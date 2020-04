Il corpo di una donna trovato nel Tevere. Forse è quello di una giovane scomparsa due settimane fa

Sono diventate quattro le persone fermate per l’omicidio di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta a Roma in un palazzo abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo. Dopo i due senegalesi, irregolari in Italia, Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43, e il nigeriano […]