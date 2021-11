GIRO D’ITALIA 2022/ Prosegue la presentazione a tappe: dopo l’annuncio di una storica partenza dall’Ungheria, ecco le 7 frazioni per velocisti. Un solo grande nodo da sciogliere, quello dei diritti tv: trattativa aperta con la Rai ma spunta l’ipotesi Discovery

di MARIO MEDORI/ Il Giro d’Italia è a tappe, e allora anche la presentazione della “Corsa Rosa” 2022 prosegue a tappe. Dopo aver reso noto che ci sarà una storica partenza dall’Ungheria il 6 maggio prossimo, gli organizzatori e Rcs hanno pubblicato i percorsi delle cinque frazioni per velocisti che andranno in scena sul suolo italiano. In totale, le tappe di pianura saranno 7. Il Giro edizione 105 sbarcherà in Sicilia dopo la trasferta magiara; riflettori puntati sulla Catania-Messina di 172 km, in programma l’11 maggio. Una frazione quasi interamente pianeggiante con la sola asperità della Portella Mandrazzi prima della picchiata sulla costa tirrenica.

Il giorno dopo la carovana supererà lo Stretto di Messina per correre lungo la costa con la Palmi-Scalea di 192 km. Un solo Gran premio della montagna di quarta categoria a Vibo Valentia e arrivo sul lungomare. Quasi una settimana di attesa per i velocisti fino alla piattissima Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia (201 km, il 18 maggio). Due giorni dopo, spazio alla Sanremo-Cuneo di 157 km; superato il Colle di Nava è tutta pianura. Infine la 18° frazione: la Borgo Valsugana-Treviso di 146 km sulle colline del Prosecco, con passaggio sul muro di Ca’ del Poggio. Manca solo l’ufficialità ma a oggi è quasi certo che il prossimo Giro d’Italia si chiuderà il 29 maggio 2022 con una cronometro a Verona.

In alto mare invece la trattativa con la Rai per i diritti televisivi. Programma e tappe a parte, è tutt’altro che certo il nome della tv che trasmetterà le dirette delle 21 frazioni previste. Ricordiamo che l’ultima trattativa portò la tv di Stato ad aggiudicarsi i diritti per il solo 2021. Scaduto quell’accordo, le parti sono tornate a trattare, ma al momento le distanze da colmare sembrano enormi. Ecco perchè spunta la possibilità di un dirottamento del Giro su Discovery. La Rai trasmette ininterrottamente la “Corsa Rosa” dal 1998; ed è proprio la mancanza di una rete sicura per il Giro 2022 ad aver spinto Rcs alla soluzione virtuale a tappe della presentazione ufficiale della corsa.