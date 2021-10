FRANCIA MERAVIGLIA/ Nations League: le stelle transalpine dopo il Belgio ribaltano anche la Spagna e alzano la coppa. Decidono la sfida del Meazza le magie di Benzema e Mbappè. Proteste spagnole sul gol vittoria segnato dall’attaccante del Psg

di FABIO CAMILLACCI/ Cala il sipario su questa bella “Final Four” di Nations League ospitata da Milano e Torino: una soddisfazione per il nostro Paese. Peccato solo che l’ItalMancini non sia riuscita ad arrivare alla finalissima per provare a centrare uno storico “double” dopo aver vinto gli Europei. Se gli azzurri ci fossero riusciti, avrebbero eguagliato l’impresa del Portogallo di Cristiano Ronaldo: trionfo a Euro 2016 e nella prima edizione della Nations League, quella 2018-2019.

Al Meazza, invece, trionfo della Francia che piega la Spagna. Un ribaltone transalpino per alcuni versi simile a quello maturato nella semifinale contro il Belgio quando la squadra del ct Deschamps è stata capace di rimontare e vincere dallo 0-2. Stavolta invece si è passati dall’1-0 iberico al 2-1 finale. Dopo un primo tempo scialbo, succede tutto nella ripresa: Oyarzabal porta in vantaggio le furie rosse al 64′, poi rimonta bleus con un gol da antologia di Benzema al 66′ e sigillo di Mbappè all’80’.

Forti proteste spagnole in occasione del raddoppio francese. Mbappè imbeccato alla grande dal milanista Theo Hernandez, parte in netto fuorigioco ma il controllo del Var non fa cambiare idea all’arbitro inglese Taylor secondo il quale è decisiva la scivolata di Eric Garcia che sfiora il pallone prima che arrivi all’attaccante del Paris Saint Germain. In realtà dalle immagini non è chiaro se Garcia tocca la palla rimettendo così in gioco Mbappè.

In Francia questo trionfo ovviamente non cancella la delusione dell’Europeo, ma, è un piccolo grande riscatto. La compagine di Deschamps si rialza e porta a casa un altro trofeo dopo il Mondiale 2018. Delusione per la giovane Spagna di Luis Enrique dove continua a brillare la giovanissima stella del 17enne Gavi. Sul taccuino del match anche una traversa clamorosa colpita da Theo Hernandez sullo 0-0 e due grandi salvataggi del portiere transalpino Lloris su Oyarzabal e sull’altro giovane talento Yeremi Pino. Sintesi finale: le stelle della Francia hanno prevalso sul collettivo spagnolo.