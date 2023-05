IL GIRO D’ITALIA PARLA SLOVENO/ Il 33enne Primoz Roglic si prende la cronoscalata sulle Alpi Giulie e trionfa. Rimontato in extremis il gallese Thomas. Per il corridore della Jumbo Visma si tratta del primo successo in carriera nella “corsa rosa” dopo aver vinto tre Vuelta di Spagna

di MARIO MEDORI/ Il vincitore del 106° Giro d’Italia arriva in extremis: nella penultima tappa e alla vigilia della passerella finale in programma a Roma. E’ Primoz Roglic a trionfare vincendo la cronoscalata sul Lussari e prendendosi definitivamente la maglia rosa 2023. Nei 18,6 km contro il tempo sulle Alpi Giulie, lo sloveno rimonta i 26″ di ritardo da Thomas e ora ne ha 14″ di vantaggio sul gallese. Per il 33enne si tratta del primo successo al Giro dopo che ha vinto per ben tre volte la Vuelta.

Primoz Roglic vince dunque il Giro d’Italia numero 106. Il corridore della Jumbo Visma conquista la maglia rosa nella temutissima cronoscalata del Lussari e nella Capitale verrà incoronato al termine della tradizionale passerella prevista per l’ultima frazione. Decisiva la terza crono di queste tre settimane di gara, dopo quella dei Trabocchi e quella di Cesena, entrambe vinte da Evenepoel poi ritiratosi per Covid.

L’esito della cronoscalata. Primoz Roglic, in ritardo di 26 secondi da Thomas prima del via, ha corso una crono in crescendo. Avanti di 2 secondi al primo intertempo dopo il cambio di bicicletta da quella da crono a quella da strada, lo sloveno ne ha presi 16 di vantaggio al secondo rilevamento. Non lo ha frenato nemmeno un problema meccanico a metà salita che lo ha costretto a fermarsi.

Una rimonta costante quella di Roglic. Lenta ma inesorabile la rimonta culminata con il 44’23” dell’arrivo contro il 45’03” di Thomas. Un gap di 40″ che regala a Roglic un vantaggio di 14″ prima dell’ultima tappa. Per Primoz Roglic si tratta del quarto trionfo in carriera in un grande giro dopo le tre vittorie alla Vuelta di Spagna: 2019, 2020 e 2021.

La classifica generale del Giro d’Italia prima della passerella di Roma

Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) in 82’40’36”

Geraint Thomas (Gb, Ineos Grenadiers) a 14″

Joao Almeida (Por, Uae Emirates) a 1’15”

Damiano Caruso (Bahrain Victorius) a 4’40”

Thibaut Pinot (Fra, Groupama-Fdj) a 5’43”

Thymen Arensman (Ola, Ineos Grenadiers) 6’05”

Eddie Dunbar (Irl, Jayco AlUla) 7’30”

Andreas Leknessund (Nor, Team Dsm) a 7’31”

Lennard Kamna (Ger, Bora-Hansgrohe) a 7’46”

Laurens De Plus (Bel, Ineos Grenadiers) a 9’08”