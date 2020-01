In 5 giorni prelevati e trapiantati 15 organi ad 11 persone nell’ospedale Niguarda di Milano

In cinque giorni, durante le feste di Natale, all’ospedale Niguarda di Milano superlavoro di squadra: 15 organi sono stati prelevati da quattro pazienti morti in ospedale e trapiantati ad undici persone, tra cui due bambini. I donatori avevano un’età compresa tra 19 e 81 anni, uno di loro in passato aveva ricevuto un trapianto. L’ospedale sottolinea in una nota che si è trattato di “un fermento di generosità e di dedizione al lavoro che non si fermano mai, anche quando il resto del mondo festeggia o è in pausa”. Quanto accaduto in questi giorni, infatti, ha avuto di straordinario anche la capacità con cui l’ospedale ha saputo mettersi in moto per poter effettuare tutte le procedure necessarie e quasi 30 ore totali di sala operatoria”.