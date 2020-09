I PAPERONI DEL CALCIO 2020/ In testa alla classifica di Forbes c’è Messi che precede Cristiano Ronaldo e Neymar. Nella top ten, a parte CR7, nessun giocatore della Serie A. Una graduatoria che comprende ingaggi e sponsorizzazioni. Guadagni che non hanno risentito della crisi Covid

di FABIO CAMILLACCI/ Cambia poco nella speciale classifica dei calciatori più pagati al mondo nel 2020. La famosa rivista americana di economia Forbes ha infatti stilato la consueta graduatoria dei più ricchi protagonisti del mondo del pallone. Come per il Pallone d’oro, anche in questa particolare sfida, spiccano Leo Messi e Cristiano Ronalo. Oltre a loro, ci sono molte conoscenze della nostra Serie A anche se non tra i primi 10. Ricordiamo che il meccanismo di calcolo tiene conto di ingaggi e sponsor. E da quanto emerge, la crisi causata dal Covid non ha pesato per niente sui compensi di certi fuoriclasse.

Nella top ten, partendo dal basso, in 10° posizione troviamo un portiere: David De Gea. L’estremo difensore del Manchester United guadagna 27 milioni di dollari all’anno. Al 9° posto c’è Robert Lewandowski, fresco vincitore della Champions League con il Bayern Monaco e che incassa 28 milioni. Meglio di lui Gareth Bale, il quale, nonostante la rottura con il Real Madrid, resta uno dei calciatori più ricchi con i suoi 29 milioni di dollari annui.

Le altre posizioni. A ridosso dei primi 5 ecco Antoine Griezmann che si prende la settima piazza con un totale di 33 milioni di dollari. Solo per poco lo precede Paul Pogba, 6° in classifica con 34 milioni di dollari. La top five invece si apre con autentici campioni che a suon di titoli hanno anche guadagnato tanto e continueranno a farlo. Il primo di questi magnifici cinque è Momo Salah con i suoi 37 milioni annui.

La top five. Dopo Salah che occupa la quinta posizione, al quarto posto c’è Kylian Mbappè. L’attaccante francese nonostante sia il più giovane di tutti ha già vinto tanto arrivando a un guadagno annuo di ben 42 milioni di dollari. Eccoci al podio. Sul gradino più basso, un altro calciatore del Psg: Neymar. “O’Ney” dopo essere passato alla Puma come sponsor tecnico, ha registrato l’ennesimo guadagno da record che a oggi raggiunge quota 96 milioni di dollari.

Messi batte CR7. La “Pulce” si piazza ancora una volta davanti a Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus è infatti il secondo calciatore più pagato al mondo nel 2020 con 117 milioni di dollari. Mentre Messi, nonostante il braccio di ferro con il Barcellona, è primo con un guadagno annuo di ben 126 milioni di dollari. Vedremo poi se il fenomeno argentino resterà al Barça anche nella stagione 2021-2022.