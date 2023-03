Indotto a dimettersi il presidente della società 3-I (nominato dal governo Meloni) che aveva inviato al membri del Cda la citazione di un discorso di Mussolini

TEMPI SUPPLEMENTARI/ Il dominio del Napoli di Spalletti si spiega anche con una corsa Champions in versione “ciapa no”. Le altre sono tutte imperfette: dall’Inter alla Lazio, passando per la Roma che si suicida in casa col Sassuolo. Stesso discorso per il Milan che nel “Monday Night” di San Siro stecca contro la Salernitana

