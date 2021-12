Giovane mamma di una bambina di due anni uccisa in Sicilia all’uscita dalla pasticceria dove lavorava

Una giovane donna, Giovanna Cantarero, detta Jenny, la 27 anni, madre di una bambina di meno di due anni, è stata uccisa nella tarda serata di ieri in una strada della periferia di Misterbianco, in provincia di Catania, all’uscita dal pastificio-pasticceria dove lavorava in via Alberto Nobel (foto). L’assassino ha sparato contro di lei alcun colpi di arma da fuoco. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis per i rilievi e accertare la dinamica del delitto. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno sentendo testimoni e familiari per ricostruire la personalità e le frequentazioni della donna per tentare di risalire a movente e autore dell’omicidio. Al momento, si sottolinea da fonti investigative, nessuna ipotesi è esclusa.