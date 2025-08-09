IL GIALLO DI BAGHERIA/ L’autopsia rivela: Simona Cinà è morta per annegamento. Ma, i lati oscuri restano molti. Ancora da chiarire l’orario del decesso

di MARIO MEDORI/ A Bagheria nel palermitano, prosegue il giallo della morte di Simona Cinà; anche se dall’autopsia cominciano a emergere alcuni particolari importanti per chiarire le cause del decesso. La giovane pallavolista originaria di Capaci, sarebbe morta per annegamento nella piscina della villa dove stava partecipando a una festa. Il primo esame sembra escludere patologie pregresse di tipo cardiaco e anche l’infarto. Però, rimane da chiarire l’orario esatto della morte.

Il fatto. Ricordiamo che la tragedia si è verificata durante una festa in una villa privata di Bagheria. Simona, 20 anni, atleta conosciuta nel circuito pallavolistico locale, era stata invitata per celebrare la laurea di due amici. A un certo punto il suo corpo inanimato è stato trovato in piscina. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorsi giunti sul posto.

L’esito dell’autopsia. Gli accertamenti sul corpo di Simona non hanno evidenziato problematiche cardiache in grado di causare un malore improvviso. Pertanto, al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’annegamento. Nei polmoni è stata ritrovata acqua, ma, non è ancora chiaro se la giovane sia affogata dopo un malore per cause naturali o per l’assunzione involontaria di droga o alcol. Per accertarlo sarà necessario attendere l’esito degli esami tossicologici.

I prossimi passi e le parole dell’avvocato della famiglia. Gli accertamenti medico legali proseguono per accertare le circostanze della morte di Simona Cinà, compreso l’orario esatto del decesso. L’avvocato Gabriele Giambrone, legale della famiglia della vittima, ha dichiarato: “Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c’è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino alla piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall’esame sul corpo sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca. I medici hanno escluso la rilevanza di questa ipotesi, ma mi sembra di aver capito che ci sia un piccolo trauma cranico alla testa”. E il giallo continua.