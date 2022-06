Improvvisando una conferenza stampa di pochi minuti, Luigi Di Maio lancia un velenoso attacco (senza nominarlo) a Giuseppe Conte, che pacatamente replica per le rime

Improvvisando una sorta di conferenza stampa volante, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è esibito con un gruppo di giornalisti parlamentari in una sortita che è stata interpretata (e in realtà lo è stata pur senza nominarlo) come un attacco a Giuseppe Conte, proprio il giorno dopo che finalmente il Tribunale di Napoli aveva chiuso l’assurda contesa giudiziaria sulla modalità della elezione del professore, ed ex capo del governo Pd-M5s a presidente del Movimento.

Di Maio ha affermato che “è normale che l’elettorato del M5s sia disorientato, ma alle elezioni amministrative non siamo andati mai così male come domenica scorsa”, pur senza attribuirne esplicitamente la colpa a Conte, al quale ha alluso – pur senza nominarlo – affermando che era costretto a parlare di queste cose “non essendovi nel Movimento altro luogo ove parlarne“, sottintendendo che Conte non crea le condizioni per farlo, pur sapendo che la elezione di Conte a capo del Movimento era stata sbloccata meno di 24 ore prima.

Il governativo esponente pentastellato ha anche affermato: “Credo che M5S debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni“, aggiungendo (a sproposito): “lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire“, insinuando, quindi, che non vi sia democrazia nella gestione Conte, anche se qualche osservatore ha lanciato il sospetto che ad allarmare Di Maio sia stata l’ipotesi (circolata nei giorni scorsi) che Conte voglia ripristinare il limite dei due mandati parlamentari per gli esponenti dei Cinquestelle, e lui i due mandati li ha già esauriti. Infatti ha aggiunto questa notazione: “Non credo che possiamo stare nel governo e poi, per imitare Salvini, un giorno sì ed uno no, si va ad attaccare il governo“.

In realtà, finora, Conte ha espresso cautamente dubbi (peraltro più che legittimi, e comunque non è il solo) sulla scelta di continuare a fornire armi pesanti all’Ucraina con il rischio di inasprire e protrarre il conflitto con la Russia e quindi con il risultato di protrarre e inasprire la guerra, con crescenti perdite di vite umane e devastazioni di città e strutture urbane.

Conte ha poi riservato una battuta polemica direttamente per Di Maio affermando: “Quando era leader Luigi Di Maio come organismo del M5s c’era solo il capo politico: che ci faccia lezioni lui oggi fa sorridere. Negli ultimi giorni ho riunito un consiglio nazionale e ho fatto due conferenze stampa in cui abbiamo analizzato il risultato del voto: io so come assumermi le responsabilità“.