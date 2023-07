Il ciclista di 17 anni Jacopo Venzo, vicentino, muore in un incidente durante una gara in Austria. Il lutto per la tragica notizia

Un ciclista italiano di 17 anni, Jacopo Venzo, vicentino, è morto in un incidente durante una gara in Austria. L’incidente è avvenuto venerdì durante la prima tappa delle 48/a Junioren-Rundfahrt in Alta Austra. Il ciclista è rovinosamente caduto durante la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg. La scorsa notte è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti erano giunti a Linz.

La tappa della Junioren-Rundfahrt era partita in località Haid con arrivo a Marchtrenk. Alla corsa partecipavano 140 concorrenti di diversi paesi europei e anche di oltreoceano. La Federazione ciclismo dell’Alta Austria e gli organizzatori in un messaggio di cordoglio affermano: “Il nostro pensiero va alla famiglia, ai compagni di squadra e allo staff. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale l’atleta è deceduto per le gravi ferite riportate” . Il 17enne – proseguono – stava scendendo da solo ed è caduto “in una lunga curva a sinistra”. In mattinata è stata organizzata una commemorazione. Gli altri atleti vengono assistiti da psicologi della Croce rossa. Secondo il presidente della Federazione Paul Resch, l’annullamento della gara è stata l’unica decisione percorribile in segno di lutto.

La squadra di Venzo ha affidato ad un post sui social il racconto del dolore per la scomparsa del giovanissimo corridore: “La Federazione ciclistica – è il messaggio di cordoglio della Fci – si unisce al dolore per la gravissima perdita di un ragazzo giovane, con ancora tante pagine da scrivere, nello sport e nella vita. A nome di tutto il movimento ciclistico italiano porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutti coloro che volevano bene a Jacopo“.