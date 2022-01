Il giornalista Giuliano Ferrara ricoverato d’urgenza in ospedale a Grosseto per un infarto: gli è stata praticata un’angiolastica

CALCIOMERCATO CON BOTTI FINALI/ Nonostante un bilancio da profondo rosso, la Juventus compra Vlahovic dalla Viola per 75 milioni: contratto quadriennale da 7 milioni a stagione per l’attaccante serbo. E a Firenze monta la protesta: striscione a Ponte Vecchio con Commisso in versione Joker. Bel colpo dell’Inter che prende Gosens dall’Atalanta

