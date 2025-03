IL PAPA HA LASCIATO IL GEMELLI/ Francesco è tornato in Vaticano dopo il saluto dal balcone del Gemelli: “Grazie a tutti”. Il Pontefice ha benedetto i fedeli e poi è tornato a Santa Marta. Durante il tragitto si è voluto fermare a Santa Maria Maggiore per deporre un mazzo di fiori. Ora due mesi di convalescenza

di SERGIO TRASATTI/ La domenica speciale di Papa Francesco: il saluto dalla finestra del Gemelli e poi il rientro in Vaticano. Il Pontefice lascia un mazzo di fiori in Santa Maria Maggiore. I fedeli, assiepati nel piazzale dell’ospedale hanno salutato il Santo Padre e festeggiato la fine della degenza ospedaliera di Francesco, durata 37 giorni. Ora due mesi di convalescenza a Santa Marta.

Papa Francesco lascia il suo letto d’ospedale e torna in Vaticano. Come promesso, si è prima affacciato dalla finestra del Gemelli, per un breve saluto ai fedeli in occasione dell’Angelus domenicale, e poi ha finalmente lasciato il policlinico romano per tornare alla residenza Santa Marta, dopo 37 giorni di ricovero. Il Santo Padre, aveva spiegato l’equipe medica sabato, “non è mai stato intubato, è stato sempre vigile” anche se ci sono stati “due episodi in cui è stato in pericolo di vita”. Ora lo attendono due mesi di convalescenza.

Francesco ha anche potuto pronunciare qualche parola. “Vedo questa signora con i fiori gialli – ha detto – è brava…”, abbozzando un sorriso rivolto alla folla. Il Papa è uscito sul balconcino del Gemelli sulla sedia a rotelle. La voce è sembrata migliorata rispetto alla prima e unica registrazione delle settimane scorse nel corso della quale, in lingua spagnola, aveva voluto ringraziare i fedeli per le preghiere. Con la mano ha poi abbozzato una benedizione facendo il segno della croce. Prima di lasciare il terrazzino il Santo Padre ha avuto un piccolo sussulto che è sembrato dimostrare ancora qualche difficoltà nella respirazione dopo i tanti giorni di ventilazione.

I fedeli a Santa Maria Maggiore: “Che sorpresa il Papa”.

“Abbi cura di te, Francesco”. Sono rimasti visibilmente sorpresi i tanti fedeli che stavano visitando la basilica di Santa Maria Maggiore quando è arrivata la 500 bianca con a bordo Papa Francesco, appena dimesso dal policlinico Agostino Gemelli. In poco tempo si sono assiepati lungo le transenne disposte dalle forze dell’ordine, senza sapere chi stava arrivando. “Il Papa, sta arrivando il Papa”, li hanno avvertiti. E così, telefonini in mano, hanno voluto immortalare il momento.

Francesco non è mai sceso dall’auto. Si è fermato solo per qualche minuto per una preghiera, ha lasciato un mazzo di fiori all’ingresso laterale di di Santa Maria Maggiore in segno di ringraziamento alla Madonna dopo la lunga degenza e poi il corteo ha ripreso la strada verso il Vaticano. “Non ci posso credere, era proprio il Papa”, sorridono alcune ragazze mentre gli agenti di polizia cercando di arginare la folla all’inseguimento dell’auto papale.