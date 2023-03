In programma per sabato 1° aprile la Südtirol Gardenissima 2023, lo slalom gigante più lungo al mondo

Si svolgerà sabato 1° aprile la 25° Südtirol Gardenissima 2023, lo slalom gigante più lungo al mondo, per sfidare i campioni del presente e del passato si correrà lungo un tracciato di sei chilometri: questo è l’ultimo grande appuntamento della stagione sciistica e, di fatto, sancisce la fine dell’inverno (sebbene ricordiamo che gli impianti in Val Gardena resteranno aperti fino all’11 aprile).

Südtirol Gardenissima permette di provare l’emozione unica di affrontare un lungo tracciato e sfidare, tra gli altri, atleti del calibro di Alex Vinatzer, Nadia e Nicol Delago, il vincitore dell’edizione scorsa Christof Innerhofer, Dominik Paris, Mattia Cason e Daniel Hemetsberger.

Il 1° aprile la giornata inizierà presto per gli oltre 700 partecipanti (in rappresentanza di 15 Paesi, tra cui Brasile e Canada) che, alle ore 6.15 ,con inizio della gara alle ore 7:30, saranno già in pista per la ricognizione e che entro mezzogiorno avranno concluso la propria prova, per consentire a tutti di competere con eccellenti condizioni di pista.

In partenza, come sempre, due cancelletti: uno rosso e uno blu.

Il percorso, infatti, nella parte iniziale, sarà uno slalom gigante parallelo per diventare poi un unico tracciato di slalom gigante.

Tra gli atleti che partecipano alla Coppa del Mondo di sci alpino hanno confermato la propria partecipazione all’edizione 2023:

Donne: Nadia Delago, Nicol Delago, Elsa Platino, Christina Ager (Aut), Daniela Holzmann (Ger) e Michi Heider (Aut).

Uomini: Alex Vinatzer, Mattia Cason, Christof Innerhofer, Alex Hofer, Florian Schieder, Dominik Paris, Daniel Hemetsberger (Aut), Julian Rauchfuss (Ger) und Simon Jocher (Ger).

Tra le Ski Legends: Kristian Ghedina, Szafranski Marcin, Oskar Delago, Lukas Perathoner, Isolde Kostner, Verena Stuffer, Daniela Ceccarelli, Paola Magoni, Daniela Zini, Brigitte Obermoser, Daniela Schuster, Andrea Fischbacher, Meike Pfister und Häusl-Leins Regina.

