GRAND BOUCLE CON POCHI AZZURRI/ Tour de France al via con appena 7 corridori italiani. Non erano così pochi da 40 anni. Conosciamo meglio i nostri ciclisti di scena al Tour

di FABIO CAMILLACCI

Tutto pronto per il Tour de France 2023 che scatterà sabato da Bilbao in Spagna. E’ l’edizione numero 110 della Grand Boucle che al via vedrà appena 7 corridori italiani sui 176 iscritti. A quattro giorni dal via, tutte e 22 le squadre hanno ufficializzato gli organici. Ricordiamo che sono 27 i Paesi rappresentati.