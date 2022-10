Il governo di Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia anche al Senato (con 115 sì, 79 no e 5 astenuti) dopo averla ottenuta dalla Camera con 235 sì, 154 no e 5 astenuti

Il governo presieduto da Giorgia Meloni ha ottenuto stasera la fiducia anche dal Senato (dopo averla ottenuta ieri alla Camera dei deputati) con il seguente risultato: 115 i voti a favore, 79 i voti contrari e 5 gli astenuti. Prima della votazione la nuova presidente del Consiglio ha svolto una replica a tutte le obiezioni mosse dalle opposizioni nel dibattito argomentando, in questo caso con pacatezza – a differenza di come si era comportata ieri alla Camera – le ragioni per cui ne respingeva le obiezioni.

C’era molta attesa per l’intervento di Berlusconi, perché in molti immaginavano che potesse esibirsi in qualche polemica o in dissensi; ma il Cavaliere ha preferito i toni pacati e l’atteggiamento improntato al consenso, così come aveva fatto la capogruppo di Forza Italia, Renzulli, alla quale la Meloni ha negato un ruolo nel governo, al contrario di come Berlusconi avrebbe voluto.

Più pacata che ieri alla Camera la replica stasera della Meloni alle critiche delle opposizioni in Senato.

IL TESTO INTEGRALE DEL SUO DISCORSO PROGRAMMATICO ALLE CAMERE

Giorgia Meloni, la prima presidente del Consiglio donna della storia d’Italia (ci sia consentito di violare la sua ridicola pretesa che la qualifica venga declinata al maschile in spregio alla lingua italiana), ha pronunciato oggi il discorso programmatico alla Camera dei deputati, poi trasmesso al Senato, per chiedere la fiducia del Parlamento al governo che è stata chiamata, dal presidente della Repubblica, a presiedere, nel rispetto del risultato elettorale del 25 settembre. Un discorso abile, sottolineato ripetutamente da applausi e standing ovation dall’aula, compresi, talvolta, quelli dei deputati delle opposizioni per i suoi riferimenti ad eventi o a personalità della nostra storia (anche lontane dal suo orientamento politico).

Eccone il testo integrale

“Signor Presidente, onorevoli colleghi,