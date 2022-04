Il premier inglese Johnson è andato a Kiev per incontrare Zelensky e per promettere altre armi e altri aiuti finanziari all’Ucraina

di DEBORA CARLETTI*/ Non c’è tregua per chi vive in Ucraina. Prima lo stato di allerta, poi l’invasione russa. Molti italiani, che si trovano sul territorio descrivono la situazione fuori controllo, inverosimile ma soprattutto inaspettata. Così anche Massimo Contin, un imprenditore veneziano che si è trasferito 9 anni fa in […]