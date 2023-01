INCHIESTA QATAR-GATE/ Gli avvocati di Eva Kaili: «All’ex vice presidente del Parlamento europeo viene impedito di vedere la figlia di 2 anni in carcere. Questa è tortura»

In tal caso l’imputata “dovrà comparire entro quindici giorni dinanzi alla camera d’accusa presso la Corte d’appello di Bruxelles”. Nel pomeriggio, al termine dell’udienza al Tribunale di Bruxelles di convalida del carcere per Kaili, uno dei due avvocati dell’europarlamentare, Michalis Dimitrakopoulos, aveva denunciato ai cronisti: “Dal pomeriggio di mercoledì 11 gennaio al venerdì 13 gennaio Eva Kaili è stata messa in isolamento su decisione del giudice istruttore. È stata tenuta per 16 ore in una cella di polizia, non in prigione, al freddo, le è stata negata una seconda coperta, hanno preso il suo cappotto, la luce era costantemente accesa, non permettendole di dormire, ha avuto le mestruazioni e non le è stato consentito di lavarsi. Questa è tortura”. “Eva Kaili – aveva proseguito leggendo un documento redatto d’accordo con la stessa ex vicepresidente del Parlamento europeo – è accusata, ma c’è sempre la presunzione di innocenza. Siamo in Europa, questi atti violano la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo è Medioevo”. L’altro legale dell’europarlamentare, André Rizopoulos, aveva poi aggiunto che se verranno confermati gli arresti Kaili non potrà vedere la sua bambina di 2 anni prima di “febbraio”.

“Vorrei solo che si comprendesse l’effetto che l’accordo siglato con la Procura belga da Pierantonio Panzeri può avere su Eva Kaili, dal momento che lei ha potuto vedere la sua bambina di 23 mesi due volte in sei settimane, in prigione. Per noi c’è una vera rottura delle misure appropriate in rapporto alla situazione”, aveva sottolineato Rizopoulos.