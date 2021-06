Il nuovo sondaggio di Pagnoncelli per il “Corriere della sera” vede Lega, Pd e FdI in testa nello spazio di appena uno 0,7%. Cresce la popolarità di Draghi, ed è sempre Conte il più popolare tra gli esponenti politici

di FABIO CAMILLACCI/ Girone F come ferro; anzi, sempre più “grupo de muerte” come dicono in Spagna. Soprattutto alla luce dei risultati del 2° turno: Ungheria-Francia 1-1 e Germania-Portogallo 4-2. Adesso, la classifica recita: Francia 4 punti, Germania e Portogallo 3, Ungheria 1. Tutto da decidere dunque in vista del […]