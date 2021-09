Il progetto “Prosecco e Terrazze Bar” che Sandro Bottega presenterà al Salone del Franchising di Parigi: 70 nuovi locali in 3 anni

Da Valgatara, nel veronese, a Montalcino, nel senese, a Godega di Sant’Urbano, nel trevigiano – dov’è la sede principale dell’azienda – i vini prodotti da Bottega spa saranno i grandi protagonisti del progetto Prosecco e Terrazze Bar che Sandro Bottega presenterà nei prossimi giorni al Salone del Franchising di Parigi.

Nell’arco dei prossimi tre anni Bottega aprirà altri 70 tra Prosecco Bar e Terrazze Bar in varie parti del mondo, portando il totale di questi spazi a 100.

“Il mercato mondiale apprezza molto tutto ciò che è italiano, specialmente in fatto di cibi e vini, e quindi – dice Sandro Bottega – non possiamo non cercare di cavalcare questo momento particolare. E’ un momento di rinascita dopo l’anno e mezzo di sofferenza legato al Covid che si traduce non solo in messaggi disperanza e ottimismo ma anche di numeri.