GUERRA IN UCRAINA: le truppe russe hanno preso il controllo di Soledar, centro strategico del fronte sud

La “porta per Bakhmut ”, sarebbe spalancata: “Soledar probabilmente sotto il controllo russo”, a sostenerlo, l’istituto per lo studio della guerra statunitense (L’Isw) nel suo ultimo rapporto. A dimostrarlo – così nel report giornaliero – “i filmati geo localizzati pubblicati l’11 e il 12 gennaio”, che indicherebbero “che le forze russe controllano la maggior parte, se non tutta, Soledar ed hanno probabilmente spinto le forze ucraine fuori dalla periferia occidentale dell’insediamento”.

A mancare, il rapporto delle forze armate ucraine – puntualissimo ogni giorno – sugli esiti delle battaglie sul fronte di terra nella “città del sale” dell’ultima giornata: “Lo Stato Maggiore ucraino e altre fonti militari di alto livello non hanno riferito che le forze ucraine hanno respinto gli assalti russi contro Soledar del 12 gennaio, come avevano fatto in precedenza”, sottolinea il rapporto.

Zelensky: “I combattimenti più feroci e violenti”

E la dichiarazione di Zelensky (del 12 gennaio), secondo cui le forze ucraine mantengono posizioni a Soledar, potrebbe riferirsi a posizioni difensive vicine, ma non a Soledar”.

Nel suo ultimo video discorso, il presidente ucraino aveva ammesso che nella città del Donetsk si stavano svolgendo ormai da giorni “i combattimenti più feroci e violenti”, un fronte dove soprattutto le forze russe della brigata Wagner, stavano avanzando casa per casa.

Una città strategica per il fronte del Sud

Un tempo nota per le sue miniere di sale, Soledar si trova 15 km a nord-est della città di Bakhmut, che le forze russe stanno cercando di conquistare da mesi. Per l’analista militare Anatoli Khramtchikhine, la cattura del centro – circa 10.000 abitanti prima della guerra – ora completamente distrutta, permetterebbe a Mosca di rivendicare finalmente una vittoria militare dopo una serie di umilianti battute d’arresto.

Secondo Andrei Baevskiy – deputato separatista filorusso della regione di Donetsk – la cattura di Soledar “taglierebbe le linee di rifornimento” dell’esercito ucraino che difendono Bakhmut”. Ma non solo, l’importanza strategica della città del sale risiede nel fatto che “apre alla possibilità di sparare con l’artiglieria verso Sloviansk, Kramatorsk e Kostiantynivka più a ovest”.