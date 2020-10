Il Mose non scatta perché l’«acqua alta»…non è abbastanza alta. E piazza San Marco e il Lido si allagano

Per il terzo giorno consecutivo Venezia fa i conti con l’acqua alta, che ha allagato Piazza San Marco: stavolta non sono entrate in funzione le paratoie del Mose perché la marea ha toccato i 105 centimetri e il sistema è calibrato in mondo da scattare solo se raggiunge almeno i 135 centimetri. Addirittura al Lido l’acqua ha raggiunto i 110 centimetri e a Malamocco una massima di 112 cm. Il protocollo prevede che le dighe entrino in azione solo se il livello dell’acqua raggiunge i 130 centimetri, non meno, anche perché ‘chiudere’ la laguna costituisce un problema per il Porto e il traffico marittimo.