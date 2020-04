Il Papa sconfessa i vescovi su messe e regole della “fase 2” anti-coronavirus: «Prudenza e obbedienza alle disposizioni» (del governo)

Ai vescovi che hanno protestato per le decisioni del governo – che, sulla base anche delle indicazioni del comitato scientifico, ha deciso di mantenere ancora per un breve periodo della “fase 2” il divieto di celebrare messe in chiese e cattedrali – Papa Francesco è intervenuto con la sua saggezza e la sua autorità dichiarando: «In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni».