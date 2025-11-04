IL MOSTRO FA DISCUTERE/ La serie Netflix sul serial killer che insanguinò Firenze e dintorni disorienta il pubblico. Un racconto che tradisce la verità

4 Novembre 2025

*di PAOLO COCHI/ C’è un silenzio che scende, denso come fumo, quando la promessa di un grande racconto si infrange. Così è per “Il Mostro”, la serie di Stefano Sollima presentata a Venezia 82 e accolta su Netflix come un evento destinato a riscrivere il modo di raccontare il male. Un’attesa febbrile, un sogno di visioni nuove, di verità finalmente riscoperte nel buio dei delitti che hanno marchiato l’Italia. Ma la speranza, ancora una volta, si sgretola. Perché “Il Mostro” è, prima di tutto, una caduta. Una caduta di stile, di ritmo, di ispirazione. Sollima, regista che un tempo sapeva dare voce al caos urbano e alla tensione morale, qui sembra smarrirsi in una costruzione artificiosa, fredda, impastata di ambizione e mancanza di cuore. Il risultato è un’opera che vorrebbe scavare nell’abisso e invece resta in superficie, prigioniera del proprio impianto estetico.

Gli inquirenti cercano un senso, ma trovano solo il vuoto. Un’arma, una Beretta calibro 22, li guida verso un delitto antico, un altro atto di follia che lega il presente al passato: quello di Stefano Mele, muratore sardo, che anni prima uccise la moglie Barbara e il suo amante. Da quel punto, la narrazione diventa una spirale di sospetti, nomi, ossessioni. Francesco e Salvatore Vinci emergono come figure d’ombra, ma la verità, se mai c’è stata, si dissolve in una nebbia che non si dirada.

La forma senza l’anima. Sollima sceglie la via del simbolo, della ricostruzione psichica, e abbandona la concretezza. La “pista sarda” diventa un universo chiuso, primitivo, dominato da un patriarcato violento, da un senso di possessione che riduce la donna a corpo e colpa. Ma il racconto, pur denso di intenzioni, non decolla mai. La struttura frantumata, i continui salti temporali, l’alternanza disordinata tra anni ’60 e ’80 finiscono per confondere più che illuminare. La tensione svanisce, il ritmo si spezza, la parola si fa lenta. È come se ogni scena nascesse già stanca, priva di quella scintilla vitale che da sempre caratterizza l’autore.

La delusione. C’è un senso di impotenza nello spettatore, mentre la serie scorre come un fiume torbido che non porta da nessuna parte. Le quattro puntate si trascinano, imprigionate in una recitazione forzata, in dialoghi che suonano come pietre, in un’atmosfera che vorrebbe inquietare ma finisce per anestetizzare. La mano di Sollima, un tempo precisa e tagliente, qui si perde. Il regista tenta di costruire un affresco sociale, una riflessione sulla violenza di genere e sul degrado culturale, ma ciò che resta è un’eco spenta, un monito che non scuote. Tutto sa di già visto, di calcolato, di prodotto più che di opera. La Procura, le indagini, la stessa analisi del male sembrano recitate con l’anima assente, come in un rituale ripetuto troppe volte.

La verità tradita. E come se non bastasse la delusione artistica, la serie è anche piena di omissioni e imprecisioni gravi, che tradiscono la sostanza storica dei fatti. Mancano gli alibi dei protagonisti, solidi, documentati, che escludevano la loro partecipazione ai delitti. L’omicidio del 1968, fulcro della narrazione, viene ricostruito in modo completamente errato: la vittima, colpita al lato sinistro, viene mostrata in posizione opposta a quella accertata da autopsie e analisi balistiche. Si ignora perfino il dettaglio, piccolo ma devastante, del bambino Natalino, che aveva i calzini strappati e impolverati, segno che camminò da solo quella notte.

La figura di Salvatore Vinci è deformata, alterata, quasi irriconoscibile. Eppure, la sera del delitto di Vicchio egli aveva un alibi inattaccabile, e tornò a Firenze, come risulta dai documenti ufficiali. Ci si chiede, allora, con amara ironia: quali atti hanno letto gli autori della serie? Ma ciò che davvero pesa è l’uso improprio del termine “femminicidio”, sbandierato come bandiera morale in una vicenda dove la maggior parte delle vittime erano coppie, uomini e donne uccisi insieme, amanti uniti nella stessa tragica sorte. Definire tutto questo “femminicidio” non è solo impreciso: è offensivo, un colpo basso per i familiari degli uomini che hanno perso la vita in quegli stessi campi.

Epilogo. Netflix, con la sua potenza globale e la sua fame di storie, avrebbe potuto onorare il dolore, la complessità, la verità. Ha scelto invece di semplificare, di ridurre, di piegare la realtà alla retorica. E così questo “Mostro” non è un’opera di memoria, ma un’altra ferita: uno schiaffo ai parenti delle vittime, a chi ancora oggi attende giustizia, a chi crede che il racconto del male non possa prescindere dal rispetto dei fatti. Alla fine, “Il Mostro” non sconvolge, non ferisce, non commuove. Rimane sospeso, come un quadro incompiuto. È un grido che non trova voce, una confessione scritta sulla sabbia. E nel vuoto che lascia dietro di sé, resta solo la malinconia di ciò che avrebbe potuto essere: una grande serie sul mistero più oscuro d’Italia. Un viaggio dentro il male. Un’opera che, invece di illuminare le tenebre, vi si è smarrita per sempre.

*Da Paolo Cochi (documentarista e scrittore) riceviamo e volentieri pubblichiamo

Articoli correlati

Attualità

MOSTRO DI FIRENZE/ Revisione del processo che portò alla condanna dei cosiddetti “compagni di merende”: esposto-denuncia presentato all’Ordine degli avvocati nei confronti di Mazzeo e Biscotti, legali del nipote di Mario Vanni

16 Maggio 2025

di MARIO MEDORI/ Il consulente di parte, documentarista e scrittore Paolo Cochi e una parente di una vittima del Mostro di Firenze uccisa nel 1981, hanno presentato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, un esposto-denuncia che riguarderebbe gravi violazioni del codice deontologico forense da parte dei legali Mazzeo e Biscotti (nella […]

Attualità

ESCLUSIVA L’ALTROQUOTIDIANO/ Mostro di Firenze, abbiamo ricevuto una lettera di appello alla Procura di Firenze da parte di un parente delle vittime che chiede giustizia: “Aprite gli archivi, il nome del serial killer è nelle carte. C’è una pista molto interessante ma sono restii a percorrerla”. Il riferimento è al cosiddetto “Rosso del Mugello” su cui indaga da tempo il consulente di parte Paolo Cochi

30 Novembre 2024

di FABIO CAMILLACCI/ Nuovo capitolo nella lunga vicenda del Mostro di Firenze: il serial killer che insanguinò la Toscana tra il 1968 e il 1985 con 8 duplici omicidi. Un parente di una delle povere 16 vittime, dopo aver chiesto attraverso il suo legale, l’avvocato romano Alessio Tranfa, la riapertura […]

Culture

I due Papi: Benedetto XVI (un conservatore rigoroso) e Francesco (un progressista innovativo) nel fuoco delle polemiche strumentali, nel film e nella realtà

29 Gennaio 2020

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO – Il filosofo e autore del volume “Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale”, Masssimo Borghesi è intervenuto sulla pubblicazione del volume “Des profondeurs des nos coeurs” (Dal profondo dei nostri cuori) scritto dal  cardinale Sarah e da Ratzinger che ha avuto una eco mondiale attirando l’attenzione […]

Commenta per primo

Lascia un commento