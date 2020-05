GARMONT REGALA MILLE SCARPONI AGLI AGENTI NEWYORKESI

Garmont, uno dei brand più conosciuti di calzature di montagna, ha donato mille paia di scarponi militari ai primi soccorritori di New York e annuncia il 25% di ogni acquisto sull’ e-commerce negli Stati Uniti per tutto il mese di maggio a beneficio di C.O.P.S., organismo che ha la missione di ricostruire la vita dei familiari dei poliziotti deceduti in servizio.

L’iniziativa di Garmont, già attuata in Italia con una donazione alla Protezione Civile del Veneto di scarpe Tikal tricolori, continua negli Stati Uniti, uno dei principali mercati dell’azienda di Vedelago, nel trevigiano. “Sono scarponi militari per gli agenti che operano sulle strade, per l’ordine pubblico e per mille altre attività”, dice Pierangelo Bressan, ceo di Garmont, “ e questo per contribuire al loro benessere e alla loro sicurezza. Siamo onorati di poter collaborare con il governatore Cuomo e lo Stato di New York per fornire calzature affidabili e confortevoli per coloro che sono in prima linea. Durante questo periodo l’obiettivo dell’azienda è di cercare modi per sostenere le persone che lavorano per proteggerci sia negli Stati Uniti che a livello internazionale”. Garmont – dice ancora Bressan – sviluppa prodotti innovativi, caratterizzati dalla ricerca tecnologica, per incentivare il percorso di tutti verso i propri obiettivi personali, poiché – è il suo slogan – non è necessario essere straordinari per fare cose straordinarie”.