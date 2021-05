I genitori e la sorella di Matteo Renzi rinviati a giudizio per “dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte”

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Firenze, la Eventi 6 srl, nelle dichiarazioni dei redditi dal 2016 al 2019, avrebbe indicato passivi fittizi per un totale di circa 5 milioni e mezzo di euro evadendo imposte per 1,2 milioni di euro. Secondo l’accusa, sarebbe stata sfruttata una cooperativa, la Marmodiv, accollandole gli oneri previdenziali, fiscali e contributivi per gestire la manodopera della Eventi 6.

Ai tre congiunti Renzi la Procura contesta, in concorso tra di loro, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 74/2000 che punisce chi “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi“. E’ contestato anche l’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 74/2000 sui reati tributari che punisce chi “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti“.

Per il fallimento della Marmodiv e di altre due cooperative, la Delivery Service Italia e la Europe Service, i genitori dell’ex premier e altre 14 persone, tra legali rappresentanti delle coop, componenti dei cda e imprenditori, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false, saranno processati a Firenze a partire dal prossimo 1 giugno.

L’avvocato Federico Bagattini, difensore della famiglia Renzi, ha detto all’Adnkronos: «La decisione del rinvio a giudizio era prevista. Ora chiederemo la riunione di questo filone al procedimento principale».