IL RE NERO NON INTENDE ABDICARE/ Lewis Hamilton contro tutte le avversità conquista il Gran Premio del Brasile accorciando su Verstappen nella lotta per il Mondiale. Piazza d’onore per l’olandese volante, terzo Bottas. Ferrari: 5° Leclerc, 6° Sainz

di FABIO CAMILLACCI/ Giù il cappello davanti al campione del mondo, il Re Nero. A San Paolo, con un sorpasso da fenomeno quale è al 59esimo giro, Lewis Hamilton si prende il Gran Premio del Brasile precedendo Max Verstaeppen, suo rivale nella corsa al titolo. Due giri prima, l’olandese era stato costretto a difendersi dal primo assalto del fuoriclasse britannico, con una manovra al limite. Completa il podio Vallteri Bottas che era scattato dalla pole. Ai piedi del podio Sergio Perez, quarto davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Con il successo odierno, in classifica piloti Hamilton riduce a quattordici punti il distacco da Verstappen. La lotta per il Mondiale intanto si fa sempre più appassionante.

Una vittoria da cineteca quella di Lewis Hamilton. E arrivata proprio sulla pista che tredici anni fa regalò al pilota britannico il primo Mondiale. Quella di oggi peraltro è la vittoria numero 101 del campione di Stevenage; un capolavoro soprattutto alla luce dei tanti problemi che Lewis ha dovuto affrontare tra venerdi e sabato. Penalizzato (5 posizioni per il cambio del motore) e quindi scattato dalla quinta fila dello schieramento, dopo lo splendido quinto posto in rimonta nonostante la partenza dal fondo nella Sprint Race della vigilia a causa di un’altra penalizzazione.

La corsa verso il trionfo. Il campionissimo della Mercedes una volta in testa alla corsa è imprendibile. A quel punto il boss della Casa di Stoccarda Toto Wolff chiede a Bottas di provare a completare la doppietta ma Verstappen difende in scioltezza la seconda posizione e riceve all’ultimo giro un regalino dal proprio compagno di squadra Perez. Il messicano infatti dopo aver montato un treno di pnematici soft, strappa ad Hamilton il giro veloce in gara e il relativo punto-bonus. Ma Hamilton vince e in classifica riduce a quattordici punti la distanza da Verstappen: 318,5 contro i 332,5 del pilota Red Bull. Nel Mondiale Costruttori invece la Mercedes guadagna terreno sulla Red Bull: 521,5 a 510,5. Si torna in pista domenica prossima a Losail per il GP del Qatar.