Il ministro Gualtieri: «Prossimo un decreto del governo per ridurre il cuneo fiscale ai lavoratori finora esclusi dal bonus di 80 euro

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto al “seminario” del Pd, in corso in un convento nei pressi di Rieti, ha annunciato che «E’ intenzione del governo far partire subito la prima tranche della riforma fiscale sula base di una valutazione tecnica sulla possibile allocazione delle risorse non indifferenti da impegnare per la riduzione del cuneo fiscale». «Entro questo mese – ha precisato – prepareremo un decreto che consenta di ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori, specie di redditi medio bassi, finora esclusi dal bonus 80 euro che fu deliberato dal governo Renzi».

Gualtieri ha auspicato perciò che “già ad aprile possa essere approvata una legge delega sulla riforma fiscale”.