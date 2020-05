GEROMIN ALLARGA IL MERCATO E CRESCE DEL 20%

E’ una delle realtà produttive più innovative nel settore dell’arredo bagni e, nonostante il periodo non propriamente facile, sta crescendo sia all’estero che in Italia grazie alla tecnologia, alla fantasia, alla ricerca. Il Gruppo Geromin, che produce tutto ciò che fa benessere per il bagno, dall’idromassaggio ai mobili, dalle attrezzature per lavanderie al bagno turco, alla sauna, è cresciuto del 20% nel mercato interno, allargando anche la sua presenza in varie parti dell’estero, ultime delle quali il Vietnam, l’Africa e parte dell’est Europeo.

Con i suoi brand Hafro, Sauna Vita e Geromin, sta conoscendo enorme successo con le spa di qualsiasi dimensione, da quelle di limitato spazio per gli appartamenti a quelle per i centri benessere, per gli alberghi.

L’azienda veneziana, guidata da Carlo Geromin, è andata a realizzare spa al San Clemente Palace Kempiski e all’Excelsior a Venezia, all’Aqa Palace Hotel di Caorle, al Villa Argentina e al Dolomiti Lodge Alverà di Cortina d’Ampezzo, al Matthol Zarmatt in Svizzera dove ha addirittura dotato ogni camera con una piccola spa.

“Ci proponiamo come referente unico per la realizzazione dei progetti contract”, dice Carlo Geromin, “ambienti bagno di camere e suite, con o senza zona wellness, centri benessere di spa e resort e luxury hotel. Personalizziamo tutto grazie alla nostra varietà e qualità dei prodotti. Viene sempre più richiesta la sauna per la casa. Ethos (foto a sinistra) è un nostro prodotto che unisce, in pochissimo spazio, sauna, bagno turco e doccia emozionale ed il prodotto al momento in grande voga. E’ un prodotto di grande impatto anche estetico, realizzato con i migliori materiali e legni del mondo”.