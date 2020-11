Il batterista dei “Pooh” Stefano D’Orazio è morto per il covid. Aveva 72 anni. Aveva scritto anche quella che sarà la prossima sigla del “Processo del lunedì”

Il mondo della musica è sotto shock per lamorte di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. La triste notizia è stata data da Bobo Craxi su Twitter e rilanciata in tv stasera durante l’edizione di “Tale e quale show” su Rai 1 (condotta, in assenza di Carlo Conti, in clinica per covid, da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme). “Apprendere della sua scomparsa così è stato un trauma. Non sapevo che avesse una malattia pregressa. Il Covid ha colpito ancora”, ha detto Loretta Goggi.

D’Orazio, 72 anni, non aveva figli, ma aveva sposato il 12 settembre 2017, nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno, la compagna Tiziana Giardoni, conosciuta dopo aver avuto storie d’amore con Lena Biolcati e con l’annunciatrice Emanuela Folliero.

La sua è stata una. straordinaria carriera di musicista. Stefano D’Orazio l’8 settembre 1971 entra a far parte dei Pooh, sostituendo Valerio Negrini. Da quel momento comincia una grandissima avventura al fianco dei suoi compagni: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Per i Pooh è stato batterista, voce e paroliere. Ha interpretato e scritto Tropico del Nord, La mia donna, Il giorno prima, Se c’è un posto nel mio cuore. Quest’ultima canzone sarà anche la sigla del Processo del lunedì.