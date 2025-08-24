Gasp, Roma e la Roma: subito emozioni forti

di ALESSIA ALIMONDA/ L’aria che sabato sera si respirava all’Olimpico non era quella di una semplice partita d’esordio. Era l’aria delle grandi occasioni, quella che si taglia con il coltello, intrisa di attesa, speranza e un’elettricità che solo 63.681 anime in delirio possono generare. E in mezzo a questo calderone di emozioni, Gian Piero Gasperini ha fatto il suo ingresso trionfale sulla panchina della Roma, regalando ai suoi nuovi tifosi un debutto che sarà difficile dimenticare.

​Il risultato finale, una vittoria per 1-0, racchiude solo in parte la storia di una serata magica. La Curva Sud, come sempre, ha dipinto un quadro di colori e passione, ma a differenza di altre volte, l’entusiasmo si è esteso a tutto lo stadio. Un Olimpico gremito, emozionato ed emozionante, pronto ad accogliere il suo nuovo condottiero. Già dal riscaldamento si percepiva la voglia di vedere all’opera la squadra disegnata dal tecnico di Grugliasco.

Gasperini, fedele al suo credo calcistico, ha schierato una formazione tonica a livello fisico e compatta, con la difesa a tre e i quinti pronti a spingere sull’acceleratore. La squadra ha risposto presente, mostrando un’intensità e un pressing che hanno subito messo in difficoltà gli avversari. I meccanismi sono ancora da perfezionare, certo, ma l’impronta del tecnico è già visibile, chiara e inconfondibile.

Ma l’apoteosi della serata è arrivata al 53° minuto. L’azione è stata un concentrato di “Gasp-Style”: palla recuperata alta, verticalizzazione rapida e un filtrante illuminante che ha messo Wesley a tu per tu con il portiere. Il giovane esterno, con la freddezza di un veterano e la complicità di Lucumì, ha trafitto l’estremo difensore avversario, scatenando un boato assordante. I 63.681 presenti sono esplosi in un’unica, fragorosa, ondata di gioia. La Curva Sud si è fatta sentire come non mai, e il resto dello stadio ha risposto con cori e applausi scroscianti, in un’unione di intenti e passione.

Il gol di Wesley non è stato solo il punto decisivo per la vittoria. È stato il sigillo su una serata perfetta, la certificazione che la Roma di Gasperini ha tutte le carte in regola per far sognare. Il fischio finale ha sancito i tre punti, ma il vero risultato è stato il legame immediato che si è creato tra l’allenatore, la squadra e la sua gente. Gasperini, visibilmente commosso, ha salutato i tifosi, ricambiando l’affetto con un applauso sentito e sincero.

​L’avventura è appena iniziata, ma l’Olimpico ha già lanciato un messaggio forte e chiaro: con Gasperini in panchina, la Roma non vuole solo vincere, vuole emozionare. E se il buongiorno si vede dal mattino, l’annata che ci aspetta promette scintille.