GRAND’ITALIA A BUDAPEST/ Gli azzurri chiudono gli Europei di nuoto con una pioggia di medaglie. Oro per Benedetta Pilato, Margherita Panziera e Simona Quadarella. Argento per Alberto Razzetti, bronzo per la staffetta 4X100 mista

di MARIO MEDORI/ Budapest: pioggia di medaglie per gli azzurri nell’ultima giornata degli Europei di nuoto. Dopo aver centrato uno straordinario record mondiale (29″30), nella finale dei 50 metri rana femminile, Benedetta Pilato conquista l’oro, con un tempo inferiore. Trionfi anche per Margherita Panziera, nei 200 dorso, e per Simona Quadarella, nei 400 stile libero. Medaglia d’argento per Alberto Razzetti nei 400 misti; bronzo per la 4×100 mista.

L’impresa della Pilato. La 16enne nuotatrice tarantina parte subito a mille e per le altre atlete in vasca non c’è niente da fare, non c’è alcuna possibilità di rimonta. Alle sue spalle arrivano: la finlandese Ida Hulkkoente e la russa Yuliya Efimova. Solo sesta l’altra azzurra in gara: Arianna Castiglioni.

Margherita Panziera si prende la medaglia d’oro nei 200 dorso. Finale più complicata del previsto a causa di un inizio molto veloce di Cassie Wild, che poi cala. L’azzurra chiude in 2’06″08; argento per la britannica in 2’07″74 e bronzo per l’ungherese Burian: 2’07″87. Margherita Panziera è la quarta italiana a concedere il bis europeo dopo Filippi, Pellegrini e Quadarella.

Collezione di medaglie d’oro per Simona Quadarella. Sesto acuto consecutivo in campo continentale per la 22enne nuotatrice romana, protagonista di un finale travolgente nella finale dei 400 stile libero. Chiude con il tempo di 4’04’’66. La Quadarella tiene in gara le rivali fino ai 350 metri per poi staccarle cambiando decisamente passo. Argento per la Egorova con 4’06″05; bronzo per la Kapas in 4’06″90. Ma la regina del mezzofondo europeo rimane lei: Simona Quadarella.