Incontro tra il Papa e il presidente Conte sui problemi sociali creati dall’epidemia

Incontro oggi nella Biblioteca del Palazzo Apostolico tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus con particolare attenzione per l’aggravarsi dei drammi sociali. “Preghiamo oggi per tanta gente che non riesce a reagire e rimane spaventata per questa pandemia. Il Signore li aiuti ad alzarsi e a reagire per il bene di tutta la società e di tutta la comunità”, aveva detto il Papa stamattina nella residenza di Santa Marta introducendo la messa che da settimane dedica all’emergenza sanitaria che sta investendo il mondo. Il Papa è preoccupato per gli effetti della pandemia sui “più deboli”. Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita – che era stato ricevuto dal Papa in mattinata per consegnargli il documento della Pav su ‘Pandemia e Fraternità Universale’ – ha confermato che il pontefice gli ha confidato la sua doppia preoccupazione: nel presente come aiutare soprattutto i più deboli; per il futuro in che modo uscire rafforzati nella solidarietà, perché da questa crisi emerga un ‘di più’ di fraternità a livello globale”.