compagine di Iachini che rischia seriamente di essere risucchiata dalle sabbie mobili della zona retrocessione nonostante la sconfitta dei salentini che rimangono terzultimi. Due rigori trasformati da Ramirez lanciano i blucerchiati di Claudio Ranieri allo stadio Via del Mare. Al Dall’Ara botta e risposta tra fine primo tempo e inizio ripresa: Bologna in vantaggio con Barrow, pareggia Simeone.