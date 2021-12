IL COVID FERMA IL BASKET/ Serie A: la Lega alla luce dei tanti contagi nei club ha deciso di rinviare tutte le partite in programma il 2 gennaio. Stop anche alla Serie A2. Eurolega: ecco le date dei recuperi per l’Olimpia Milano

di MARIO MEDORI/ Il Covid torna a condizionare lo sport italiano a causa dell’impennata di contagi. Ne fa le spese il basket: la Lega Serie A infatti ha disposto il rinvio di tutti i match in programma il 2 gennaio prossimo e validi per la 14° giornata di andata del torneo. La decisione è stata resa nota dal presidente della Lega Basket Umberto Gandini, che ha spiegato: “Colpa del repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società del campionato di Serie A Unipolsai”.

L’antefatto. Nei giorni scorsi era già stato necessario rinviare alcune partite della Serie A di basket, così la Lega ha deciso di estendere il rinvio a tutto il prossimo turno; scelta dettata anche dall’incertezza sulla tempistica di applicazione delle norme previste dal governo sulla capienza dei palazzetti. Le modalità e le date del recupero verranno definite nei prossimi giorni.

Rinvio anche per la serie A2 di pallacanestro. L’ultimo turno di andata in programma il 2 gennaio è stato infatti spostato al 16 gennaio, con rinvio a data da destinarsi dei primi due turni del girone di ritorno. In Europa intanto l’EuroLeague Basketball ha annunciato la riprogrammazione delle partite sospese nei giorni scorsi. Milano-Alba Berlino si giocherà martedì 18 gennaio alle 20,30, Zalgiris Kaunas-Milano martedì 8 febbraio alle 19.