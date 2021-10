I 100 canti della Divina Commedia celebrati dal 29 ottobre al 1° novembre nella 116° Mostra Cento Pittori Via Margutta

Venerdì 29 ottobre ritorna a Roma la storica Mostra Cento Pittori Via Margutta, in un’edizione autunnale dedicata alla Divina Commedia di Dante e patrocinata da Consiglio Regionale del Lazio e dalla Società Dante Alighieri.

“I 100 canti della Divina Commedia di Dante” è il titolo della 116a edizione a ingresso libero (ore 10-20), aperta al pubblico fino a lunedì 1° novembre nella via dell’arte per eccellenza, che da secoli ospita opere e artisti con la possibilità di godere dei quadri anche in maniera virtuale. Quest’anno letteratura, cultura e pittura si fondono insieme per un omaggio al Sommo Poeta, a 700 anni dalla sua morte, nell’anno delle celebrazioni dantesche. Attesi oltre cento artisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero (Olanda, Polonia, Bulgaria, Mosca, Perù) che hanno realizzato un’opera per ogni canto della Divina Commedia da esporre alla mostra, con accanto riportata la terzina alla quale il dipinto si ispira.

L’inaugurazione ufficiale della mostra, organizzata dall’omonima associazione a partire dagli anni Settanta del Novecento a oggi, è prevista alle ore 17 di venerdì 29 ottobre di fronte alla fontana delle Arti, alla presenza delle autorità cittadine e regionali. Oltre a Luigi Salvatori, presidente dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta e al vicepresidente Antonio Servillo, presenzieranno il professore Salvatore Italia della Società Dante Alighieri di piazza Firenze di Roma, Marco Vincenzi presidente del Consiglio regionale , Federico Mollicone, presidente ICAS Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport e già socio onorario dell’Associazione, il neo presidente del 1° Municipio Lorenza Bonaccorsi e Stefano Tozzi, consigliere del Municipio Roma Centro ed ex presidente della Commissione Cultura del 1° Municipio. La mostra reale sarà integrata con una versione virtuale, su piattaforma tridimensionale on line in cui tutti potranno ammirare l’esposizione delle opere dedicate alla Divina Commedia, ambientata in sale virtuali.

Cento Pittori Via Margutta

La famosa Via Margutta è sempre stata meta preferita degli artisti fin dal Rinascimento. Artisti da tutta Europa cominciarono ad acquistare qui case e ad allestire le proprie botteghe, soprattutto fiamminghi e olandesi, tanto da essere ribattezzato “quartiere degli stranieri”. Dal 1606 vi abitò anche Pieter Paul Rubens, allora appena trentenne. La tradizionale mostra di Via Margutta è nata nel lontano autunno del 1953, nel pieno della “Dolce Vita” celebrata da Federico Fellini, per iniziativa spontanea di alcuni pittori che nell’immediato dopoguerra si riunirono e decisero di dar vita e colore ad una strada che da sempre era stata il rifugio naturale di pittori, scultori, poeti, musicisti ed artigiani. Nel 1970 nasce l’associazione Cento Pittori Via Margutta con lo scopo di tramandare questa tradizione e promuovere un dialogo cosciente tra l’artista ed il pubblico, e di sensibilizzare e catalizzare l’opinione pubblica nelle opere di artisti nella loro maturità professionale, senza però dimenticare di proporre e lanciare il talento di tanti giovani pittori, nella veste di ospiti.

