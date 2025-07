GRAVE INCIDENTE STRADALE/ Camion travolge un’auto ferma in galleria lungo la Variante di valico sull’A1. Bilancio pesante: 3 morti e due feriti gravi, tra cui una bambina di 4 anni

di MARIO MEDORI/ Tragedia autostradale sull’A1 per lo stop improvviso di un’auto in galleria mentre viaggiava in carreggiata nord. Questo il fatto: una Fiat Panda che si è fermata sulla corsia di marcia è stata travolta da un camion. L’autista del mezzo pesante non è riuscito a evitare il violento impatto. Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di martedi 15 luglio nella galleria di Base della Variante di Valico nel tratto toscano, ma, al confine con l’Emilia Romagna tra Firenzuola e Badia.

Pesantissimo il bilancio dello scontro. Tre i morti, si tratta di: Mauro Visconti, 69enne di Verbania, Nydia Zoila Albuquerque Basulto 65 anni di Lima (Perù) e Carla Stephany Visconti 39 anni, anche lei nata in Perù. Mentre una bambina di 4 anni è in prognosi riservata all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer e un’altra donna 37enne è in condizioni molto gravi per aver riportato un politrauma: ora è ricoverata al trauma center del policlinico di Careggi, sempre in prognosi riservata. Illeso invece il conducente del camion.

La dinamica del drammatico incidente stradale. La Fiat Panda si sarebbe bloccata improvvisamente sulla corsia di marcia all’interno della galleria. Un video girato da una telecamera piazzata nella stessa galleria riprende l’auto ferma alcuni secondi con le doppie frecce. Molte auto che sopraggiungevano sono riuscite a evitare l’utilitaria, mentre l’autista del camion ha cercato di frenare senza, però, evitare il violentissimo impatto.

Accertamenti in corso. La polizia stradale sta cercando di capire perché l’auto non sia riuscita ad accostare, visto che nelle vicinanze c’è una piazzola di sosta. Da stabilire, inoltre, perchè la Panda si sia fermata: forse a causa di un guasto improvviso. La Procura competente ha aperto un’inchiesta. Inevitabili le conseguenze sul traffico: si è formata una fila lunga 7 chilometri, con i tecnici di Autostrade che hanno provveduto a distribuire bottiglie d’acqua agli automobilisti.