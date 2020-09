IL CALENDARIO DELLA NUOVA SERIE A/ Si riparte il 19 settembre. Prima giornata subito zoppa: rinviate Lazio-Atalanta e Benevento-Inter dietro richiesta delle due squadre nerazzurre. Penultimo turno col botto: Inter-Juventus e il derby della Capitale

di FABIO CAMILLACCI/ La Serie A 2019-2020, causa coronavirus, è terminata soltanto domenica 2 agosto: il massimo campionato di calcio 2020-2021, è pronto a partire dal week-end 19-20 settembre. Varato il nuovo calendario. Non si riparte col botto solo perché Lazio-Atalanta (big match della prima giornata), sarà rinviato così come chiesto dai bergamaschi che hanno chiuso la stagione soltanto il 12 agosto (quarti di finale di Champions League persi contro il Paris Saint Germain). Stesso discorso per Benevento-Inter visto che i nerazzurri di Conte hanno disputato la finale di Europa League (persa 3-2 contro il Siviglia) il 21 agosto. Quindi, subito un torneo zoppo, senza due partite. Altra anomalia imposta dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Questa la prima giornata. Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia (a meno che anche i liguri, impegnati nei playoff promozione contro il Frosinone fino al 20 agosto, non chiedano anche loro il rinvio) e Verona-Roma. Ma l’attenzione inevitabilmente è come sempre puntata sui tanti big match e sui derby. E se in tanti pronosticano un duello tra Juve e Inter per lo scudetto, il computer ha piazzato la grande sfida tra i bianconeri di Pirlo e i nerazzurri di Conte alla penultima giornata. Gara di andata al Meazza il 17 gennaio, ritorno il 16 maggio all’Allianz Stadium. Stesse date per la stracittadina di Roma.

Le altre sfide. Il primo vero big match si giocherà il 26 o 27 settembre (in attesa che vengano stabiliti anticipi e posticipi), con la Roma che ospiterà la Juventus. L’Inter farà invece l’esordio in casa contro la Fiorentina, mentre l’Atalanta andrà a Torino. Non male anche il menù del terzo turno, prima della sosta per le nazionali: Juventus-Napoli e Lazio-Inter. Alla ripresa, il 18 ottobre, ecco il derby di Milano (ritorno il 21 febbraio) e un interessante Napoli-Atalanta.

In generale, la Vecchia Signora non affronterà in quest’anno solare nemmeno l’altra squadra milanese. Milan-Juventus infatti si giocherà il 6 gennaio; mentre il ritorno è previsto il 9 maggio. Juve-Lazio invece sarà il piatto forte della settima giornata. Juventus-Torino è in programma alla decima il 6 dicembre (ritorno il 3 aprile). Infine, il “derby della Lanterna” Sampdoria-Genoa si giocherà alla sesta giornata (primo novembre), ritorno il 3 marzo.